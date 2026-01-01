MindStamp + HeyGen
Mindstamp ایک انٹرایکٹو ویڈیو پلیٹ فارم ہے جو روایتی ویڈیوز کو دلچسپ، کلک ایبل تجربات میں بدل دیتا ہے، جن میں سوالات، بٹن اور ذاتی نوعیت کا مواد شامل ہوتا ہے۔
استعمال کے طریقے
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار MindStamp اور HeyGen کو کس طرح استعمال کرتے ہیں تاکہ ویڈیو بنانے کے عمل کو وسعت دیں اور ترقی کو تیز کریں۔
انٹرایکٹو ٹریننگ اور آن بورڈنگ ویڈیوز
HeyGen کے AI اواتارز کو Mindstamp کی انٹرایکٹو خصوصیات جیسے quizzes، پرامپٹس، اور branching logic کے ساتھ ملا کر ایسا دل چسپ، ٹریک ہونے والا ٹریننگ کنٹینٹ بنائیں جو لرنرز کی یادداشت اور سیکھنے کی کارکردگی کو بہتر بنائے۔
لیڈ کوالیفیکیشن اور ذاتی نوعیت کی سیلز ویڈیوز
HeyGen کے ساتھ ذاتی نوعیت کی ویڈیو پچز بنائیں، پھر Mindstamp میں کلک ایبل CTAs، رابطہ فارم یا سوالات ایمبیڈ کریں تاکہ لیڈز کو کوالیفائی کریں اور انہیں حقیقی وقت میں سیلز فنل کے اگلے مراحل تک لے جائیں۔
کسٹمر ایجوکیشن اور پروڈکٹ ڈیموز
معمول کے پروڈکٹ walkthroughs کو انٹرایکٹو ویڈیو تجربات میں بدلیں، جہاں HeyGen کی انسان جیسی narration کو Mindstamp کے hotspots، tooltips اور decision points کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، تاکہ صارفین اپنی رفتار کے مطابق فیچرز کو ایکسپلور کر سکیں۔
مصنوعی ذہانت کے ساتھ ویڈیوز بنانا شروع کریں
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور جدید ترین AI ویڈیو کے ساتھ اپنی ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