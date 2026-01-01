Veo 3.1 AI-videogenerator van Google
Google DeepMind's meest geavanceerde AI-videomodel, nu op HeyGen. Zet tekst, afbeeldingen of eerste en laatste frames om in filmische clips met native geluid. Begin binnen enkele seconden met genereren, gratis.
- Beweging met hoge nauwkeurigheid
- Continuïteit tussen meerdere shots
- Aangepaste prompts
Wat je kunt maken met Veo 3.1
Veo 3.1 is een AI-videomodel van Google DeepMind, ontwikkeld voor makers en teams. Zet tekst, afbeeldingen en referenties om in filmische clips, bepaal het eerste en laatste frame en lever productierijpe video op zonder HeyGen te verlaten.
Cinematische B-roll-generatie
Maak hoogwaardige AI-b-roll voor productlanceringen, explainers, advertenties, tutorials, socialvideo’s en merkcampagnes. Veo 3.1 verandert een eenvoudige prompt in gepolijste bewegende shots met realistische belichting, dynamische camerabewegingen en native audio in één keer.
Afbeelding naar video
Breng statische afbeeldingen tot leven met de Veo 3.1 image-to-video-engine. Animeer productfoto’s, lifestylebeelden, thumbnails en merkvisuals tot productierijpe video’s met natuurlijke beweging, lichtveranderingen en filmische diepte.
Eindeloze creatieve stijlen
Ga van tekst naar video in elke stijl die je maar kunt bedenken. Maak productdemo’s, founder-video’s, surrealistische visuals, lifestylebeelden, educatieve explainers en cinematische advertenties allemaal vanuit hetzelfde model, rechtstreeks in HeyGen.
Stijllocks reizen met het personage mee — dezelfde belichting, dezelfde outfit, dezelfde vibe — zelfs wanneer de camera en omgeving veranderen.
Eerste frame- en laatste frame-regeling
Bepaal precies waar je video begint en eindigt met first-frame- en last-frame-prompts. Maak strakke transformaties, before-and-after-momenten, productreveals, overgangen, scène-extensies en gepolijste hero-shots, met volledige controle over het eindresultaat.
Hoe makers en merken Veo 3.1 gebruiken
Van productlanceringen en merkcinematics tot social ads en uitlegvideo’s: Veo 3.1 sluit naadloos aan op de manier waarop moderne teams video produceren. Genereer cinematische AI‑video met native geluid voor elk kanaal, formaat of publiek, allemaal in één workflow binnen HeyGen.
Social-first creatieve clips
Genereer shortformvideo’s die speciaal zijn gemaakt voor TikTok, Instagram, YouTube Shorts en LinkedIn. Maak hooks, overgangen, visuele metaforen, avatarscènes en merkgebonden socialmediavideo’s zonder dat je een volledig editteam nodig hebt.
Video's voor oprichters en merken
Verander aankondigingen, productupdates, thought leadership en berichten van de oprichter in filmische founder‑video’s met je AI‑digitale twin. Voeg beweging, omgevingen en B‑roll toe zodat elke boodschap premium aanvoelt.
Educatieve en uitlegvideo's
Maak complexe ideeën makkelijker te begrijpen met visuele voorbeelden, geanimeerde concepten, lifestylescènes en ondersteunende B‑roll. Ideaal voor cursussen, AI-uitlegvideo’s, onboarding, trainingen en educatieve videocontent.
Content voor productlancering
Maak opvallende productlanceringvideo’s met cinematische productshots, feature-demo’s, abstracte visuals en vloeiende, professionele overgangen. Gemaakt voor social posts, landingspagina’s, advertenties en productdemovideocampagnes.
Veelgestelde vragen
Wat is Veo 3.1?
Veo 3.1 is Google DeepMind's meest geavanceerde AI-videomodel. Het zet tekstprompts, referentieafbeeldingen en eerste- of laatste-frame-invoer om in filmische videoclips met native geluid, levensechte bewegingen en camerabediening op regisseursniveau. Op HeyGen staat Veo 3.1 naast je AI-avatar en andere videomodellen in één workflow.
Wie heeft Veo 3.1 gemaakt?
Veo 3.1 is ontwikkeld door Google DeepMind, het AI-onderzoekscentrum van Google. Het is de nieuwste versie van Google’s toonaangevende videogeneratiemodel en een directe concurrent van Sora 2 van OpenAI. HeyGen integreert Veo 3.1 rechtstreeks, zodat je het kunt gebruiken zonder een apart Google- of Gemini-account te hoeven beheren.
Is Veo 3.1 gratis uit te proberen?
Ja. Je kunt Veo 3.1 gratis uitproberen op HeyGen met credits die bij elk account zijn inbegrepen, zonder dat je een creditcard nodig hebt om te beginnen. Betaalde abonnementen bieden hogere resoluties, langere clips, meer generaties per maand en commerciële gebruiksrechten zonder watermerk.
Hoe gebruik ik Veo 3.1 op HeyGen?
Log in bij HeyGen, open de video-editor en selecteer Veo 3.1 in de modelkiezer. Typ een prompt, voeg een referentieafbeelding toe of stel eerste en laatste frame in om je shot te sturen. Koppel Veo 3.1-clips met je AI-avatar, B-roll, voice-over en muziek in hetzelfde project.
Wat is de maximale videolengte met Veo 3.1?
Veo 3.1 genereert per keer clips van maximaal enkele seconden. Je kunt scènes verlengen met behulp van prompts voor het eerste en laatste frame, of meerdere clips aan elkaar monteren in de HeyGen-editor. De maximale lengte per clip en de totale projectlengte zijn afhankelijk van je HeyGen-abonnement.
Kan Veo 3.1 audio en geluid genereren?
Ja. Veo 3.1 genereert in dezelfde stap native audio samen met de video, inclusief omgevingsgeluid, geluidseffecten en dialogen. Dat betekent dat er geen aparte voice-over of audiobewerkingsstap nodig is. In HeyGen kun je bovendien je eigen AI-stemclone toevoegen of aangepaste audio uploaden wanneer je volledige controle wilt.
Kan ik Veo 3.1-video’s commercieel gebruiken?
Video’s die met Veo 3.1 op HeyGen zijn gegenereerd, kunnen worden gebruikt voor commerciële doeleinden, waaronder advertenties, socialmediaberichten, productlanceringen en klantleveringen, binnen de commerciële licentie van je HeyGen-abonnement. Output van het gratis abonnement bevat watermerken. Betaalde abonnementen verwijderen deze en geven volledige commerciële rechten.
Welke beeldverhoudingen ondersteunt Veo 3.1?
Veo 3.1 genereert in verticale, vierkante en horizontale beeldverhoudingen, waaronder 16:9 en 9:16, zodat je met dezelfde prompt content kunt maken voor YouTube, TikTok, Reels, Shorts, LinkedIn en landingspagina’s zonder opnieuw te hoeven bijsnijden.
