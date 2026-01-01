Startseite Akademie Plattformübersicht So erstellen Sie ein Skript

Für Nutzer, die schnell vorankommen möchten, kann die KI von HeyGen in Sekundenschnelle ein vollständiges Skript erstellen. Anstatt mit einer leeren Seite zu beginnen, beschreiben Sie, worum es in Ihrem Video gehen soll, welchen Ton Sie sich wünschen und welche Schlüsselpunkte enthalten sein sollen. Je mehr Details Sie in Ihre Eingabeaufforderung aufnehmen, desto näher kommt das Ergebnis Ihrer Vorstellung.

Sobald du auf „Generieren“ klickst, erstellt HeyGen ein Skript, das genau auf deine Eingaben zugeschnitten ist. Wenn es sich noch nicht ganz richtig anfühlt, kannst du deinen Prompt verfeinern und erneut generieren lassen, bis du die Version findest, die am besten passt. Das Skript wird dann direkt in deine Projekt-Timeline eingefügt und ist bereit, um Vertonung und Untertitel zu steuern.

Von dort aus kannst du den Text überprüfen und anpassen, genau so wie bei einem Skript, das du selbst geschrieben hast. Pausen, Aussprache und Formulierungen lassen sich bis ins Detail feinabstimmen, sodass du die volle Kontrolle darüber hast, wie die Vertonung klingt. Die Kombination aus der Geschwindigkeit der KI und deinem kreativen Input ermöglicht es dir, hochwertige Skripte zu erstellen, ohne den Zeitaufwand, komplett bei null anzufangen.

Mit der KI-Skripterstellung kannst du in kürzester Zeit von der Idee zu einer strukturierten Erzählung gelangen und hast so mehr Zeit, dich auf Visuals, Avatare und die kreativen Entscheidungen zu konzentrieren, die dein Video einzigartig machen.