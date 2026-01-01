Så skapar du ditt varumärkessystem

Konsekvens är en av de viktigaste delarna i att bygga ett igenkännbart varumärke. Brand Kit i HeyGen gör detta enkelt genom att samla alla dina visuella tillgångar, logotyper, typsnitt, färger och media på ett ställe. I stället för att återskapa ditt varumärke varje gång du startar ett projekt kan du och ditt team hämta allt direkt från kitet, så att varje video ser ut och känns i linje med er identitet.

Skapa ett varumärkessystem

Från startsidan i HeyGen går du till fliken Brand System i den vänstra panelen och klickar på New Brand System.

Du kan ladda upp webbadressen till din webbplats, så skapar HeyGen automatiskt ett brandsystem baserat på din sajt. Om du vill ha mer kontroll kan du bygga ditt brandsystem manuellt genom att ladda upp och konfigurera logotyper, färger, bilder, typsnitt och videor var för sig.

Lägg till och hantera varumärkesmaterial

Det är enkelt att lägga till tillgångar. Du kan dra och släppa filer direkt in i varumärkessystemet eller ladda upp dem från din enhet. Logotyper, bilder, videor och typsnitt lagras på ett ställe och är klara att använda.

För att lägga till varumärkesfärger klickar du på plusikonen i avsnittet Färger. Du kan välja en färg med hjälp av färgväljaren eller ange en exakt hexkod för att matcha ditt varumärke precis.

Använd ditt varumärkessystem i AI Studio

När ditt varumärkessystem är skapat blir det direkt tillgängligt i AI Studio. När du arbetar med en video är ditt varumärkessystem alltid åtkomligt, vilket gör det enkelt att använda logotyper, färger, typsnitt och media konsekvent i alla scener.

Varumärkessystem gör varumesarbetet automatiskt i stället för repetitivt, så att du kan fokusera mer på ditt innehåll.

Lägg till din varumärkesprofil i dina videor

När du öppnar ett projekt i AI Studio är ditt varumärkessystem automatiskt tillgängligt. Du kan använda varumärkesfärger på bakgrunder och text, lägga till logotyper, använda visuellt material i din varumärkesstil och hålla typografin konsekvent i hela din video.

Alla uppdateringar du gör i ditt varumärkessystem gäller för framtida projekt, så att din varumärkesprofil fortsätter att vara konsekvent när den utvecklas.