إرشادات علامة HeyGen التجارية
توضّح هذه الصفحة كيفية الاستخدام الصحيح لعناصر علامة HeyGen التجارية والعلامات التجارية والمواد المحمية بحقوق النشر. وهي موجّهة إلى الشركاء ووسائل الإعلام وكل من ينشئ محتوى يتضمّن أو يشير إلى HeyGen. يساعد الالتزام بهذه الإرشادات على ضمان تمثيل علامتنا التجارية بدقة واتساق في جميع المواد الصادرة عن الأطراف الثالثة.
شعار HeyGen الكامل
يُعد شعار HeyGen الكامل في نسخته الأساسية (الـ lockup الكامل) الإصدار الرئيسي، ويجب استخدامه في معظم الحالات. استخدم النسخة العمودية من الشعار فقط عندما تكون المساحة محدودة أو يتطلّب التصميم تنسيقًا أكثر إحكامًا — مثل المساحات الضيقة، أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، أو الشاشات الرقمية — حيث لا يزال من الضروري أن يكون الشعار الكامل واضحًا وسهل الرؤية.
شعار HeyGen الثانوي
بدأت HeyGen بفكرة بسيطة: جعل إنشاء الفيديو عملية سهلة. اليوم، نعمل على تطوير أسلوب سرد القصص باستخدام الذكاء الاصطناعي، لتمكين أي شخص من إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة بلا حدود.
شعار HeyGen الثالثي
رمز HeyGen
الشراكات
عند عرض شعار HeyGen بجانب شعار شريك، يجب أن يظهر الشعاران متوازنين بصريًا ومتساويين في الحجم. حافظ على مسافة متسقة بين الشعارين تعادل تقريبًا عرض أيقونة HeyGen واحدة. يجب أن يظهر شعار HeyGen دائمًا في الجهة اليسرى، بينما يكون شعار الشريك أو الراعي في الجهة اليمنى. يجب أن تكون الشعاران في محاذاة أفقية في مركز التصميم. كلما أمكن، استخدم معالجة لونية موحّدة لكلا الشعارين لخلق انسجام بصري. إذا كان من الضروري أن يبقى شعار الشريك بألوانه الأصلية، فاستخدم شعار HeyGen باللون الأبيض على خلفية مستمدة من لوحة ألوان الشريك للحفاظ على التباين والتناسق.
إرشادات العلامة التجارية HeyGen
تهدف إرشادات العلامات التجارية هذه («الإرشادات») إلى مساعدة الشركاء وأصحاب التراخيص ووسائل الإعلام وغيرهم من الأطراف الثالثة المخوّلة («أنت») على استخدام أصول علامة HeyGen التجارية استخدامًا صحيحًا، بما في ذلك شعاراتنا، وعلاماتنا التجارية، وعلامات الخدمة، وأسماء المنتجات، وأي تسميات أخرى تُعرّف منتجات أو خدمات HeyGen («أصول علامة HeyGen التجارية»).
يجوز لك استخدام أصول علامة HeyGen التجارية فقط وفقًا لهذه الإرشادات ودليل أسلوب HeyGen. لا يُسمح بأي استخدام خارج هذه الشروط. تحتفظ HeyGen بالحق في تحديث هذه الإرشادات أو تعديلها في أي وقت.
الملكية والاستخدام
تُعد أصول علامة HeyGen التجارية ملكية فكرية قيّمة مملوكة حصريًا لـ HeyGen. باستخدام أي من أصول علامة HeyGen التجارية أو الإشارة إليها، فإنك توافق على ما يلي:
- اتّبع هذه الإرشادات وشروط خدمة HeyGen.
- الإقرار بأن HeyGen هي المالك الوحيد لجميع الأصول الخاصة بالعلامة التجارية.
- تجنّب الطعن في حقوق HeyGen أو التدخل فيها.
- احرص على أن تعود جميع السمعة الطيبة المتولدة عن استخدام أصول العلامة التجارية لـ HeyGen بالنفع على HeyGen.
تحتفظ HeyGen بالحق في مراجعة كيفية استخدامك لأصول علامتها التجارية في أي وقت، ويجوز لها إلغاء الأذونات أو تعديلها وفقًا لتقديرها الخاص.
إذا كان لديك اتفاقية مكتوبة منفصلة مع HeyGen — مثل اتفاقية شراكة أو اتفاقية برنامج تابع — فإن شروط تلك الاتفاقية تسود على هذه الإرشادات في حال حدوث أي تعارض.
تتضمن أصول علامة HeyGen التجارية:
- الشعار النصي HeyGen
- شعار HeyGen (الإصداران الأفقي والعمودي)
- أيقونة HeyGen
- أسماء منتجات HeyGen والشعارات والعبارات التسويقية
جميع العلامات التجارية والشعارات ومعرّفات العلامة ذات الصلة هي ملك لشركة HeyGen Inc. وقد تكون مسجّلة في الولايات المتحدة وغيرها من الولايات القضائية.
ما يجب فعله وما يجب تجنّبه
افعل:
- استخدم فقط أحدث الإصدارات المعتمدة من أصول علامة HeyGen التجارية الواردة في دليل أسلوب HeyGen.
- اعرض شعار HeyGen مع الحفاظ على المسافات والنِّسب الصحيحة.
- وضّح بجلاء علاقتك مع HeyGen عند الإشارة إلى علامتنا التجارية.
لا تفعل ما يلي:
- تعديل أصول علامة HeyGen التجارية بأي شكل من الأشكال (مثل تغيير الألوان، تشويه النسب، القص، أو إضافة المؤثرات).
- ادمج أصول علامة HeyGen التجارية مع شعارك أو علامتك التجارية الخاصة فقط إذا ظهرت دائمًا منفصلة ومتميزة بوضوح.
- استخدم علامات HeyGen التجارية أو شعاراتها كجزء من اسمك أو منتجك أو خدمتك أو نطاقك.
- تقليد المظهر أو الإحساس أو تصميم موقع HeyGen الإلكتروني أو واجهته أو مواده التسويقية.
- استخدام أي من أصول علامة HeyGen التجارية بطريقة توحي بوجود رعاية أو تأييد أو شراكة دون الحصول على إذن خطي.
- لا تستخدم العلامات التجارية الخاصة بـ HeyGen كأسماء أو أفعال. احرص دائمًا على إقرانها بوصف عام (مثل: "منصة HeyGen® لفيديو بالذكاء الاصطناعي").
الأسئلة
إذا لم تكن متأكدًا من كيفية استخدام أصول العلامة التجارية الخاصة بـ HeyGen، أو إذا كنت بحاجة إلى موافقة لحالة استخدام محددة، فتواصل مع [email protected].
