Wideo z awatarem wydaje się wiarygodne tylko wtedy, gdy wygląd osoby pozostaje spójny w czasie. Gdy twarz się przesuwa, zmieniają się zęby, rozjeżdża się synchronizacja ust albo ruch nagle się resetuje między ujęciami, ludzie natychmiast to zauważają. Ma to jeszcze większe znaczenie w przypadku awatarów niż przy wielu innych zadaniach generowania wideo, ponieważ widz ogląda konkretną osobę mówiącą, często z bliska i przez dłuższy czas.

We współczesnym świecie generowania wideo czas trwania wciąż pozostaje jednym z najbardziej widocznych ograniczeń. Wiele modeli i produktów udostępnia generowanie w formie klipu o stałej długości — kilku sekund, a niewiele systemów potrafi wygenerować materiał dłuższy niż kilka minut. W przypadku produktów z awatarami to ograniczenie bezpośrednio wpływa na przepływy pracy klientów. Klienci potrzebują dłuższych, spójnych scen/filmów do szkoleń wideo, prezentacji sprzedażowych, demonstracji produktów, edukacji, wsparcia oraz agentów, którzy powinni mówić tak długo, aż zadanie zostanie wykonane, a jednocześnie oczekują szybkiego podglądu, aby móc iterować nad promptami, ruchem i scenariuszem.

W HeyGen przełożyło się to na trzy konkretne wymagania:

Spójność w długich scenach. Awatar musi zachowywać tożsamość, synchronizację ruchu ust, mimikę oraz ciągłość ruchu nie tylko w jednym krótkim klipie, ale w wielu fragmentach wygenerowanego wideo. Brak stałego limitu czasu trwaniaGenerowanie może trwać dziesięć sekund, dziesięć minut lub mieć formę nieograniczonej czasowo sesji na żywo. Szybki podgląd, generowanie w czasie rzeczywistym lub szybciej niż w czasie rzeczywistymSystem powinien szybko rozpocząć tworzenie klatek i nawet umożliwiać strumieniowe przesyłanie generowanych klatek, gdy wnioskowanie wciąż trwa.

Ten wpis omawia framework wnioskowania, który zbudowaliśmy, aby spełnić te wymagania.

Podstawowa architektura modelu

Framework opiera się na modelach generowania wideo awatarów HeyGen — rodzinach Avatar IV i Avatar V. Na wysokim poziomie model przyjmuje obraz/wideo referencyjne, dźwięk sterujący oraz opcjonalne warunki tekstowe lub sceniczne, a następnie generuje wideo tego awatara mówiącego z odpowiednią tożsamością, mimiką i ruchem.

Główny model generatywny to Diffusion Transformer (DiT) trenowany z wykorzystaniem flow matching. Zamiast kompresować postać do małego wektora tożsamości, model warunkowany jest bogatymi tokenami referencyjnymi, dzięki czemu może zachować detale kluczowe dla awatarów: kształt twarzy, zęby, teksturę skóry, ruch ust, styl gestykulacji oraz rytm mówienia.

Ścieżka wnioskowania produkcyjnego składa się z trzech głównych etapów:

Generowanie wideo z dźwięku. Podstawowy model DiT generuje niskorozdzielcze latentne reprezentacje wideo na podstawie referencyjnej tożsamości, cech audio oraz sygnałów warunkujących. Ten etap koncentruje się na ruchu, synchronizacji ust z dźwiękiem i spójności czasowej. Superrozdzielczość z uwzględnieniem tożsamościDrugi model przekształca te latentne reprezentacje w obraz o wysokiej rozdzielczości, ze szczególnym naciskiem na obszary, na które ludzie są najbardziej wrażliwi na artefakty, zwłaszcza twarz i usta. Strumieniowe dekodowanie VAE. Dekoder VAE przekształca wysokorozdzielcze latentne reprezentacje na klatki RGB kawałek po kawałku, dzięki czemu klatki mogą być emitowane, zanim cały film zostanie ukończony.

Aby generować długie filmy, system przetwarza dane w segmentach. Podczas gdy pierwszy segment opiera się całkowicie na statycznym odniesieniu, kolejne segmenty wykorzystują dane graniczne z poprzednich fragmentów. Dzięki temu awatar może kontynuować naturalną wypowiedź bez resetowania swojej postawy ani tożsamości od zera.

Strumieniowy framework i pętla potokowa

Aby umożliwić wykonywanie zadań w oparciu o fragmenty danych, framework inferencyjny wykorzystuje modułową, trójwarstwową architekturę, która działa na zlokalizowanych przedziałach czasowych i zwalnia zasoby natychmiast po przetworzeniu danego fragmentu.

Moduł : Obejmuje konkretny model i jego punkt kontrolny (np. A2V DiT, Super-Resolution DiT, komponenty VAE, enkodery tekstu/dźwięku).

: Obejmuje konkretny model i jego punkt kontrolny (np. A2V DiT, Super-Resolution DiT, komponenty VAE, enkodery tekstu/dźwięku). Etap : typowa jednostka wykonawcza, która koordynuje jeden lub więcej modułów (np. generowanie kontekstu, superrozdzielczość).

: typowa jednostka wykonawcza, która koordynuje jeden lub więcej modułów (np. generowanie kontekstu, superrozdzielczość). Potok przetwarzania: Graf wykonawczy, który łączy etapy, zarządza współdzielonym stanem i koordynuje tryby wykonywania strumieniowego lub wsadowego.

Faza inicjalizacji koduje referencyjną tożsamość do przestrzeni latentnej raz na każde żądanie. Następnie potok wykonuje ciągłą pętlę przez pozostałe etapy, aż do wyczerpania wejściowego strumienia audio: