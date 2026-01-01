Så skapar du din varumärkesordlista

Varumärkeskonsekvens handlar inte bara om hur ditt innehåll ser ut, utan också om hur det låter. Brand Glossary säkerställer att namn, fraser och tekniska termer uttalas och översätts precis som du vill, varje gång. Genom att definiera regler för uttal och översättning förblir dina videor korrekta och i linje med varumärket – oavsett skapare, språk och målgrupp.

Vad Brand Glossary gör

Brand Glossary låter dig styra uttals- och översättningsregler så att viktiga termer hanteras korrekt varje gång. Dessa regler tillämpas automatiskt vid videoöversättning och berättarröst, vilket hjälper dig att undvika inkonsekvenser eller felaktiga uttal.

Du kan skapa ordlisteregler manuellt eller ladda upp dem i bulk med en CSV-fil.

Skapa ordlisteregler manuellt

I den vänstra navigeringen klickar du på Brand för att öppna Brand Hub och väljer sedan fliken Brand Glossary. Klicka på Add New Brand Glossary.

Du ser två alternativ: ladda upp en CSV-fil eller lägg till termer manuellt. För att lägga till termer manuellt klickar du på Lägg till ny. Ange det ursprungliga ordet eller frasen och ange sedan hur det ska uttalas eller översättas. Detta kan inkludera fonetisk stavning vid behov.

När du har sparat dem tillämpas de här reglerna automatiskt varje gång din video översätts till det aktuella språket. Du kan när som helst redigera eller ta bort termer i takt med att ditt budskap utvecklas.

Ladda upp ordlisteregler med en CSV-fil

Om du vill lägga till flera termer samtidigt, förbered en CSV-fil som innehåller dina nyckelord och deras uttals- eller översättningsregler. Klicka på Upload CSV och följ instruktionerna för att mappa dina kolumner, och bekräfta vilken kolumn som innehåller originaltermerna och vilken som innehåller uttalet eller översättningen.

Den här metoden är idealisk om ditt team redan hanterar terminologi i kalkylblad eller externa system.

Använd varumärkesordlista i AI Studio

När din Brand Glossary är konfigurerad är det enkelt att använda den i en video. I AI Studio klickar du på knappen Brand uppe till vänster för att komma åt både din Brand Kit och Brand Glossary.

Här kan du växla mellan ordlistor och välja om du vill använda eller ta bort uttals- och översättningsregler från ditt manus. När uttalsregler är aktiva markeras berörda ord i lila så att du enkelt ser vad som styrs.

Du kan också lägga till nya uttalsregler direkt medan du redigerar ditt manus. Alla nya poster sparas automatiskt i den aktiva Brand Glossary.

Använd varumärkesordlistan för översättningar

Brand Glossary blir särskilt kraftfullt när du översätter videor. För bästa resultat rekommenderas att du skapar en separat ordlista för varje målspråk, eftersom översättningsregler ofta varierar mellan olika språk.

Det finns två huvudtyper av översättningsregler. Force Translate låter dig ange exakt hur en term ska översättas, till exempel att alltid omvandla ”artificiell intelligens” till ”AI”. Don’t Translate låser ord så att de aldrig ändras, vilket är perfekt för varumärkesnamn, produktnamn eller varumärken.