لا يبدو فيديو الأفاتار مقنعًا إلا إذا ظل الشخص متسقًا مع نفسه بمرور الوقت. عندما ينحرف الوجه، أو تتغير الأسنان، أو تختل مزامنة الشفاه، أو تُعاد حركة الجسد بين المقاطع، يلاحظ الناس ذلك فورًا. ويزداد هذا الأمر أهمية في حالة الأفاتارات مقارنة بالعديد من مهام إنشاء الفيديو الأخرى، لأن المشاهد يراقب شخصًا محددًا يتحدث، غالبًا من مسافة قريبة، ولفترة طويلة.

في عالم إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي اليوم، ما زالت مدة الفيديو واحدة من أكثر القيود وضوحًا. كثير من النماذج والمنتجات تتيح عملية الإنشاء على شكل مقطع ثابت الطول — بضع ثوانٍ فقط، مع قلة من الأنظمة القادرة على إنشاء أكثر من بضع دقائق. بالنسبة لمنتجات الأفاتار، يظهر هذا القيد مباشرة في سير عمل العملاء. العملاء يريدون مشاهد/فيديوهات أطول ومتسقة لاستخدامها في فيديوهات التدريب، وعروض المبيعات، والجولات التعريفية بالمنتجات، والتعليم، والدعم، والوكلاء الذين ينبغي أن يواصلوا التحدث حتى إنجاز المهمة، كما يريدون أيضًا معاينة سريعة للتكرار على الموجّهات، والحركة، والنص.

في HeyGen، تَرجَم ذلك إلى ثلاثة متطلبات ملموسة:

اتساق المشاهد الطويلةيجب أن يحافظ الأفاتار على الهوية، ومزامنة الشفاه، وتعبيرات الوجه، واستمرارية الحركة ليس فقط في مقطع قصير واحد، بل عبر العديد من مقاطع الفيديو المُنشأة. لا يوجد حد ثابت للمدةقد يستغرق الإنشاء عشر ثوانٍ، أو عشر دقائق، أو يكون جلسة مباشرة مفتوحة المدة معاينة سريعة، وإنشاء في الوقت الفعلي أو أسرع من الوقت الفعلي. يجب أن يبدأ النظام في إنتاج الإطارات بسرعة، وأن يتيح حتى بث الإطارات المُنشأة أثناء استمرار عملية الاستدلال

تستعرض هذه المقالة إطار الاستدلال الذي بنيناه لتلبية تلك المتطلبات.

البنية الأساسية للنموذج

تم بناء الإطار حول نماذج HeyGen لإنشاء فيديوهات الأفاتار، وهي عائلتا Avatar IV وAvatar V. على مستوى عالٍ، يستقبل النموذج صورة أو فيديو مرجعيًا، وصوتًا مُوجِّهًا، ونصًا اختياريًا أو تهيئة للمشهد، ثم ينشئ فيديو لهذا الأفاتار وهو يتحدث بالهوية والتعبير والحركة الصحيحة.

نموذج التوليد الأساسي هو Diffusion Transformer أو DiT، يتم تدريبه باستخدام تقنية flow matching. بدلاً من ضغط الشخص في تمثيل هوية صغير، يعتمد النموذج على رموز مرجعية غنية حتى يتمكن من الحفاظ على التفاصيل المهمة للأفاتار: شكل الوجه، الأسنان، نسيج البشرة، حركة الفم، أسلوب الإيماءات، وإيقاع الكلام.

مسار الاستدلال في بيئة الإنتاج يتكوّن من ثلاث مراحل رئيسية:

إنشاء الفيديو من الصوتينشئ نموذج DiT أساسي تمثيلات فيديو منخفضة الدقة انطلاقًا من هوية مرجعية وميزات الصوت وإشارات التكييف. يركّز هذا المرحلة على الحركة، ومزامنة الشفاه، والتناسق الزمني. تحسين فائق مدرك للهويةيعمل نموذج ثانٍ على تحسين تلك التمثيلات الكامنة إلى مخرجات عالية الدقة، مع إيلاء اهتمام إضافي للمناطق التي يكون الناس أكثر حساسية فيها للعيوب، وخاصة الوجه والفم. Streaming VAE decode. A VAE decoder converts high-resolution latents into RGB frames chunk by chunk, so frames can be emitted before the full video is complete.

لإنشاء مقاطع فيديو طويلة، يعالج النظام البيانات على شكل أجزاء متتابعة. يعتمد الجزء الأول بالكامل على المرجع الثابت، بينما تستخدم الأجزاء اللاحقة بيانات الحدود من المقاطع السابقة. يتيح ذلك للأفاتار الاستمرار في التحدث بشكل طبيعي دون إعادة ضبط وضعيته أو هويته من البداية.

إطار البث الحي وحلقة خط الأنابيب

To accommodate chunk-based execution, the inference framework uses a modular, three-tier architecture that operates on localized windows of time, releasing resources immediately after a chunk is processed.

الوحدة : غلاف يحيط بنموذج محدد ونقطة الحفظ الخاصة به (مثل A2V DiT، وSuper-Resolution DiT، ومكوّنات VAE، ومشفّرات النص/الصوت).

: غلاف يحيط بنموذج محدد ونقطة الحفظ الخاصة به (مثل A2V DiT، وSuper-Resolution DiT، ومكوّنات VAE، ومشفّرات النص/الصوت). المرحلة : وحدة تنفيذ ذات نوع محدد تنسّق واحدًا أو أكثر من الوحدات (مثل إنشاء السياق، وتحسين الدقة الفائقة).

: وحدة تنفيذ ذات نوع محدد تنسّق واحدًا أو أكثر من الوحدات (مثل إنشاء السياق، وتحسين الدقة الفائقة). Pipeline: The execution graph that wires stages together, manages shared state, and coordinates streaming or batch execution modes.

تقوم مرحلة التهيئة بترميز الهوية المرجعية إلى متغيّرات كامنة مرة واحدة لكل طلب. بعد ذلك ينفّذ خط الأنابيب حلقة مستمرة عبر المراحل المتبقية حتى يتم استهلاك دفق الصوت الوارد بالكامل: