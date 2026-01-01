Hur du lägger till produkter i din avatar

I den här lektionen får du lära dig hur du skapar en produktplaceringsvideo med Avatar IV eller VEO 3.1. Genom att kombinera en produktbild, en avatar och ett manus kan du skapa högkvalitativa, realistiska videor med bara några få klick.

Öppna appen Product Placement

Från din HeyGen-instrumentpanel går du till Appar. Under Utvalda appar väljer du Product Placement.

Du kan ladda upp din egen produktbild och avatarbild, eller välja från HeyGens exempelbibliotek med produkter och avatarer. För bästa resultat, använd en liten eller handhållen produkt, till exempel en telefon eller flaska. Större föremål som skrivbord eller bord kan skalas ned så att de passar naturligt i avatarenes hand.

När du har valt din produkt och avatar klickar du på Skapa kombinerade bilder. Den här processen kan ta upp till 60 sekunder, och du kan tryggt stänga fönstret medan den körs. Dina resultat finns tillgängliga när du kommer tillbaka.

Välj en genererad bild

När resultaten är klara, gå igenom de fyra genererade bilderna och välj den som bäst stämmer med din vision. Klicka sedan på Nästa för att fortsätta.

Skapa en video med Avatar IV

Om du väljer Avatar IV börjar du med att lägga till ditt manus. Du kan skriva ett eget eller klicka på Surprise Me för att skapa ett automatiskt.

Din video kan vara upp till 180 sekunder lång, även om ditt manus överskrider teckenbegränsningen något.

Välj sedan en röst som passar ditt budskap. Du kan använda dina egna anpassade röster, välja från HeyGens röstbibliotek eller integrera tredjepartsverktyg som 11 Labs eller LMNT för fler alternativ.

Du kan också lägga till anpassade rörelser för att definiera gester eller ansiktsuttryck. Beskriv handlingar som att le, vifta eller se förvånad ut och välj sedan bland de genererade förslagen. Använd uppdateringsikonen för att se nya rörelsealternativ vid behov.

När allt är klart väljer du upplösning, 720p eller 1080p, och klickar på Skapa video.

Skapa en video med VEO 3.1

Om du väljer VEO 3.1 kan du skapa flersceniga videor med upp till åtta scener, där varje scen kan vara upp till åtta sekunder.

Varje scen kan ha egen dialog, egna gester och egen beskrivning, vilket ger dig detaljerad kreativ kontroll. Lägg till dina manus, beskriv de handlingar du vill ha och välj en röst.

Du kan aktivera Generate Voice to Match Video för automatisk synkning, eller manuellt välja en röst från dina egna röster, HeyGens röstbibliotek eller från kompatibla tredjepartsintegrationer som 11 Labs eller LMNT.

När du är klar klickar du på Skapa video. Varje scen förbrukar krediter, och du ser en räknare längst ned som visar hur många scener du kan skapa baserat på din plan.

Du har precis skapat en fullt skriptad, fullt regisserad produktplaceringsvideo med naturlig dialog, uttrycksfulla gester och sömlös avataranimation.