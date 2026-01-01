الملكية والاستخدام

تُعد أصول علامة HeyGen التجارية ملكية فكرية قيّمة مملوكة حصريًا لـ HeyGen. باستخدام أي من أصول علامة HeyGen التجارية أو الإشارة إليها، فإنك توافق على ما يلي:



اتّبع هذه الإرشادات وشروط خدمة HeyGen.

الإقرار بأن HeyGen هي المالك الوحيد لجميع الأصول الخاصة بالعلامة التجارية.

تجنّب الطعن في حقوق HeyGen أو التدخل فيها.

احرص على أن تعود جميع السمعة الطيبة المتولدة عن استخدام أصول العلامة التجارية لـ HeyGen بالنفع على HeyGen.



تحتفظ HeyGen بالحق في مراجعة كيفية استخدامك لأصول علامتها التجارية في أي وقت، ويجوز لها إلغاء الأذونات أو تعديلها وفقًا لتقديرها الخاص.

إذا كان لديك اتفاقية مكتوبة منفصلة مع HeyGen — مثل اتفاقية شراكة أو اتفاقية برنامج تابع — فإن شروط تلك الاتفاقية تسود على هذه الإرشادات في حال حدوث أي تعارض.