HeyGen ایمبیسیڈر پروگرام
HeyGen ایمبیسیڈر پروگرام ایک منتخب، درخواست پر مبنی موقع ہے جس کے ذریعے نمایاں انٹرپرینیورز، مارکیٹرز، اساتذہ اور نالج بیسڈ کریئیٹرز AI سے چلنے والی ویڈیو تخلیق کے مستقبل میں قائد بن سکتے ہیں۔
پروگرام کا جائزہ
ہم ایک منتخب گروہِ بصیرت رکھنے والے افراد کو مدعو کر رہے ہیں کہ وہ Ambassadors بنیں۔ آپ تخلیقی جدت کاروں کے ایسے حلقے کا حصہ ہوں گے جو دنیا کے رابطے کے طریقے کو نئے سرے سے سوچ رہے ہیں۔ آپ کمیونٹی کو پروان چڑھائیں گے، نئے خیالات کو روشن کریں گے، اور آئندہ آنے والی شکل کو ڈھالنے میں مدد دیں گے۔
This is a rolling application. We'll review submissions on an ongoing basis and get back to you within 4-6 weeks.
آپ کیا کریں گے
حقیقی دنیا کی متاثر کن ملاقاتیں منعقد کریں
AI ویڈیو ورکشاپس سے لے کر سوشل نیٹ ورکنگ ایونٹس تک، اپنی کمیونٹی کے موجدین کو ایک ساتھ لائیں تاکہ بصری کہانی سنانے کے مستقبل کو دریافت کیا جا سکے۔
اپنے نیٹ ورک میں HeyGen کی وکالت کریں
اپنے ساتھیوں، ٹیموں اور تنظیموں کی مدد کریں کہ وہ اپنے کاروباری، تعلیمی اور تخلیقی ورک فلو میں مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو کو شامل کرنے کے عملی طریقے دریافت کریں۔
متحرک مقامی یا ورچوئل کمیونٹیز کی قیادت کریں
ایسے مقامی گروپس بنائیں جن میں تخلیق کار، ٹیکنالوجی کے ماہرین اور کہانی سنانے والے شامل ہوں جو باقاعدہ میٹ اپس، آن لائن فورمز یا مشترکہ پروجیکٹس کے ذریعے مل کر AI ویڈیو کو دریافت کرنے کے لیے پُرجوش ہوں۔
جدید اور تخلیقی مواد بنائیں اور شیئر کریں
HeyGen کی جدید ترین فیچرز استعمال کریں تاکہ آپ دکھا سکیں کہ کیا کچھ ممکن ہے، دوسروں کو جدت لانے کے لیے متاثر کریں، اور ساتھ ہی اپنا فیڈبیک HeyGen کی پروڈکٹ ٹیم کے ساتھ شیئر کریں۔
ایمبیسیڈر بننے سے مجھے نہ صرف نئے تخلیقی ٹولز ملے، بلکہ ایک ایسا پلیٹ فارم بھی ملا جس کے ذریعے میں دوسروں کو بااختیار بنا سکوں اور دکھا سکوں کہ AI کس طرح کہانی سنانے، تعلیم اور انٹرپرینیورشپ کو سب کے لیے زیادہ قابلِ رسائی بنا سکتا ہے۔
فائدے
پیشہ ورانہ شناخت
سرکاری ایمبیسیڈر بیج کے ساتھ پیشہ ورانہ شناخت حاصل کریں جسے آپ سوشل میڈیا پر شیئر کر سکیں۔
لیڈرشپ کا تجربہ
AI ویڈیو تخلیق اور کمیونٹی بلڈنگ میں آپ کی لیڈرشپ کو ریزیومے کے لیے مضبوط بنانے والا تجربہ۔
اسپانسر کرنے کے لیے گرانٹس
اپنی AI ویڈیو ورکشاپس اور ایونٹس کے لیے اسپانسرشپ گرانٹس کے لیے درخواست دیں۔
HeyGen کریڈٹس
مزید ویڈیوز بنانے کے لیے آپ کو HeyGen کے جنریٹو کریڈٹس بطور اعزازی انعام دیے جائیں گے۔
خصوصی ممبرشپ
نیٹ ورکنگ اور مدد کے لیے ایک نجی ایمبیسیڈر کمیونٹی میں خصوصی رکنیت۔
نمایاں ہونے کے مواقع
HeyGen کے بلاگز، سوشل میڈیا، اور نیوز لیٹرز میں نمایاں ہونے کے مواقع۔
تقریر کے مواقع
آن لائن اور بالمشافہ ہونے والے خصوصی HeyGen ایونٹس میں شرکت یا بطور مقرر مدعو کیے جانے کے مواقع۔
HeyGen ٹیم تک براہِ راست رسائی
HeyGen ٹیم تک براہِ راست رسائی حاصل کریں
پروڈکٹ کے بارے میں اپنی رائے دیں
مصنوعات اور فیچرز پر صارف کی رائے فراہم کرنے کے مواقع۔
ابھی درخواست دیں
ہم ایک چھوٹی مگر انتہائی مؤثر ایمبیسیڈر کلاس منتخب کر رہے ہیں۔ اگر آپ AI ویڈیو تخلیق کے میدان میں لیڈر بننے کے لیے تیار ہیں تو آج ہی درخواست دیں۔ درخواستوں کا جائزہ مسلسل بنیاد پر لیا جاتا ہے اور عموماً جمع کرانے کے 4 ہفتوں کے اندر مکمل ہو جاتا ہے۔