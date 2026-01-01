Vimeo + HeyGen
Integracja HeyGen i Vimeo umożliwia użytkownikom bezproblemową synchronizację nowych filmów z wyznaczonych folderów HeyGen bezpośrednio do przypisanych folderów Vimeo, z opcjonalną automatyczną synchronizacją dla bezwysiłkowego zarządzania treściami.
Zastosowania
Zobacz, jak firmy takie jak Twoja wykorzystują Vimeo z HeyGen, aby skalować tworzenie wideo i napędzać wzrost.
Biblioteki do wdrażania i szkolenia pracowników
Twórz angażujące filmy onboardingowe i szkoleniowe w HeyGen, dopasowane do każdej roli lub działu. Natychmiast synchronizuj je z bezpiecznymi folderami na Vimeo, gdzie zespoły mogą w jednym miejscu uzyskiwać do nich dostęp, zarządzać nimi i śledzić poziom zaangażowania.
Informacje o wydaniach produktu i aktualizacjach funkcji
Korzystaj z HeyGen, aby tworzyć czytelne, spójne z marką wideoaktualizacje przy każdej premierze produktu lub nowej funkcji. Udostępniaj je natychmiast za pomocą osadzeń Vimeo i monitoruj statystyki oglądalności, aby lepiej rozumieć zasięg i retencję widzów.
Spersonalizowane filmy sprzedażowe na dużą skalę
Automatyzuj spersonalizowaną komunikację dzięki narzędziom HeyGen do tworzenia wideo z wykorzystaniem AI, dostarczając dopasowane prezentacje produktu dla każdego leada. Hostuj je na Vimeo, aby korzystać z zaawansowanej analityki i zobaczyć, którzy potencjalni klienci angażują się najbardziej.
Edukacja klientów i wielojęzyczne instrukcje krok po kroku
Twórz wielojęzyczne samouczki i przewodniki po produktach w HeyGen, aby wspierać globalnych odbiorców. Hostuj je bezpiecznie na Vimeo, aby kontrolować dostęp, chronić zasoby marki i utrzymywać porządek w materiałach szkoleniowych.
Przegląd i akceptacje agencji/klienta
Twórz kreatywne koncepcje i filmy typu explainer w HeyGen, a następnie przesyłaj je na Vimeo, aby usprawnić proces zbierania opinii. Korzystaj z folderów zespołowych i uprawnień opartych na rolach, aby przejrzyście zarządzać cyklami recenzji i akceptacjami.
