Pabbly + HeyGen
Pabbly ایک آٹومیشن اور انٹیگریشن پلیٹ فارم ہے جو کاروباروں کو بغیر کوڈنگ کے ایپس کو جوڑنے، ورک فلو خودکار بنانے، اور مارکیٹنگ، بلنگ اور فارم مینجمنٹ میں مدد دیتا ہے۔
استعمال کی صورتیں
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار Pabbly کو HeyGen کے ساتھ ملا کر ویڈیو بنانے کے عمل کو کیسے وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو کیسے تیز کرتے ہیں۔
خودکار لیڈ فالو اَپ ویڈیوز
جب بھی Pabbly کے ذریعے منسلک فارم، CRM یا ای میل سائن اپس سے کوئی نیا لیڈ حاصل ہو، HeyGen سے ذاتی نوعیت کی AI ویڈیو میسجز خودکار طور پر بھیجیں—جس سے انگیجمنٹ اور کنورژن میں اضافہ ہو۔
کسٹمر آن بورڈنگ اور انگیجمنٹ
خریداری یا سائن اپ کے بعد خودکار طور پر کسٹم آن بورڈنگ یا ویلکم ویڈیوز بھیجیں، Pabbly کے ذریعے ایونٹ کو ٹریک کریں اور HeyGen کے ذریعے انسان جیسی، بڑے پیمانے پر قابل توسیع ویڈیو کنٹینٹ بنائیں۔
ایونٹ پر مبنی ویڈیو مہمات
Pabbly کا استعمال کریں تاکہ آپ ویب نار رجسٹریشنز، فارم سبمیشنز یا پلان اپ گریڈز جیسی صارف کی سرگرمیوں کی نگرانی کریں، اور درست وقت پر صارفین کو آگاہ کرنے، تعلیم دینے یا اپ سیل کرنے کے لیے ٹارگٹڈ HeyGen ویڈیوز ٹرگر کریں۔
