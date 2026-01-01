HeyGen + Tolstoy
Tolstoy ایک انٹرایکٹو ویڈیو پلیٹ فارم ہے جو کاروباروں کو ذاتی نوعیت کی، اپنی مرضی کا راستہ منتخب کرنے والی ویڈیو تجربات بنانے کی سہولت دیتا ہے تاکہ انگیجمنٹ، کنورژنز اور کسٹمر انٹریکشن میں اضافہ کیا جا سکے۔
استعمال کی صورتیں
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار Tolstoy کو HeyGen کے ساتھ استعمال کر کے ویڈیو بنانے کے عمل کو کیسے وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔
انٹرایکٹو سیلز فنلز
HeyGen کے AI اواتارز استعمال کریں تاکہ Tolstoy میں ناظرین کو ذاتی نوعیت کے، انٹرایکٹو سیلز جرنیز کے ذریعے گائیڈ کیا جا سکے—لیڈز کو کوالیفائی کریں، اعتراضات کا جواب دیں، اور ان کے جوابات کی بنیاد پر انہیں درست پروڈکٹ یا سیلز نمائندے تک پہنچائیں۔
کسٹمر آن بورڈنگ اور سپورٹ
HeyGen ویڈیوز کے ساتھ اپنی مرضی کے راستے پر مبنی آن بورڈنگ تجربات بنائیں جو مرحلہ وار ہدایات فراہم کریں، تاکہ آپ کے صارفین غیر متعلقہ معلومات سے گھبرائے بغیر بالکل وہ مدد حاصل کر سکیں جس کی انہیں ضرورت ہے۔
بھرتی اور امیدواروں کی انگیجمنٹ
انٹرایکٹو ویڈیو فلو بنائیں جن میں HeyGen اواتار کے تعارفی حصے اور سوال و جواب کے سیگمنٹس شامل ہوں، تاکہ امیدوار اپنی منتخب کردہ آپشنز کے مطابق اس تجربے کے دوران عہدوں، کمپنی کلچر اور اگلے مراحل کے بارے میں جان سکیں۔
