مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي Veo 3.1 من Google
أحدث نموذج فيديو بالذكاء الاصطناعي من Google DeepMind متاح الآن على HeyGen. حوّل النصوص أو الصور أو الإطارين الأول والأخير إلى مقاطع سينمائية بصوت أصلي. ابدأ في الإنشاء خلال ثوانٍ، مجاناً.
- حركة عالية الدقة
- استمرارية متعددة اللقطات
- موجّهات مخصّصة
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Veo 3.1
Veo 3.1 هو نموذج فيديو بالذكاء الاصطناعي من Google DeepMind تم تطويره لصنّاع المحتوى والفرق. حوّل النصوص والصور والمراجع إلى مقاطع سينمائية، وتحكّم في الإطار الأول والأخير، وأنشئ فيديو جاهزاً للإنتاج دون مغادرة HeyGen.
إنشاء لقطات B-roll سينمائية
أنشئ لقطات b-roll عالية الجودة بالذكاء الاصطناعي لإطلاق المنتجات، وفيديوهات الشرح، والإعلانات، والدروس التعليمية، ومقاطع السوشيال ميديا، وحملات العلامة التجارية. يحوّل Veo 3.1 موجّهًا بسيطًا إلى لقطات حركة مصقولة بإضاءة واقعية، وحركة كاميرا ديناميكية، وصوت أصلي في نفس العملية.
تحويل الصورة إلى فيديو
حوّل الصور الثابتة إلى لقطات حيّة باستخدام محرّك تحويل الصور إلى فيديو Veo 3.1. حرّك صور المنتجات، وصور أسلوب الحياة، والصور المصغّرة، والمواد البصرية للعلامة التجارية إلى فيديو جاهز للإنتاج بحركة طبيعية، وتغيّرات في الإضاءة، وعمق سينمائي.
أساليب إبداعية بلا حدود
انتقل من النص إلى الفيديو بأي أسلوب يمكنك وصفه. أنشئ عروضاً توضيحية للمنتجات، وفيديوهات للمؤسسين، ولقطات سريالية، ومشاهد أسلوب حياة، وشروحات تعليمية، وإعلانات سينمائية من خلال النموذج نفسه، وكل ذلك داخل HeyGen.
أسلوب الشخصية يظل ثابتًا أينما تتحرك — نفس الإضاءة، نفس الملابس، نفس الإحساس — حتى عندما تتغيّر الكاميرا والبيئة من حولها.
التحكم في الإطار الأول والإطار الأخير
حدّد بالضبط من أين يبدأ الفيديو وأين ينتهي باستخدام موجّهات الإطار الأول والإطار الأخير. أنشئ تحوّلات نظيفة، ولقطات قبل وبعد، وكشف المنتجات، والانتقالات، وتمديد المشاهد، ولقطات رئيسية مصقولة مع تحكّم كامل في النتيجة.
كيف يستخدم صُنّاع المحتوى والعلامات التجارية Veo 3.1
من إطلاق المنتجات والأفلام السينمائية للعلامات التجارية إلى إعلانات السوشيال وفيديوهات الشرح، يتوافق Veo 3.1 مع طريقة عمل الفرق الحديثة في إنتاج الفيديو. أنشئ فيديو سينمائياً بالذكاء الاصطناعي مع صوت أصلي لأي قناة أو صيغة أو جمهور، ضمن سير عمل واحد داخل HeyGen.
مقاطع إبداعية مخصّصة للسوشيال ميديا
أنشئ مقاطع فيديو قصيرة مخصّصة لـ TikTok وInstagram وYouTube Shorts وLinkedIn. صمّم بدايات جذّابة، وانتقالات، واستعارات بصرية، ومشاهد بأفاتار، ومقاطع فيديو لوسائل التواصل الاجتماعي تحمل هوية علامتك التجارية، دون الحاجة إلى فريق مونتاج كامل.
فيديوهات المؤسِّس والعلامة التجارية
حوّل الإعلانات وتحديثات المنتجات والمحتوى القيادي ورسائل المؤسسين إلى فيديوهات سينمائية للمؤسس باستخدام التوأم الرقمي بالذكاء الاصطناعي. أضف حركة وبيئات ولقطات B-roll لتجعل كل رسالة تبدو بمستوى احترافي مميز.
فيديوهات تعليمية وشرح
اجعل الأفكار المعقّدة أسهل في الفهم من خلال أمثلة بصرية، ومفاهيم متحركة، ومشاهد أسلوب حياة، ولقطات B-roll مساندة. مثالي للدورات التدريبية، وفيديوهات الشرح بالذكاء الاصطناعي، والإعداد للموظفين الجدد، والتدريب، ومحتوى الفيديو التعليمي.
محتوى إطلاق المنتج
أنشئ فيديوهات إطلاق منتجات لافتة للانتباه مع لقطات سينمائية للمنتج، وعروض توضيحية للميزات، ومرئيات تجريدية، وانتقالات مصقولة. مصمَّمة خصيصاً لمنشورات السوشيال ميديا، وصفحات الهبوط، والإعلانات، وحملات فيديو عروض المنتج.
الفرق تطلق منتجاتها أسرع مع Veo 3.1
استمع إلى آراء المبدعين والعلامات التجارية الذين يستخدمون Veo 3.1 لتوسيع نطاق سرد القصص وإطلاق الحملات خلال ساعات.
خطط تسعير مرنة لكل منشئ محتوى وكل فريق
HeyGen تمكّن أكثر من 100,000 شركة من إنشاء الفيديوهات وتوطينها وتوسيع نطاقها والتعاون عليها، دون الحاجة إلى كاميرا أو فريق تصوير. حازت على المركز الأول في قائمة G2 لأسرع المنتجات نموًا في 2025، مما يجعل إنشاء الفيديو الاحترافي أسهل من أي وقت مضى.
مجاني
$0/شهر
نقطة دخول مثالية للمبدعين والمسوقين الذين يرغبون في تجربة أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل أداة إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen.
- 3 فيديوهات شهرياً
- فيديوهات حتى 1 دقيقة
- الوصول إلى Avatar IV و Video Agent
- معالجة فيديو قياسية
- أكثر من 500 أفاتار جاهز
- 1 توأم رقمي مخصص
- أكثر من 30 لغة
منشئ المحتوى
$29 / شهرياً
إنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي للمبدعين الأفراد. يوفّر لك الوصول إلى مزايا متقدّمة مثل مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي وخاصية التعليق الصوتي بالذكاء الاصطناعي.
- فيديوهات حتى 30 دقيقة
- تصدير فيديو بدقة 1080p
- إنشاء فيديو موسّع باستخدام Avatar IV
- معالجة فيديو سريعة
- أفاتارات صور غير محدودة
- إزالة العلامة المائية
- استنساخ الصوت
- نماذج ذكاء اصطناعي متقدّمة (صور وفيديوهات)
- أكثر من 175 لغة ولهجة
- ترحيل الأرصدة
احترافي
$49 / شهرياً
مصمَّم للأفراد المتقدّمين الذين ينشئون محتوى عالي الجودة على نطاق واسع. استمتع باستخدام مرن وتصدير بجودة فيديو مذهلة بدقة 4K.
- فيديوهات حتى 30 دقيقة
- تصدير فيديو بدقة 4K
- إنشاء فيديو موسّع باستخدام Avatar IV
- معالجة فيديو أسرع
- أفاتارات صور غير محدودة
- إزالة العلامة المائية
- استخدام شهري قابل للتخصيص
- تحرير ومراجعة نص الترجمة
الأعمال
$149 / شهرياً
المقاعد الإضافية بسعر $20 لكل مقعد. إنشاء فيديو آمن وقابل للتوسّع للفرق والشركات
- فيديوهات حتى 60 دقيقة
- تصدير فيديو بدقة 4K
- معالجة فيديو أسرع
- ضعف عدد جلسات التزامن المتاحة مقارنة بخطة Pro
- 5 توائم رقمية مخصّصة
- نمِّ علامتك التجارية وركّز أصولك في مكان واحد
- SAML/ تسجيل الدخول الأحادي (SSO)
- فوترة مركزية
- مرونة في شحن الرصيد أو إعادة التعبئة التلقائية
- أضف أعضاء الفريق مقابل 20$ لكل مقعد شهرياً
- التعاون في مساحة العمل
- التعليق والتحرير على مسودات الفيديو
- الدعوات وإدارة الفريق
- فيديو تفاعلي (اختبارات، روابط، والمزيد)
- تصدير SCORM
- تكاملات LMS
- تكاملات مع n8n وMake وHubspot وZapier
المؤسسات
تواصل مع فريق المبيعات
إنشاء فيديو بجودة الاستوديو مخصّص لاحتياجات عملك.
- إنشاء فيديو مرن
- لا يوجد حد أقصى لمدة الفيديو
- تصدير فيديو بدقة 4K
- أسرع معالجة للفيديو
- أعلى مستوى من التزامن
- التحكم في مساحات عمل متعددة
- مقاعد المدققين اللغويين لترجمة الفيديو
- إدارة الأدوار وصلاحيات الوصول مركزيًا
- أمان وخصوصية بمستوى المؤسسات
- توفير مستخدمي SCIM تلقائياً
- المصادقة متعددة العوامل لأعضاء الفريق
- الشروط التجارية
- دعم عملاء ذو أولوية
- مدير مخصص لنجاح العملاء
- إعداد مخصص للانضمام
- الوصول إلى مجتمع المؤسسات
- فوترة الفواتير
الأسئلة الشائعة
ما هو Veo 3.1؟
Veo 3.1 هو نموذج الفيديو بالذكاء الاصطناعي الأكثر تقدّمًا من Google DeepMind. يحوّل موجّهات النصوص، والصور المرجعية، ومدخلات الإطار الأول أو الأخير إلى مقاطع فيديو سينمائية بصوت أصلي، وحركة واقعية، وتحكّم في الكاميرا بمستوى المخرج. على HeyGen، يعمل Veo 3.1 جنبًا إلى جنب مع أفاتار الذكاء الاصطناعي والنماذج الأخرى للفيديو في سير عمل واحد.
من الذي طوّر Veo 3.1؟
تم تطوير Veo 3.1 بواسطة Google DeepMind، مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي التابع لـ Google. يُعد هذا الإصدار الأحدث من نموذج Google الرائد لإنشاء الفيديو ومنافسًا مباشرًا لـ Sora 2 من OpenAI. يدمج HeyGen نموذج Veo 3.1 مباشرةً حتى تتمكّن من استخدامه دون الحاجة لإدارة حساب منفصل على Google أو Gemini.
هل يمكن تجربة Veo 3.1 مجانًا؟
نعم. يمكنك تجربة Veo 3.1 مجاناً على HeyGen باستخدام رصيد متضمَّن في كل حساب، بدون الحاجة إلى بطاقة ائتمان للبدء. الباقات المدفوعة تتيح دقة أعلى، ومقاطع أطول، وعدداً أكبر من عمليات الإنشاء شهرياً، وحقوقاً تجارية بدون علامة مائية.
كيف أستخدم Veo 3.1 على HeyGen؟
سجّل الدخول إلى HeyGen، وافتح محرّر الفيديو، ثم اختر Veo 3.1 من قائمة النماذج. اكتب موجّه النص، أو أضف صورة مرجعية، أو حدّد الإطارين الأول والأخير للتحكم في اللقطة. اربط مقاطع Veo 3.1 مع أفاتار الذكاء الاصطناعي الخاص بك، ولقطات الـB-roll، والصوت، والموسيقى في نفس المشروع.
ما الحد الأقصى لمدة الفيديو مع Veo 3.1؟
Veo 3.1 ينشئ مقاطع تصل مدتها إلى عدة ثوانٍ في كل عملية إنشاء، ويمكنك إطالة المشاهد باستخدام موجّهات الإطار الأول والإطار الأخير أو دمج عدة مقاطع في محرر HeyGen. الحد الأقصى لمدة كل مقطع والطول الإجمالي للمشروع يعتمد على خطة HeyGen الخاصة بك.
هل يمكن لـ Veo 3.1 إنشاء صوت ومؤثرات صوتية؟
نعم. Veo 3.1 ينشئ صوتًا أصليًا في نفس مرحلة إنشاء الفيديو، بما في ذلك الصوت المحيط، والمؤثرات الصوتية، والحوار. هذا يعني أنك لا تحتاج إلى تسجيل تعليق صوتي منفصل أو خطوة تحرير صوت مستقلة. على HeyGen، يمكنك أيضًا إضافة نسخة مستنسخة من صوتك بالذكاء الاصطناعي أو رفع ملف صوتي مخصص عندما تريد تحكمًا كاملًا.
هل يمكنني استخدام فيديوهات Veo 3.1 لأغراض تجارية؟
يمكن استخدام مقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها باستخدام Veo 3.1 على HeyGen في الأعمال التجارية، بما في ذلك الإعلانات، والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإطلاق المنتجات، وتسليمات العملاء، وذلك بموجب رخصة الاستخدام التجاري في خطة HeyGen الخاصة بك. يتضمّن ناتج الخطة المجانية علامات مائية، بينما تزيلها الخطط المدفوعة وتمنحك حقوقاً تجارية كاملة.
ما هي نسب الأبعاد التي يدعمها Veo 3.1؟
Veo 3.1 ينشئ فيديوهات بنسب أبعاد رأسية ومربعة وأفقية، بما في ذلك 16:9 و9:16، بحيث يمكنك إنشاء محتوى لـ YouTube وTikTok وReels وShorts وLinkedIn وصفحات الهبوط من نفس الموجّه دون الحاجة إلى إعادة القص.
