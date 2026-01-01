Repurpose.io + HeyGen
Repurpose.io ایک کنٹینٹ آٹومیشن پلیٹ فارم ہے جو تخلیق کاروں اور مارکیٹرز کو خودکار طور پر ویڈیوز، پوڈکاسٹس اور لائیو اسٹریمز کو دوبارہ استعمال کرنے اور انہیں متعدد سوشل میڈیا چینلز پر تقسیم کرنے میں مدد دیتا ہے۔
استعمال کی صورتیں
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار Repurpose.io کو HeyGen کے ساتھ استعمال کر کے ویڈیو بنانے کے عمل کو کیسے وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔
ملٹی پلیٹ فارم کنٹینٹ ڈسٹری بیوشن
HeyGen میں بنی AI ویڈیوز کو خودکار طور پر Repurpose.io کے ذریعے YouTube، TikTok، Instagram اور LinkedIn جیسے پلیٹ فارمز پر شائع کریں، تاکہ ہر چینل پر آپ کی برانڈ موجودگی مستقل اور مضبوط رہے۔
ویڈیو اسکرپٹس کو مختصر، آسانی سے دیکھے جانے والے مواد میں تبدیل کرنا
طویل AI ویڈیوز کو مختصر کلپس یا ہائی لائٹس میں تبدیل کریں اور انہیں وسیع پیمانے پر پھیلانے کے لیے Repurpose.io استعمال کریں — ویبینارز، انٹرویوز یا تعلیمی مواد کو چھوٹے، آسانی سے شیئر ہونے والے فارمیٹس میں دوبارہ پیش کرنے کے لیے بہترین۔
خودکار سوشل میڈیا ویڈیو مہمات
ایسے ورک فلو سیٹ اپ کریں جہاں HeyGen ویڈیوز مخصوص ایونٹس یا مہمات (جیسے پروڈکٹ لانچز یا پروموشنز) سے ٹرگر ہوں، پھر خودکار طور پر Repurpose.io کے ذریعے شیڈول اور ڈسٹریبیوٹ ہو کر آپ کی رسائی اور انگیجمنٹ کو زیادہ سے زیادہ بنائیں۔
AI کے ساتھ ویڈیوز بنانا شروع کریں
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور جدید ترین AI ویڈیو کے ساتھ ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