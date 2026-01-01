Zaproponuj w ChatGPT. Wyprodukuj z HeyGen.
Zamień dowolną rozmowę w wideo na poziomie produkcyjnym — z grafiką ruchu, ujęciami B-roll i wizualną narracją. Bez edycji.
Jak to działa
Opisz
Powiedz ChatGPT, jakiego wideo potrzebujesz — wyjaśniającego, pitch, tutorial — prostym językiem.
Generuj
Video Agent HeyGen tworzy kompletne wideo z avatarami, grafiką ruchu, ujęciami B-roll i narracją.
Dopracuj
Iteruj w rozmowie. Dostosuj scenariusz, zamień materiały wizualne, zmień ton — wszystko bez wychodzenia z ChatGPT.
Od promptu do produkcji
Scenariusz do wideo
Napisz scenariusz w ChatGPT, otrzymaj w pełni wyprodukowane wideo w kilka minut.
Pomysł do pitch
Zamień zarys pomysłu w dopracowane wideo pitch dla inwestorów lub interesariuszy.
Blog do wideo
Przekształć treść pisaną w angażujące podsumowania wideo.
Prezentacja do wideo
Konwertuj slajdy i konspekty w dynamiczne prezentacje wideo.
Prompt do klipu społecznościowego
Generuj zatrzymujące scrollowanie wideo w mediach społecznościowych z jednego promptu.
Rozmowa do wideo wyjaśniającego
Zamień dowolną rozmowę w ChatGPT w jasne wideo wyjaśniające.
Często zadawane pytania
Czym jest aplikacja HeyGen dla ChatGPT?
Natywna aplikacja HeyGen w ChatGPT pozwala tworzyć wideo generowane przez AI bezpośrednio z rozmów. Opisz, czego potrzebujesz, naturalnym językiem i otrzymaj wideo na poziomie produkcyjnym z avatarami, grafiką ruchu i ujęciami B-roll — dostarczone w czacie. Możesz przeglądać i edytować wideo bez wychodzenia z ChatGPT.
Czy potrzebuję konta HeyGen?
Tak, potrzebujesz darmowego konta HeyGen, aby generować wideo. Możesz zarejestrować się na heygen.com.
Jakie wideo mogę tworzyć?
Wideo wyjaśniające, dema produktów, klipy do mediów społecznościowych, materiały szkoleniowe, wideo pitch i więcej — wszystko w pełni wyprodukowane z avatarami AI, grafiką ruchu, ujęciami B-roll i narracją.
Czym to się różni od głównej platformy HeyGen?
Aplikacja ChatGPT pozwala pozostać w ChatGPT przy tworzeniu koncepcji i generowaniu wideo w jednym przepływie. W celu zaawansowanej edycji, własnego brandingu i współpracy zespołowej używaj HeyGen bezpośrednio na heygen.com.
Czy jest bezpłatna?
Aplikacja ChatGPT jest bezpłatna do wypróbowania. Generowanie wideo wykorzystuje kredyty Twojego konta HeyGen. Nowe konta otrzymują darmowe kredyty na start.
Twoje wideo zaczyna się tam, gdzie kończą się Twoje prompty
Twórz wideo na poziomie produkcyjnym bezpośrednio z ChatGPT
- Bez umiejętności edycji
- Jakość produkcyjna
- Bezpłatna próba