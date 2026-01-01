När du först registrerar dig för HeyGen med din jobbmejl blir du automatiskt administratör (Admin) för din arbetsyta. Admin-rollen ger dig full åtkomst, inklusive fakturering, säkerhet och behörigheter, så att du kan lägga rätt grund redan från dag ett. Efter att du har loggat in skapar du din arbetsyta genom att ge den ett namn – oftast ditt företags- eller teamnamn – och ladda upp en profilbild eller logotyp så att den blir lätt att känna igen.

Därefter går du vidare till inställningarna för arbetsytan. Här kan du uppdatera arbetsytans namn, byta bild vid behov och börja anpassa miljön så att den passar ditt varumärke. När det är klart är det dags att bjuda in dina kollegor. Under fliken Members kan du bjuda in personer via e-post och tilldela dem roller: Admins hanterar fakturering och säkerhet, Editors skapar och redigerar innehåll, och Viewers kan ta del av videor utan att göra ändringar. Varje inbjudan ger ditt team rätt åtkomstnivå och hjälper er att samarbeta effektivt.

Som Admin ansvarar du också för säkerheten. I säkerhetsinställningarna kan du aktivera single sign-on med leverantörer som Okta eller Microsoft Entra ID, ställa in tvåfaktorsautentisering och införa rollbaserade behörigheter. Dessa kontroller säkerställer att din arbetsyta förblir säker och att ditt innehåll är skyddat.

När du har slutfört de här stegen har du en fullt konfigurerad HeyGen-arbetsyta som är redo för samarbete och videoproduktion. Den här grunden gör det enkelt att hålla ordning, skydda ditt varumärke och skala upp produktionen i hela teamet.

Det var din introduktion till HeyGen. I nästa modul går vi igenom hur du anpassar din brand kit, utforskar AI Studio och börjar skapa dina första videor med avatarer, röster och mallar.