HeyGen vs Synthesia:
Vilken AI-videogenerator är bäst?
HeyGen är ett Synthesia-alternativ för företag som vill skapa säkra AI-videor i studiokvalitet i stor skala för utbildning, regelefterlevnad, marknadsföring, onboarding och mer. Det gör det möjligt för globala team att producera varumärkesanpassat innehåll på över 175 språk inom några minuter, med full kontroll och styrning.
- Branschledande realism i AI-avatarer, med prestation som anpassar sig efter ditt manus
- Direkt LMS-integration och SCORM-export för smidig driftsättning
- Flerspråkig skalbarhet för att stärka en global arbetsstyrka och företagsklassad säkerhet med robusta åtkomstkontroller
Över 170 000 team, från startups till Fortune 100-företag, litar på HeyGen
HeyGen och Synthesia är populära plattformar för att skapa och redigera AI-genererade videor. Båda automatiserar uppgifter med AI-algoritmer i videoredigering, till exempel att skapa mänskliga AI-avatarer och text-till-tal-funktioner. För att välja rätt verktyg för dig, jämför funktioner, kundomdömen och priser i flera överskådliga tabeller.
HeyGen
Synthesia
Primärt fokus på företag
Enterprise L&D, Training, Comms, Marketing, Sales
Multi-dept
Realistiska avatarer
Hyper-realistic
Near-human
Språk som stöds
175+
140+
Läppsynk
5/5
4.7/5
SCORM-export
Yes
Yes
LMS-integration
Yes
Yes
Interaktiva avatarer (inbäddade)
Yes
Limited
Grenade scenarier / quiz
Via Interactive Avatar integration
No
PPT/PDF till video
Yes
Yes
Anpassad avatar
Yes
Yes
Videoagent (AI-automation)
High-volume pipeline automation
No
Varumärkessats och versionshantering
Yes
Yes
RBAC (rollbaserad åtkomst)
Yes
Yes
SSO / SAML
Yes
Yes
SOC 2 Typ II
Yes
Yes
GDPR-efterlevnad
Yes
Yes
CCPA-efterlevnad
Yes
Yes
EU–USA:s ramverk för dataskydd
Yes
Yes
Data ANVÄNDS INTE för AI-träning
Explicitly guaranteed
No explicit guarantee
Granskningsloggar
Yes
Yes
MFA
Yes
Yes
SCIM-provisionering
Yes
Yes
API för automatisering
Yes
Yes
Integrationer med CRM/LMS/MarTech
Yes
Yes
Användningsområden för intern kommunikation
Yes
Yes
Global fjärronboarding
Yes
Yes
Säkerhetsdokument under sekretessavtal
Yes
Yes
Bäst för företag
Training, Comms & Marketing at global scale, Multi-dept enterprise with strict governance
Multi-dept enterprise with strict governance
G2-betyg
4.8/5
4.7/5
Varför välja HeyGen framför Synthesia?
HeyGen levererar de mest realistiska avatarerna på marknaden, snabbare leverans och mer exakt kreativ kontroll.
Avatarrealism med högre detaljrikedom
HeyGen-avatarer är byggda med avancerad ansiktskartläggning och rörelsemodellering som fångar subtila mikroexpressioner, naturliga blinkmönster och exakt munrörelse. Det ger bättre läppsynk, mjukare övergångar mellan uttryck och ett mer mänskligt framförande som håller kvar tittarens uppmärksamhet i längre innehåll.
Snabbare från manus till video
HeyGens renderings- och redigeringsarbetsflöde gör det möjligt att snabbt uppdatera manus, justera scener och nästan omedelbart generera om utan att behöva starta om projekt. Team kan ta fram flera versioner snabbt, korta ner produktionstiden och samtidigt behålla en konsekvent visuell kvalitet i alla videor.
Mer detaljerad kreativ kontroll
HeyGen ger dig mer kontroll över avatarens utseende, kamerainramning, röstton, tempo och komposition på skärmen. Det gör att team kan finjustera leveransen, följa varumärkesriktlinjer mer exakt och skapa unika videor i stället för att vara låsta vid statiska mallar.
