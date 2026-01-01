ChatGPT میں پرامپٹ دیں۔ HeyGen سے بنائیں۔
کسی بھی گفتگو کو پروڈکشن گریڈ ویڈیو میں بدلیں — موشن گرافکس، بی-رول، اور بصری کہانی کے ساتھ۔ ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں۔
یہ کیسے کام کرتا ہے
بیان کریں
ChatGPT کو سادہ زبان میں بتائیں کہ آپ کو کیسی ویڈیو چاہیے — وضاحتی، پچ، یا ٹیوٹوریل۔
تخلیق کریں
HeyGen کا Video Agent ایک مکمل ویڈیو تیار کرتا ہے جس میں اواتار، موشن گرافکس، بی-رول، اور نیریشن شامل ہوتی ہے۔
بہتر بنائیں
گفتگو کے ذریعے بہتری لائیں۔ اسکرپٹ کو ایڈجسٹ کریں، بصری تبدیل کریں، ٹون بدلیں — یہ سب ChatGPT چھوڑے بغیر۔
پرامپٹ سے پروڈکشن تک
اسکرپٹ سے ویڈیو
ChatGPT میں اسکرپٹ لکھیں، اور چند منٹوں میں مکمل تیار شدہ ویڈیو حاصل کریں۔
آئیڈیا سے پچ
ایک کچے آئیڈیا کو سرمایہ کاروں یا اسٹیک ہولڈرز کے لیے بہترین پچ ویڈیو میں تبدیل کریں۔
بلاگ سے ویڈیو
تحریری مواد کو دلچسپ ویڈیو خلاصوں میں بدلیں۔
پریزنٹیشن سے ویڈیو
سلائیڈ ڈیکس اور آؤٹ لائنز کو متحرک ویڈیو پریزنٹیشنز میں بدلیں۔
پرامپٹ سے سوشل کلپ
ایک پرامپٹ سے توجہ کھینچنے والی سوشل میڈیا ویڈیوز بنائیں۔
گفتگو سے وضاحتی ویڈیو
کسی بھی ChatGPT گفتگو کو واضح وضاحتی ویڈیو میں بدلیں۔
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
HeyGen ChatGPT ایپ کیا ہے؟
ChatGPT کے اندر HeyGen کی ایپ آپ کو اپنی گفتگو سے براہ راست AI سے بنی ویڈیوز تخلیق کرنے دیتی ہے۔ قدرتی زبان میں بتائیں کہ آپ کو کیا چاہیے اور پروڈکشن گریڈ ویڈیو حاصل کریں جس میں اواتار، موشن گرافکس، اور بی-رول شامل ہوں — سب کچھ چیٹ میں۔ آپ ChatGPT چھوڑے بغیر اپنی ویڈیو کا جائزہ لے کر اسے ایڈٹ کر سکتے ہیں۔
کیا مجھے HeyGen اکاؤنٹ کی ضرورت ہے؟
جی ہاں، ویڈیوز بنانے کے لیے آپ کو ایک مفت HeyGen اکاؤنٹ درکار ہوگا۔ آپ heygen.com پر سائن اپ کر سکتے ہیں۔
میں کس قسم کی ویڈیوز بنا سکتا ہوں؟
وضاحتی ویڈیوز، پروڈکٹ ڈیمو، سوشل میڈیا کلپس، ٹریننگ مٹیریل، پچ ویڈیوز، اور بہت کچھ — یہ سب AI اواتار، موشن گرافکس، بی-رول، اور نیریشن کے ساتھ مکمل تیار ہوتی ہیں۔
یہ HeyGen کے اصل پلیٹ فارم سے کیسے مختلف ہے؟
ChatGPT ایپ آپ کو ایک ہی فلو میں آئیڈیا اور ویڈیو جنریشن کے لیے ChatGPT میں رہنے دیتی ہے۔ ایڈوانسڈ ایڈیٹنگ، کسٹم برانڈنگ، اور ٹیم تعاون کے لیے heygen.com پر براہ راست HeyGen استعمال کریں۔
کیا اس کا استعمال مفت ہے؟
ChatGPT ایپ آزمانے کے لیے مفت ہے۔ ویڈیو جنریشن آپ کے HeyGen اکاؤنٹ کے کریڈٹس استعمال کرتی ہے۔ نئے اکاؤنٹس کو شروعات کے لیے مفت کریڈٹس ملتے ہیں۔
