セキュリティ、倫理、安全性を核に据えて構築されています
HeyGen の AI 動画プラットフォームは、セキュリティと倫理を最優先に設計されており、イノベーションを可能にしながら、保護機能をインフラとポリシーの両方に組み込んでいます。強力なテクノロジーこそ、信頼を最優先すべきであり、決して「あると良い」程度のものとして扱うべきではありません。
あらゆるフレームを守る包括的なセキュリティ
私たちの取り組みは、基本的なセキュリティ対策にとどまりません。動画生成プロセスのあらゆる段階で、包括的な保護策を実装しています。コンテンツをアップロードした瞬間から、AI生成動画が最終的に配信されるまで、お客様のデータは業界最先端のセキュリティプロトコルによって守られています。私たちは、新たな脅威に先んじるためにセキュリティ対策を継続的に進化させる一方で、HeyGen が AI 動画制作の信頼できる選択肢であり続けるよう、その特長であるシームレスで使いやすいユーザー体験も維持しています。
グローバルなセキュリティおよびコンプライアンス基準を満たすことを認証済み
私たちの中核的な価値観は、トラスト＆セーフティチームにとって、信頼、責任、そして継続的な改善の土台となるものです。
私たちは最高水準の誠実さと透明性を維持し、あらゆる判断と行動が倫理的原則およびユーザーの安全への取り組みに沿うよう徹底しています。
私たちはユーザー、パートナー、業界の専門家と緊密に連携し、より安全なデジタルエコシステムを構築しています。こうした人々から得られる知見やフィードバックを活用し、ポリシーや運用体制の継続的な改善に取り組んでいます。
私たちは自社のポリシー、意思決定、行動に対して全面的な責任を負い、プラットフォームの健全性を守る、信頼できる誠実な運営者であることを常に目指しています。
私たちは常に安全体制を監視・分析・改善することで潜在的なリスクを予測し、問題が深刻化する前に対処して軽減しています。
私たちは、ユーザーの安全と幸福を最優先に考えています。ユーザーの声に真摯に耳を傾け、その懸念に応えること、そしてあらゆる方針や判断においてユーザーの保護を最重要視しています。
私たちはユーザーデータを最大限慎重に保護し、プラットフォーム上のあらゆるやり取りにおいて、プライバシーが守られ、尊重されるよう徹底しています。
私たちは最先端のテクノロジーを積極的に取り入れつつも、それを慎重かつ責任を持って導入し、安全対策がイノベーションとともに進化し続けるよう取り組んでいます。
あなたが作成したアバター（写真ベースでもカスタムでも）について、その所有権はすべてあなたにあります。ただし、使用される人物の肖像について、法的な権利とその本人からの明示的な同意を必ず得なければなりません。これには、映っている本人からの削除要請に応じることも含まれます。
私たちは、暴力的、憎悪的、欺瞞的、性的に露骨、権利侵害的、虐待的、または未成年者に有害なコンテンツ、ならびに政治的なコンテンツ（例：選挙運動）を厳しく禁止しています。これには、詐欺、誤情報、規制対象品目などの禁止コンテンツも含まれます。
教育目的で成熟した要素を含む教材や、敬意をもって扱われた宗教関連コンテンツなど、一部のセンシティブなテーマは、明確にラベル付けされ、適切な形で利用される場合に限り許可されることがあります。
HeyGen では、革新的な AI テクノロジーには、最初の段階から最高水準のセキュリティと倫理観が組み込まれていなければならないと考えています。専任のトラスト＆セーフティチームが、お客様のデータの安全性を確保し、当社の AI が倫理的に利用されるよう徹底しています。
アップロードや生成されたコンテンツに対して、機械学習を活用したスキャンツールを用い、許可されない可能性のあるコンテンツを検出しています。
フラグが立てられたコンテンツや重大なコンテンツは、公平性と正確性を確保するため、訓練を受けたモデレーターによる手動審査を受けます。
違反が発生した場合、HeyGen は状況に応じて、コンテンツの削除や生成のブロック、アクセスの一時停止または終了、さらには必要に応じて当局への通報を行うことがあります。
ユーザーは、フラグが立てられたコンテンツの詳細とその理由を記載して [email protected] までメールを送ることで、モデレーションの判断に異議申し立てを行うことができます。異議申し立ては、可能であれば最初とは別のモデレーターによって審査されますが、送信しても必ずしも回答が保証されるわけではありません。
