Generator wideo AI Veo 3.1 od Google
Najbardziej zaawansowany model wideo AI od Google DeepMind, teraz w HeyGen. Zamieniaj tekst, obrazy lub pierwszą i ostatnią klatkę w filmowe klipy z natywnym dźwiękiem. Zacznij generować w kilka sekund, za darmo.
- Ruch o wysokiej wierności
- Ciągłość między ujęciami
- Niestandardowe podpowiedzi
Co możesz stworzyć za pomocą Veo 3.1
Veo 3.1 to model wideo AI od Google DeepMind stworzony dla twórców i zespołów. Zamieniaj tekst, obrazy i materiały referencyjne w filmowe klipy, kontroluj pierwszą i ostatnią klatkę oraz twórz gotowe do publikacji wideo bez wychodzenia z HeyGen.
Filmowa generacja ujęć B-roll
Twórz wysokiej jakości b‑roll AI na potrzeby premier produktów, filmów wyjaśniających, reklam, tutoriali, materiałów na social media i kampanii wizerunkowych. Veo 3.1 zamienia prostą podpowiedź w dopracowane ujęcia w ruchu z realistycznym oświetleniem, dynamiczną pracą kamery i natywnym dźwiękiem w jednym przebiegu.
Obraz na wideo
Ożyw statyczne obrazy dzięki silnikowi Veo 3.1 do konwersji zdjęć na wideo. Animuj zdjęcia produktów, fotografie lifestyle’owe, miniatury i materiały wizualne marki, przekształcając je w gotowe do produkcji filmy z naturalnym ruchem, zmianami oświetlenia i filmową głębią.
Nieskończone kreatywne style
Przekształcaj tekst w wideo w dowolnym stylu, jaki tylko potrafisz opisać. Twórz prezentacje produktów, filmy od założycieli, surrealistyczne wizualizacje, ujęcia lifestyle’owe, materiały edukacyjne oraz kinowe reklamy – wszystko z jednego modelu, bezpośrednio w HeyGen.
Blokady stylu podążają za postacią — to samo oświetlenie, ten sam strój, ten sam klimat — nawet gdy zmienia się kamera i otoczenie.
Kontrola pierwszej i ostatniej klatki
Dokładnie określ, gdzie twój film się zaczyna i gdzie kończy, dzięki podpowiedziom dla pierwszej i ostatniej klatki. Twórz czyste transformacje, ujęcia „przed i po”, prezentacje produktów, przejścia, rozszerzenia scen oraz dopracowane ujęcia główne, mając pełną kontrolę nad efektem końcowym.
Jak twórcy i marki korzystają z Veo 3.1
Od premier produktów i filmów brandingowych po reklamy w social mediach i wideo wyjaśniające – Veo 3.1 idealnie wpisuje się w sposób, w jaki nowoczesne zespoły tworzą i publikują wideo. Generuj filmowe wideo AI z natywnym dźwiękiem na każdy kanał, w dowolnym formacie i dla każdej grupy odbiorców, wszystko w jednym przepływie pracy w HeyGen.
Kreatywne klipy pod social media
Twórz krótkie wideo idealne na TikToka, Instagram, YouTube Shorts i LinkedIn. Przygotowuj hooki, przejścia, wizualne metafory, sceny z awatarami oraz firmowe treści wideo na social media – bez potrzeby angażowania całego zespołu montażowego.
Filmy założycielskie i wizerunkowe marki
Zmieniaj ogłoszenia, aktualizacje produktowe, treści eksperckie i wiadomości od założyciela w filmowe materiały wideo z udziałem Twojego cyfrowego sobowtóra AI. Dodawaj ruch, scenografie i ujęcia B-roll, aby każda wiadomość wyglądała jak materiał klasy premium.
Filmy edukacyjne i wyjaśniające
Ułatwiaj zrozumienie złożonych zagadnień dzięki wizualnym przykładom, animowanym koncepcjom, scenom lifestyle’owym i wspierającym ujęciom B-roll. Idealne do kursów, filmów wyjaśniających o AI, onboardingu, szkoleń i edukacyjnych treści wideo.
Treści do wprowadzenia produktu na rynek
Twórz przyciągające uwagę filmy z premierą produktu z kinowymi ujęciami, prezentacjami funkcji, abstrakcyjnymi wizualizacjami i dopracowanymi przejściami. Idealne do postów w social mediach, stron docelowych, reklam oraz kampanii wideo prezentujących produkt.
