HeyGen MCP:
إنشاء الفيديو
لأي وكيل يعمل بالذكاء الاصطناعي
اربط HeyGen مع Claude Web وClaude Code وGemini CLI وCursor وغيرها عبر Model Context Protocol (MCP). يقوم وكيلك بإنشاء مقاطع الفيديو وإدارتها واسترجاعها باستخدام خطة HeyGen الحالية لديك، دون أي فواتير إضافية.
HeyGen MCP يجعل الفيديو قدرة أصلية للوكلاء
وكلاء الذكاء الاصطناعي هم بالفعل جزء من سير عملك. خادم MCP من HeyGen يتيح إنشاء فيديو احترافي لأي وكيل متوافق مع MCP، دون خطوة منفصلة أو تكامل منفصل.
دون عبء تكامل إضافي
اتصل بجميع إمكانات الفيديو في HeyGen دون الحاجة إلى إنشاء أي تكاملات API أو صيانتها. لا سجلات تغييرات تحتاج إلى متابعتها.
يعمل حيث تعمل بالفعل
هل تستخدم Claude Web أو Claude Code أو Claude Desktop أو Gemini CLI أو Cursor بالفعل؟ يتكامل HeyGen مع الأدوات التي يستخدمها فريقك يوميًا.
آمن بشكل افتراضي
مصادقة OAuth مرتبطة بحسابك في HeyGen، دون الحاجة إلى تدوير مفاتيح API أو تعريضها للخطر. فيديوهاتك، حسابك، أرصدتك.
أفاتاراتك وأصواتك
يمكنك الوصول إلى أي أفاتار مخصص أو صوت متوفر في حسابك على HeyGen من خلال Remote MCP، بما في ذلك الأصول الخاصة بعلامتك التجارية.
أكثر من 175 لغة ولهجة
يمكن للوكلاء إنشاء محتوى فيديو متعدد اللغات باستخدام مزامنة الشفاه والترجمة بالذكاء الاصطناعي، على نطاق واسع وعند الطلب بأكثر من 175 لغة ولهجة.
لا توجد فواتير إضافية
يتم استخدام أرصدة الفيديو المتاحة في خطة HeyGen الحالية الخاصة بك لإنشاء الفيديو. هذه الميزة متوفرة في جميع الخطط، بما في ذلك الحسابات المجانية.
لديك أسئلة؟ لدينا الإجابات
هل أحتاج إلى مفتاح API؟
لا. يستخدم Remote MCP مصادقة OAuth المرتبطة بحساب HeyGen الخاص بك (خطة الويب)، ولا تحتاج إلى مفتاح API.
هل استخدام MCP في HeyGen يتطلّب تكلفة إضافية؟
لا. يعتمد إنشاء الفيديو على الرصيد المميز المضمَّن في باقة HeyGen الحالية الخاصة بك. لا توجد رسوم API منفصلة أو فواتير إضافية.
ما هي خطط HeyGen التي تدعم MCP؟
ميزة MCP متاحة في جميع باقات HeyGen. للاستخدام الكثيف، يُنصح بالترقية إلى باقة Creator أو أعلى.
هل يمكنني استخدام الأفاتارات والأصوات المخصّصة الخاصة بي؟
نعم. أي أفاتار أو صوت متاح في حسابك على HeyGen، بما في ذلك الأصول المخصّصة التي تم إنشاؤها لك، يكون متاحاً من خلال HeyGen MCP.
ما الفرق بين هذا و HeyGen API؟
واجهة HeyGen API توفر لك نقاط REST مباشرة للتحكم البرمجي. طبقة Remote MCP تغلّف هذه الإمكانات بحيث يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي استخدامها بشكل حواري من دون أن تكتب أي كود تكامل بنفسك.