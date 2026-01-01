Ang pagkakapare-pareho ng brand ay hindi lang tungkol sa itsura ng content mo, kundi pati na rin kung paano ito tunog. Tinitiyak ng Brand Glossary na ang mga pangalan, parirala, at teknikal na termino ay binibigkas at isinasalin ayon sa gusto mo, sa bawat pagkakataon. Sa pamamagitan ng pagtakda ng mga patakaran para sa pagbigkas at pagsasalin, nananatiling tama at tugma sa brand ang mga video mo sa lahat ng creator, wika, at audience.
Ano ang ginagawa ng Brand Glossary
Sa Brand Glossary, kontrolado mo ang mga patakaran sa pagbigkas at pagsasalin para masigurong tama ang paghawak sa mga mahahalagang termino sa bawat pagkakataon. Awtomatikong ina-apply ang mga patakarang ito habang isinasalin at ininarate ang video, para maiwasan ang mga hindi pagkakapare-pareho o maling pagbigkas.
Maaari kang gumawa ng mga glossary rule nang mano-mano o i-upload ang mga ito nang maramihan gamit ang isang CSV file.
Manu-manong gumawa ng mga patakaran sa glossary
Mula sa kaliwang navigation, i-click ang Brand para buksan ang Brand Hub, pagkatapos piliin ang tab na Brand Glossary. I-click ang Add New Brand Glossary.
Makikita mo ang dalawang opsyon: mag-upload ng CSV file o magdagdag ng mga termino nang mano-mano. Para magdagdag nang mano-mano, i-click ang Add New. Ilagay ang orihinal na salita o parirala, tapos tukuyin kung paano ito dapat bigkasin o isalin. Maaari mo ring ilagay ang ponetikong ispeling kung kinakailangan.
Kapag na-save na, awtomatikong ipapatupad ang mga patakarang ito tuwing isasalin ang iyong video sa kaukulang wika. Maaari mong i-edit o burahin ang mga termino anumang oras habang umuunlad ang iyong mensahe.
Mag-upload ng mga patakaran ng glossary gamit ang CSV
Kung gusto mong magdagdag ng maraming termino nang sabay-sabay, maghanda ng CSV file na naglalaman ng iyong mga keyword at ang kanilang mga patakaran sa pagbigkas o pagsasalin. I-click ang Upload CSV at sundin ang mga prompt para i-map ang iyong mga column, at kumpirmahin kung aling column ang naglalaman ng orihinal na mga termino at kung alin ang naglalaman ng pagbigkas o pagsasalin.
Ang paraang ito ay mainam kung ang iyong team ay gumagamit na ng spreadsheets o iba pang external na sistema para pamahalaan ang terminolohiya.
Gamitin ang Brand Glossary sa AI Studio
Kapag na-set up mo na ang Brand Glossary, madali na itong i-apply sa isang video. Sa AI Studio, i-click ang Brand button sa kaliwang itaas para ma-access ang iyong Brand Kit at Brand Glossary.
Mula rito, maaari kang magpalit-palit ng glossaries at pumili kung ilalapat o aalisin ang mga patakaran sa pagbigkas at pagsasalin mula sa iyong script. Kapag naka-on ang mga patakaran sa pagbigkas, ang mga apektadong salita ay naka-highlight nang kulay lila para madali mong makita kung ano ang kontrolado.
Maaari ka ring magdagdag ng mga bagong patakaran sa pagbigkas nang direkta habang ina-edit mo ang iyong script. Awtomatikong mase-save ang anumang bagong entry sa aktibong Brand Glossary.
Gamitin ang Brand Glossary para sa mga pagsasalin
Nagiging lalo pang makapangyarihan ang Brand Glossary kapag ginagamit sa pagsasalin ng mga video. Para sa pinakamagandang resulta, inirerekomendang gumawa ng hiwalay na glossary para sa bawat target na wika, dahil madalas magkaiba ang mga patakaran sa pagsasalin depende sa wika.
May dalawang pangunahing uri ng translation rules. Sa Force Translate, maaari mong itakda kung eksaktong paano dapat isalin ang isang termino, halimbawa ay palaging gawing “artificial intelligence” na “AI.” Ang Don’t Translate naman ay nagla-lock ng mga salita para hindi sila magbago, na perpekto para sa mga brand name, pangalan ng produkto, o mga trademark.