Tinutulungan ka ng Brand sa HeyGen na panatilihing pare-pareho ang hitsura at tono ng bawat video, kahit sino pa ang gumagawa nito o gaano karaming wika ang gamit ninyo. Pinagsasama nito lahat ng brand rules mo sa iisang lugar, para laging mukhang pulido at tama ang dating ng content mo. Sa Brand, maaari mong pamahalaan ang visual identity mo gamit ang Brand Kits at kontrolin kung paano binibigkas o isinasalin ang mahahalagang termino gamit ang Brand Glossary. Magkasama, pinapadali ng mga tool na ito ang paglalapat ng mga logo, kulay, font, media, at language rules sa iba’t ibang proyekto, para matiyak na nananatiling on-brand ang mga video mo kahit lumaki ang scale at dumami ang mga team na kasali.