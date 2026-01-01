برنامج سفراء HeyGen
برنامج سفراء HeyGen هو فرصة انتقائية قائمة على التقديم، مخصّصة لروّاد الأعمال المتميزين، والمسوقين، والمعلمين، ومنشئي المحتوى المعرفي ليصبحوا روّاداً في مستقبل إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي.
نظرة عامة على البرنامج
ندعو مجموعة مختارة من أصحاب الرؤى ليصبحوا سفراء. ستكون جزءًا من دائرة من المبدعين المجددين الذين يعيدون تصور طريقة تواصل العالم. ستسهم في تنمية المجتمع، وإشعال الأفكار، والمساعدة في تشكيل ما سيأتي بعد ذلك.
This is a rolling application. We'll review submissions on an ongoing basis and get back to you within 4-6 weeks.
ما الذي ستقوم به
استضف فعاليات ملهمة وواقعية
من ورش عمل الفيديو بالذكاء الاصطناعي إلى فعاليات التواصل الاجتماعي، اجمع المبتكرين في مجتمعك لاستكشاف مستقبل سرد القصص البصرية.
روّج HeyGen داخل شبكتك
ساعد زملاءك وفرقك والمؤسسات من حولك على اكتشاف طرق عملية لدمج الفيديو بالذكاء الاصطناعي في أعمالهم التعليمية والإبداعية وسير عملهم المهني.
قد ق مجتمعات محلية أو افتراضية نابضة بالحياة
أنشئ مجموعات محلية من المبدعين والتقنيين ورواة القصص المتحمسين لاستكشاف فيديو بالذكاء الاصطناعي معًا من خلال لقاءات منتظمة، أو منتديات عبر الإنترنت، أو مشاريع تعاونية.
أنشئ وشارك محتوى مبتكرًا
استخدم أحدث مزايا HeyGen لعرض ما يمكن تحقيقه وإلهام الآخرين على الابتكار، مع مشاركة ملاحظاتك مع فريق منتج HeyGen.
كوني سفيرًا لم يمنحني أدوات إبداعية جديدة فحسب، بل أتاح لي أيضًا منصة لتمكين الآخرين وإظهار كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجعل سرد القصص والتعليم وريادة الأعمال أكثر إتاحة للجميع.
الفوائد
تقدير مهني
احصل على تقدير مهني مع شارة سفير رسمية لمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
خبرة قيادية
خبرة قيادية تعزّز سيرتك الذاتية في إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي وبناء المجتمعات.
منح للرعاية
قدّم طلباً للحصول على منح لتمويل ورش عملك وفعالياتك الخاصة بالفيديو بالذكاء الاصطناعي.
رصيد HeyGen
احصل على أرصدة HeyGen توليدية مجانية لإنشاء المزيد من مقاطع الفيديو.
عضوية حصرية
عضوية حصرية في مجتمع خاص للسفراء للتواصل والدعم.
فرص للظهور في الواجهة
فرص للظهور في HeyGen عبر المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي والنشرات البريدية.
فرص التحدّث
دعوات لحضور فعاليات HeyGen الحصرية عبر الإنترنت أو على أرض الواقع، أو للمشاركة فيها كمتحدث.
وصول مباشر إلى فريق HeyGen
قدّم ملاحظاتك حول المنتج
فرص لتقديم ملاحظات المستخدم حول المنتجات والميزات.
نحن نختار بعناية مجموعة صغيرة وذات تأثير كبير من السفراء. إذا كنت مستعدًا لتصبح قائدًا في مجال إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي، قدّم طلبك اليوم. تتم مراجعة الطلبات بشكل متتابع، وعادة خلال 4 أسابيع من تاريخ التقديم.