Vimeo + HeyGen
HeyGen اور Vimeo کا انٹیگریشن صارفین کو یہ سہولت دیتا ہے کہ وہ مخصوص HeyGen فولڈرز سے نئی ویڈیوز کو بغیر کسی رکاوٹ کے براہِ راست متعلقہ Vimeo فولڈرز کے ساتھ ہم آہنگ (sync) کریں، اور اختیاری آٹو sync کے ذریعے مواد کے انتظام کو مزید آسان بنائیں۔
استعمال کی صورتیں
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار Vimeo اور HeyGen کو استعمال کر کے ویڈیو بنانے کے عمل کو کیسے وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو کیسے تیز کرتے ہیں۔
ملازمین کی آن بورڈنگ اور تربیتی لائبریریاں
HeyGen میں دلکش آن بورڈنگ اور ٹریننگ ویڈیوز بنائیں جو ہر رول یا ڈیپارٹمنٹ کے مطابق ہوں۔ انہیں فوراً محفوظ Vimeo فولڈرز کے ساتھ ہم آہنگ کریں جہاں ٹیمیں ایک ہی جگہ پر ان ویڈیوز تک رسائی حاصل کر سکیں، انہیں مینیج کریں اور انگیجمنٹ کو ٹریک کریں۔
پروڈکٹ ریلیز نوٹس اور فیچر اپ ڈیٹس
ہر نئی پروڈکٹ لانچ یا فیچر کے لیے واضح، برانڈڈ ویڈیو اپ ڈیٹس بنانے کے لیے HeyGen استعمال کریں۔ انہیں فوراً Vimeo embeds کے ذریعے شیئر کریں اور ریچ اور ریٹینشن سمجھنے کے لیے ویور میٹرکس مانیٹر کریں۔
بڑی تعداد میں ذاتی نوعیت کی سیلز ویڈیوز
HeyGen کے AI ویڈیو تخلیق کرنے والے ٹولز کے ساتھ اپنی پرسنلائزڈ آؤٹ ریچ کو خودکار بنائیں، تاکہ ہر لیڈ کے لیے حسبِ ضرورت پروڈکٹ ڈیمو فراہم کیے جا سکیں۔ انہیں Vimeo پر ہوسٹ کریں تاکہ اس کی تفصیلی اینالیٹکس سے فائدہ اٹھائیں اور دیکھیں کہ کون سے ممکنہ گاہک سب سے زیادہ انگیج ہوتے ہیں۔
کسٹمر ایجوکیشن اور کثیر لسانی ہاؤ ٹو گائیڈز
HeyGen میں کثیر لسانی ٹیوٹوریلز اور پروڈکٹ گائیڈز بنائیں تاکہ دنیا بھر کے صارفین کی مدد کی جا سکے۔ Vimeo پر انہیں محفوظ طریقے سے ہوسٹ کریں تاکہ رسائی کو کنٹرول کریں، برانڈ اثاثوں کی حفاظت کریں، اور لرننگ کنٹینٹ کو منظم رکھیں۔
ایجنسی/کلائنٹ ریویو اور منظوری
HeyGen میں تخلیقی تصورات اور explainer ویڈیوز بنائیں، پھر انہیں Vimeo پر اپ لوڈ کریں تاکہ فیڈبیک کا عمل آسان ہو جائے۔ ٹیم فولڈرز اور رول پر مبنی permissions استعمال کریں تاکہ ریویو سائیکلز اور approvals کو واضح اور منظم طریقے سے مینیج کیا جا سکے۔
