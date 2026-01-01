Studio edycji AI

Kiedy po raz pierwszy rejestrujesz się w HeyGen przy użyciu służbowego adresu e‑mail, automatycznie zostajesz Administratorem swojego workspace’u. Rola Administratora daje Ci pełny dostęp, w tym do rozliczeń, zabezpieczeń i uprawnień, dzięki czemu możesz od pierwszego dnia zbudować właściwe fundamenty. Po zalogowaniu utworzysz swój workspace, nadając mu nazwę — zazwyczaj jest to nazwa firmy lub zespołu — oraz dodając obraz profilu lub logo, aby był od razu rozpoznawalny.

Następnie przechodzisz do ustawień workspace’u. Tutaj możesz zaktualizować jego nazwę, zmienić obraz, jeśli to konieczne, i zacząć personalizować środowisko tak, aby pasowało do Twojej marki. Gdy to zrobisz, czas zaprosić członków zespołu. W zakładce Members możesz zapraszać osoby przez e‑mail i przypisywać im role: Administratorzy zarządzają rozliczeniami i bezpieczeństwem, Edytorzy tworzą i edytują treści, a Widzowie mają dostęp do filmów bez możliwości wprowadzania zmian. Każde zaproszenie nadaje członkom zespołu odpowiedni poziom dostępu i ułatwia efektywną współpracę.

Jako Administrator odpowiadasz również za bezpieczeństwo. W ustawieniach Security możesz włączyć logowanie jednokrotne (SSO) z dostawcami takimi jak Okta czy Microsoft Entra ID, skonfigurować uwierzytelnianie dwuskładnikowe oraz egzekwować uprawnienia oparte na rolach. Te mechanizmy zapewniają bezpieczeństwo Twojego workspace’u i ochronę treści.

Po wykonaniu tych kroków będziesz mieć w pełni skonfigurowany workspace HeyGen, gotowy do współpracy i tworzenia wideo. Taka podstawa ułatwia utrzymanie porządku, ochronę marki i skalowanie produkcji w całym zespole.

To było wprowadzenie do HeyGen. W kolejnych modułach pokażemy, jak dostosować zestaw elementów marki (brand kit), zagłębić się w AI Studio i zacząć tworzyć pierwsze filmy z wykorzystaniem awatarów, głosów i szablonów.