Säkerhet i företagsklass som du kan dokumentera
HeyGen och Synthesia har liknande säkerhetsgrund: båda är SOC 2 Type II-certifierade, följer GDPR, CCPA och EU-US Data Privacy Framework och stöder SAML SSO, SCIM, RBAC och granskningsloggar. Ingen av dem använder företagsdata för att träna modeller, men HeyGen garanterar detta uttryckligen för extra trygghet.
HeyGen vs Synthesia-priser: se hur mycket du kan spara med HeyGen.
Synthesia låser SCORM-export och 1-klicksöversättning till sitt Enterprise-paket, och egna avatarer kostar 1 000 USD per år utöver din plan. HeyGen inkluderar SCORM, översättning, förgrening och quiz från och med gratisplanen utan extra avgifter per funktion.
HeyGen
Synthesia
Gratisplan
Yes, full studio
Yes, limited (watermarked, no downloads)
Start / Skapare
$24/mo
$29/mo Starter | $89/mo Creator
Enterprise
Custom
Custom
Minutbaserade avgifter
None at any tier
Credit-based on Starter and Creator
SCORM-export
All plans
Enterprise only
Översättning med ett klick
All plans
Enterprise only
Grenar och quiz
All plans
Creator and above
SSO / varumärkespaket
Enterprise only
Enterprise only
Språk
175+
140+
Standardavatarer
1,100+
240+
Kostnad för anpassad avatar
Included in plans
$1,000/year add-on
Videoskapande har precis blivit din superkraft
Skapa innehåll för L&D, utbildning, regelefterlevnad, marknadsföring, försäljning och internkommunikation från en och samma arbetsyta med säkerhet och administratörskontroller på företagsnivå.
Skapa direkt med studiokvalitet
Förvandla manus, PDF:er, presentationer och webbadresser till naturtrogna avatarvideor på några minuter. Inga kameror. Inga redigeringstidslinjer. Inga produktionskostnader. Bara snabb, varumärkesanpassad video som vem som helst i ditt team kan skapa.
En video. Alla språk. Alla marknader
Översätt befintligt innehåll till över 175 språk och dialekter med översättningar i modersmålskvalitet, exakt läppsynk och inbyggd korrekturläsning. HeyGen hjälper globala team att nå nya målgrupper på några minuter i stället för månader.
Det största biblioteket med professionella avatarer
Få varje tittare att känna sig sedd. Skapa autentiska, individanpassade videor som hjälper sälj-, marknadsförings- och utbildningsteam att bygga starkare relationer i varje kontaktpunkt – utan att du behöver spela in något manuellt.
Sömlös integrering med dina befintliga arbetsflöden
Integrera med Zapier, HubSpot, Make, n8n och fler för att trigga videoproduktion automatiskt. Skapa personligt anpassat innehåll från CRM-uppdateringar, formulärifyllningar eller andra händelser i din stack. Exportera med SCORM-spårning för direkt leverans till ditt LMS. HeyGens API ger utvecklingsteam programmatisk åtkomst för att bygga in videogenerering i alla produkter eller arbetsflöden.
Företagsanpassad säkerhet och regelefterlevnad
SOC 2 Type II-, GDPR- och CCPA-efterlevnad ingår som standard. Rollbaserade åtkomstkontroller, granskningsloggar, centraliserade adminverktyg och SSO skyddar din innehållspipeline. Kunddata används aldrig för att träna modeller. Synthesia erbjuder säkerhet för företag, men HeyGens styrningsramverk ger IT- och regelefterlevnadsteam djupare kontroll från dag ett.
"Det här verktyget är väldigt användarvänligt med hjälpsamma steg-för-steg-instruktioner. Den anpassade AI-videoavataren fungerar felfritt och till och med gratisplanen uppfyller mina behov."
"HeyGen är otroligt intuitivt och användarvänligt för AI-videoinnehåll. Jag blev imponerad av kvaliteten på avatarerna och läppsynken, vilket gör att videorna ser väldigt naturliga ut."
”Detta uppnås nu på mycket kortare tid och utan resor. Nu kan jag sitta i mina vardagskläder och producera alla mina videor i en tagning, vilket sparar många timmar varje vecka.”