Zespoły dostarczają szybciej dzięki Veo 3.1
Posłuchaj twórców i marek, które korzystają z Veo 3.1, aby skalować opowiadanie historii i uruchamiać kampanie w ciągu zaledwie kilku godzin.
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest Veo 3.1?
Veo 3.1 to najbardziej zaawansowany model wideo AI od Google DeepMind. Przekształca opisy tekstowe, obrazy referencyjne oraz wejściowe pierwsze lub ostatnie klatki w filmowe klipy wideo z natywnym dźwiękiem, realistycznym ruchem i reżyserskim poziomem kontroli nad kamerą. W HeyGen Veo 3.1 działa obok Twojego awatara AI i innych modeli wideo w jednym, spójnym procesie tworzenia.
Kto stworzył Veo 3.1?
Veo 3.1 został stworzony przez Google DeepMind, laboratorium badawcze Google zajmujące się sztuczną inteligencją. To najnowsza wersja flagowego modelu Google do generowania wideo i bezpośredni konkurent Sora 2 od OpenAI. HeyGen integruje Veo 3.1 bezpośrednio, dzięki czemu możesz z niego korzystać bez konieczności zarządzania osobnym kontem Google lub Gemini.
Czy Veo 3.1 można wypróbować za darmo?
Tak. Możesz wypróbować Veo 3.1 za darmo w HeyGen, korzystając z kredytów dostępnych na każdym koncie, bez konieczności podawania karty kredytowej na start. Płatne plany odblokowują wyższe rozdzielczości, dłuższe klipy, więcej generacji miesięcznie oraz prawa komercyjne bez znaku wodnego.
Jak mogę korzystać z Veo 3.1 w HeyGen?
Zaloguj się do HeyGen, otwórz edytor wideo i wybierz Veo 3.1 z listy modeli. Wpisz prompt, dodaj obraz referencyjny lub ustaw pierwszą i ostatnią klatkę, aby kontrolować ujęcie. Łącz klipy Veo 3.1 z awatarem AI, ujęciami B-roll, głosem i muzyką w tym samym projekcie.
Jaka jest maksymalna długość wideo w Veo 3.1?
Veo 3.1 generuje klipy trwające do kilku sekund na jedno wygenerowanie, a sceny możesz wydłużać, korzystając z podpowiedzi pierwszej i ostatniej klatki lub łącząc wiele klipów w edytorze HeyGen. Maksymalna długość pojedynczego klipu oraz całego projektu zależy od Twojego planu HeyGen.
Czy Veo 3.1 może generować dźwięk i efekty audio?
Tak. Veo 3.1 generuje natywny dźwięk równocześnie z wideo, w tym dźwięki otoczenia, efekty dźwiękowe i dialogi. Oznacza to, że nie jest potrzebne osobne nagrywanie lektora ani montaż audio. W HeyGen możesz też nałożyć własny sklonowany głos AI lub przesłać niestandardową ścieżkę dźwiękową, gdy chcesz mieć pełną kontrolę.
Czy mogę komercyjnie wykorzystywać filmy stworzone w Veo 3.1?
Filmy wygenerowane za pomocą Veo 3.1 w HeyGen mogą być wykorzystywane komercyjnie, w tym w reklamach, postach w mediach społecznościowych, przy premierach produktów oraz w materiałach dla klientów, zgodnie z komercyjną licencją Twojego planu HeyGen. Materiały z planu bezpłatnego zawierają znaki wodne. W płatnych planach są one usuwane, a Ty otrzymujesz pełne prawa do komercyjnego wykorzystania.
Jakie proporcje obrazu obsługuje Veo 3.1?
Veo 3.1 generuje w pionowych, kwadratowych i poziomych proporcjach obrazu, w tym 16:9 i 9:16, dzięki czemu możesz tworzyć treści na YouTube, TikTok, Reels, Shorts, LinkedIn oraz strony docelowe z tego samego promptu, bez konieczności ponownego kadrowania.
Cokolwiek chcesz stworzyć, możesz to zrobić już teraz
Zacznij tworzyć z Veo 3.1 i resztą studia AI HeyGen. Bez konfiguracji, bez nagrań — po prostu otwórz kartę i działaj.