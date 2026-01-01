Hur du skapar en ny avatar med AI

Steg 1: Gå till Avatars

I HeyGen-menyn går du till Avatars och klickar på Skapa avatar.

Steg 2: Välj Design med AI

I fönstret Skapa din avatar, håll muspekaren över Skapa en virtuell karaktär och välj Designa med AI.

Steg 3: Ange din avatars grundläggande uppgifter

I avsnittet Basics anger du information som till exempel:

namn

ålder

kön

etnicitet

Steg 4: Lägg till din utseendeprompt

Gå till avsnittet Utseende och beskriv hur din avatar ska se ut. Om du behöver inspiration kan du klicka på Try a Sample för att använda en av HeyGens färdiga prompts och komma igång snabbt.

Steg 5: Välj orientering, pose och stil

När din beskrivning är klar väljer du din avatars:

orientering

pose

stil

När allt ser bra ut klickar du på Generera förhandsvisning.

Steg 6: Granska och spara din avatar

HeyGen skapar några exempelavatarer som du kan granska. Om du inte är nöjd med resultatet kan du:

skapa igen

redigera din prompt

Annars klickar du på Spara.

Steg 7: Välj en röst

Du uppmanas att välja en röst för din avatar. Dina alternativ är att:

välj en röst från ditt befintliga bibliotek

klona en röst

designa en ny röst

låt HeyGen automatiskt välja en genom att klicka på Avbryt

Steg 8: Bekräfta och skapa

När du har bekräftat din röst skapar HeyGen din nya avatar och lägger till den i ditt avatarbibliotek.