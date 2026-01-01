私たちの中核的な価値観は、トラスト＆セーフティチームにとって、信頼、責任、そして継続的な改善の土台となるものです。

誠実さ 私たちは最高水準の誠実さと透明性を維持し、あらゆる判断と行動が倫理的原則およびユーザーの安全への取り組みに沿うよう徹底しています。

コラボレーション 私たちはユーザー、パートナー、業界の専門家と緊密に連携し、より安全なデジタルエコシステムを構築しています。こうした人々から得られる知見やフィードバックを活用し、ポリシーや運用体制の継続的な改善に取り組んでいます。

説明責任 私たちは自社のポリシー、意思決定、行動に対して全面的な責任を負い、プラットフォームの健全性を守る、信頼できる誠実な運営者であることを常に目指しています。

積極性 私たちは常に安全体制を監視・分析・改善することで潜在的なリスクを予測し、問題が深刻化する前に対処して軽減しています。

ユーザー中心 私たちは、ユーザーの安全と幸福を最優先に考えています。ユーザーの声に真摯に耳を傾け、その懸念に応えること、そしてあらゆる方針や判断においてユーザーの保護を最重要視しています。

プライバシーの尊重 私たちはユーザーデータを最大限慎重に保護し、プラットフォーム上のあらゆるやり取りにおいて、プライバシーが守られ、尊重されるよう徹底しています。