”Det som tidigare tog mig dagar tar nu timmar. HeyGen snabbar upp videoproduktionen som inget annat, utan att göra avkall på kvaliteten.”
"Jag är inte särskilt teknisk, men HeyGen är så enkel att använda. Jag skapade en professionell video på första försöket. Älskar den verkligen."
"Jag var skeptisk, men AI-kvaliteten imponerade på mig. Rösterna och avatarerna är i toppklass. Det gör definitivt vårt arbetsflöde mer effektivt."
Vanliga frågor
Kan marknadsföringsteam återanvända en video i flera kampanjer och kanaler?
HeyGen låter marknadsföringsteam byta manus, avatarer och språk i ett och samma projekt för att skapa dussintals varianter för annonser, sociala medier, e-post och landningssidor utan att bygga om allt från grunden. Synthesias mallbaserade arbetssätt är mer stelt, vilket gör snabb återanvändning i flera kanaler svårare i stor skala.
Hur kan kreatörer och soloföretagare komma igång utan budget?
HeyGen erbjuder en gratisplan med tillgång till hela Studion, så att skapare kan producera och publicera videor innan de spenderar något. Synthesia har inget gratisalternativ utan kräver en betald prenumeration direkt, innan du kan testa om plattformen passar ditt arbetsflöde.
Vilken plattform är bäst för sales enablement och outreach?
HeyGen låter säljteam skapa personliga avatarvideor för prospektering, demopresentationer och uppföljningar med hjälp av skräddarsydda digitala tvillingar och röstkloner. Personlig anpassning en‑till‑en kan skalas upp över hela säljflödet. Synthesia fokuserar på standardiserat företagsinnehåll, vilket gör det mindre flexibelt för individanpassad outreach som driver konverteringar.
Vilket är bättre för företagsutbildning: HeyGen eller Synthesia?
HeyGen är ett bättre val än Synthesia för företagsutbildning eftersom det erbjuder mer realistiska, högkvalitativa avatarer som gör innehållet mer engagerande och levande. Det går också längre än standardutbildning genom att möjliggöra personliga videor med digitala tvillingar och röstkloning, vilket ger team mycket större flexibilitet och genomslag, medan Synthesia främst är inriktat på mer stel, standardiserad företagsvideo.
Kan interna kommunikationsteam ersätta dyra inspelningar av stormöten och ledningsuppdateringar
HeyGen låter dig förvandla en chef till en digital tvilling och skapa färdiga videouppdateringar enbart från ett manus. Ingen filmning, ingen schemaläggning, ingen studiobokning. Synthesia kräver en särskild inspelningssession för att skapa varje anpassad avatar, vilket lägger till både ledtid och kostnad varje gång du tar in en ny presentatör.
Vilken plattform ger byråer och konsulter större kreativ frihet i arbetet med kunder
HeyGens detaljerade kontroll över kamerainramning, gester, övergångar och avatarernas utseende gör att byråer kan leverera differentierade, kundanpassade videor. Flera avatarer kan visas i samma scen för panelformat eller mer samtalsliknande upplägg. Synthesias mer standardiserade resultat gör det svårare att skapa kreativt material som verkligen sticker ut.
Hur stödjer varje plattform videor för produkt- och funktionslanseringar?
HeyGens snabba script-to-video-arbetsflöde gör att produktmarknadsföringsteam kan skapa lanseringsvideor, funktionsgenomgångar och innehåll för release notes även med tajta deadlines. När specifikationer ändras i sista minuten uppdaterar du bara manus och genererar om videon på några minuter i stället för att boka om en inspelning.
Vad är bäst för HR-team som bygger onboardingprogram i flera regioner?
HeyGen kombinerar avatarbaserade onboarding-mallar, läppsynkad översättning till över 175 språk och direkt leverans till LMS med SCORM-spårning i ett och samma arbetsflöde. HR-team kan bygga regionsspecifika program utan extra verktyg eller leverantörer. Synthesia stödjer flerspråkig video men saknar den inbyggda LMS-fördjupningen och onboarding-mallarna som förenklar utrullning i flera regioner.