Geniverse دریافت کریں
Geniverse ہماری آن لائن کمیونٹیز، میٹ اپس، ایمبیسیڈر پروگرام، اور ہاؤ ٹو ریسورسز کے ذریعے زندگی پاتا ہے جو آپ کو سیکھنے، جڑنے اور آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں۔
اکیڈمی
HeyGen Academy آپ کو سکھاتا ہے کہ سادہ، عملی ٹیوٹوریلز کے ذریعے چند منٹوں میں پروفیشنل AI ویڈیوز کیسے بنائیں، وہ بھی HeyGen کے اندر ہی۔ اوورویوز حاصل کریں اور مخصوص پروڈکٹس اور فیچرز کے بارے میں جانیں۔
برانڈ ایمبیسیڈرز
نمایاں انٹرپرینیورز، مارکیٹرز، اساتذہ اور نالج بیسڈ کریئیٹرز کے لیے ایک منتخب، درخواست پر مبنی پروگرام تاکہ وہ AI سے چلنے والی ویڈیو تخلیق کے مستقبل میں قائد بن سکیں۔
میٹ اپس
میٹ اپس وہ جگہ ہیں جہاں تخلیقی لوگ، بزنس اونرز، ٹیکنالوجسٹ، مارکیٹرز اور AI کے شوقین آمنے سامنے ملتے ہیں تاکہ AI ویڈیو کے استعمالات کے بارے میں شیئر کریں، سیکھیں اور نئی ترغیب حاصل کریں۔
آنے والے ویبینارز اور ایونٹس
HeyGen کے ویبینارز اور ایونٹس میں شامل ہوں تاکہ آپ HeyGen کے ساتھ آغاز کر سکیں، تازہ ترین پروڈکٹ اپ ڈیٹس کے بارے میں جانیں اور مہمان اسپیکرز سے ان کے AI ویڈیو ورک فلو اور تجربات سن سکیں۔
Geniverse اعداد و شمار کی صورت میں
تیزی سے بڑھتے ہوئے عالمی نیٹ ورک کی بدولت، Geniverse دنیا کے ہر ملک کی نمائندگی کرنے والے لاکھوں صارفین کو ایونٹس، میٹ اپس اور مشترکہ تجربات کے ذریعے ایک ساتھ لاتا ہے۔
میں ابھی تک حیران ہوں۔ میں نے کبھی کیبو میں ایسی چیز نہیں دیکھی۔ کلوننگ کے ڈیمو نے مجھے دکھایا کہ اب مجھے ساری زندگی کانٹینٹ بناتے ہوئے نہیں گزارنی پڑے گی۔ یہ واقعی میری زندگی کی ہر چیز بدل سکتا ہے۔