Startseite Akademie Skripterstellung So fügst du dein Skript zu deinem Video hinzu

So fügst du dein Skript zu deinem Video hinzu

Ein gut geschriebenes Skript ist die Grundlage jedes großartigen Videos. Es sorgt für Struktur, hält deine Botschaft klar und stellt sicher, dass die Geschichte für dein Publikum natürlich wirkt. In HeyGen ist das Schreiben eines Skripts so einfach wie das Starten eines neuen Projekts. Du kannst ganz von vorne beginnen oder eine Vorlage verwenden, um dir einen Vorsprung zu verschaffen. Sobald deine Worte in der Timeline stehen, treiben sie sofort die Vertonung und Untertitel an und prägen den Rhythmus und die Wirkung deines Videos.

Die Überarbeitung eines Skripts ist ein wichtiger Teil des kreativen Prozesses. Sie können den Text jederzeit anpassen und Formulierungen verändern, um Ihre Geschichte fesselnder zu machen. Damit die Vertonung natürlich klingt, lassen sich an entscheidenden Stellen Pausen einfügen, Aussprachen für schwierige Wörter oder Abkürzungen feinjustieren und mit Satzzeichen Rhythmus und Tonfall steuern. Selbst kleine Details wie das Ausschreiben von Zahlen oder Datumsangaben verbessern die Verständlichkeit, sodass die Vertonung präzise und professionell wirkt.

Wenn dein Skript fertig ist, wird es zum Bauplan, der den Rest des Videos steuert. Von der Vertonung und den Untertiteln bis hin zu Timing und Ablauf – alles geht vom Skript aus. Das Hinzufügen von Avataren, visuellen Elementen und Musik erweckt deine Worte anschließend zum Leben und verwandelt eine geschriebene Geschichte in ein vollständiges Video.