当社のモデレーションポリシーは、新たな脅威やユーザーからのフィードバック、社会の変化に合わせて進化し続けます。ポリシーの更新は公開と同時に即時適用され、これは信頼性と安全性への継続的な取り組みの一環です。
年次ペネトレーションテスト、コードレビューの実施、ソフトウェア開発ライフサイクル、脆弱性管理
日次データベースバックアップ、保存データの暗号化、セキュリティポリシー、SSL/TLS の強制適用、システムアクセス制御ポリシー
ファイアウォール、ログ記録／監視
クラウドデータ保存の制限、パスワードポリシー
許容利用ポリシー、BCDR計画、行動規範、災害復旧計画、インシデント対応計画、インシデント対応チーム、セキュリティ研修
アカウントの多要素認証（MFA）、セッションロック、利用規約
テキスト読み上げ
カスタマーサポートとヘルプセンター
ウェブホスティング、データ保存、画像コンテンツのモデレーション、および動画処理
アプリケーションの監視とアラート、ログの保存と収集
テキスト読み上げ
DNS
HeyGenでは、トラスト＆セーフティとは、AI倫理とユーザー保護を中核に据えてAI動画プラットフォームを構築することだと考えています。私たちはあらゆる意思決定において、誠実さ、説明責任、そしてプライバシーへの敬意を最優先し、イノベーションと責任のバランスを保つよう努めています。AIの安全性に関する懸念に正面から向き合い、保護機能をインフラやポリシーに組み込むことで、セキュリティを損なうことなく創造性が存分に発揮できる、敬意と包摂性に満ちた環境を実現しています。
HeyGen は、SOC 2 Type 2、GDPR、CCPA、Data Privacy Framework、EU AI Act などの国際的な基準における厳格なコンプライアンス要件を満たしています。これらの認証および証明は、データ保護上の義務に加えて、AI の安全性リスクにも対応していることを示すものです。定期的な監査、文書化、透明性の高いレポーティングにより、当社のシステムは国際的な規制枠組みに準拠しつつ、最高水準のセキュリティとプライバシーを維持しています。
プライバシーの保護は、HeyGen における AI セーフティへの取り組みの中核です。動画生成プロセスのあらゆる段階――アップロードから最終的な配信に至るまで――は、業界最先端のセキュリティプロトコルによって保護されています。私たちは暗号化、プロアクティブな監視、そして AI セーフティ研究から得られる最新のベストプラクティスを活用し、脅威を先回りして検知・防御します。技術的な対策にとどまらず、プライバシーと倫理的責任に関する厳格な価値観を貫くことで、お預かりしたデータが最大限の注意をもって取り扱われるよう徹底しています。
HeyGen では、AI の安全性に関する懸念に先回りして対処し、AI によるリスクを軽減するための、強力な「許容利用およびモデレーションポリシー」を実施しています。私たちの安全対策には、次のようなものが含まれます。
新たなリスクやコミュニティからのフィードバックに合わせてポリシーを進化させることで、HeyGen を AI セーフティおよび倫理的な AI 利用におけるベストプラクティスに沿った形に保ち続けています。
HeyGen の技術開発は AI 倫理に根ざしており、安全性と責任を確保するための原則に基づいて進められています。
これらの価値観によって、私たちが開発するすべてのものにおいてAIの安全性と倫理を最優先に保ち、プラットフォームが常に信頼でき、安全で、責任あるものとなるようにしています。
いいえ。エンタープライズのお客様のデータが当社のAIシステムの学習に使用されることはなく、この目的のために他のいかなるデータと組み合わされることもありません。
エンタープライズ以外のお客様のデータは、当社サービスを支えるモデルのトレーニングおよび性能向上のために利用される場合があります。ユーザーはこのトレーニング利用をオプトアウトできます。詳細はこちらをご覧ください：https://www.heygen.com/privacy。
いいえ。HeyGen は、AI ベンダーとの間で、HeyGen の顧客データを使用して彼らのモデルをトレーニングすることを認めない契約を結んでいます。
あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のAI動画を活用してコンテンツ制作をスケールし、成長を加速させている事例をご覧ください。