Zmieniaj newslettery i aktualności społeczności w angażujące filmy wideo

Ludzie nie zawsze czytają długie e‑maile, ale za to oglądają filmy. Niezależnie od tego, czy udostępniasz aktualności firmowe, analizy branżowe czy podsumowania treści, HeyGen ułatwia przekształcanie statycznych newsletterów w angażujące filmy, które pomagają utrzymać Twoją publiczność na bieżąco i zainteresowaną.

G24.8Ponad 1000 recenzji
Korzyści i wartość

Atrakcyjne wizualnie aktualizacje, które Twoja publiczność naprawdę obejrzy

Save time by creating updates in minutes

Crafting a traditional newsletter can be time-consuming. Producing a video newsletter doesn’t have to be. HeyGen helps you create videos from scratch. Simply add a script and convert your written content into professional videos featuring AI-powered avatars. No filming or editing required.


Boost engagement by converting text into video

Text-based updates and long emails often go unnoticed, but video grabs attention. With HeyGen’s asset-to-video feature, you can transform plain text-based documents into visually engaging video updates, helping your audience stay informed and entertained.



Personalize and scale updates effortlessly

Whether you’re speaking to global enterprises, niche communities, or your social media followers, HeyGen helps you tailor video updates for different audiences. You can localize instantly in multiple languages, ensuring you connect with more people, more effectively.


Jak tworzyć newslettery i aktualizacje dla społeczności za pomocą HeyGen

  1. Otwórz HeyGen

Zacznij tworzyć newslettery wideo i aktualizacje dla społeczności w jakości profesjonalnej w zaledwie kilka minut — bez potrzeby angażowania zespołu produkcyjnego ani posiadania umiejętności montażu.


  1. Wybierz szablon lub zacznij od zera
  1. Dodaj swój skrypt i wybierz awatara
  1. Dostosuj swój film
  1. Tłumacz i lokalizuj treści dla globalnych zespołów
  1. Prześlij swój film

FAQ

Czym jest HeyGen i jak może pomóc w tworzeniu newsletterów oraz aktualizacji dla społeczności?

HeyGen to platforma do tworzenia wideo oparta na sztucznej inteligencji, która pomaga firmom produkować angażujące, skalowalne materiały szkoleniowe wideo bez potrzeby angażowania zespołu produkcyjnego. Umożliwia szybkie i efektywne tworzenie szkoleń z zakresu compliance, programów rozwoju przywództwa, samouczków dotyczących oprogramowania oraz inicjatyw DEI.

Dlaczego warto tworzyć filmy oparte na AI zamiast tradycyjnych e‑maili?

Tradycyjne newslettery i firmowe aktualizacje są często pomijane lub ignorowane, podczas gdy treści wideo skutecznie przyciągają uwagę i zwiększają zaangażowanie. HeyGen ułatwia przekształcanie statycznych e‑maili w dynamiczne filmy, które odbiorcy chętniej oglądają, zapamiętują i na które częściej reagują.

Jakie rodzaje aktualizacji wideo mogę tworzyć za pomocą HeyGen?

HeyGen idealnie nadaje się do tworzenia różnego rodzaju filmów do newsletterów i aktualizacji społeczności, w tym:

  • Ogłoszenia firmowe – aktualizacje dotyczące kadry zarządzającej, kwartalne podsumowania, wyróżnienia pracowników
  • Przeglądy treści – podsumowania wpisów na blogu, raportów branżowych lub najważniejszych treści z mediów społecznościowych
  • Wiadomości i trendy branżowe – przedstawianie analiz rynkowych i nowych trendów w przystępny sposób dla Twojej odbiorców
  • Aktualności społeczności – angażowanie członków poprzez nadchodzące wydarzenia, kamienie milowe lub ekskluzywne treści

Jak szybko mogę stworzyć newsletter wideo z wykorzystaniem AI HeyGen?

Dzięki HeyGen możesz w kilka minut stworzyć w pełni zmontowany, wysokiej jakości wideo–newsletter. Wystarczy wybrać szablon, dodać swój skrypt, wybrać awatara AI i dostosować oprawę wizualną — bez potrzeby nagrywania, lektora czy postprodukcji.

Czy w tych filmach można zachować tożsamość mojej marki?

Tak! HeyGen umożliwia dostosowanie filmów do kolorów, czcionek, logo i elementów wizualnych Twojej marki, dzięki czemu każda aktualizacja jest spójna z tożsamością i komunikacją Twojej firmy.

Czy mogę dostosować filmy AI do różnych odbiorców lub segmentów?

Zdecydowanie. HeyGen ułatwia dostosowywanie treści wideo do różnych regionów, zespołów lub segmentów odbiorców. Możesz szybko modyfikować komunikaty, podmieniać materiały wizualne i tworzyć wiele wersji tej samej aktualizacji, aby zachować jej trafność.

Na jakich platformach można udostępniać newslettery i aktualizacje w formie wideo AI?

Filmy HeyGen można eksportować w wielu formatach i udostępniać za pomocą:

  • Biuletyny e-mailowe (osadzaj lub linkuj bezpośrednio)
  • Platformy mediów społecznościowych (LinkedIn, YouTube, Instagram, Twitter itp.)
  • Platformy społecznościowe (Slack, Discord, prywatne fora)
  • Wewnętrzne kanały komunikacji (intranet firmowy, portale HR, aktualizacje zespołowe)

Czy HeyGen obsługuje wielojęzyczne newslettery wideo?

Tak. Funkcje tłumaczenia AI i synchronizacji ruchu ust w HeyGen pomagają dotrzeć do globalnej publiczności przy minimalnym dodatkowym wysiłku.

W jaki sposób korzystanie z generatora wideo AI oszczędza czas i pieniądze?

HeyGen eliminuje potrzebę kosztownych nagrań, montażu i nagrań lektorskich, umożliwiając firmom i twórcom przygotowywanie profesjonalnych aktualizacji wideo przy ułamku dotychczasowych kosztów i czasu.

Jak mogę odświeżać moje wideo–newslettery nowymi treściami?

Aktualizowanie treści wideo w HeyGen jest proste — wystarczy edytować skrypt, zaktualizować materiały wizualne i wygenerować wideo ponownie w kilka minut. Bez ponownych nagrań, bez skomplikowanego montażu, tylko szybkie, świeże aktualizacje zawsze wtedy, gdy ich potrzebujesz.

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

Book a meeting
CTA background