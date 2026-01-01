سب ورک اسپیسز کا انتظام

سب ورک اسپیسز ایک ہی HeyGen اکاؤنٹ کے اندر الگ الگ ماحول ہوتے ہیں۔ ہر سب ورک اسپیس کے اپنے ممبرز، اجازتیں اور سیٹنگز ہو سکتی ہیں، جس سے ٹیموں، ڈیپارٹمنٹس یا کلائنٹس کے کام کو بغیر اوورلیپ کے منظم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
یہ خاص طور پر ان کے لیے مفید ہیں:
کنفیگریشن کے مطابق، سب ورک اسپیسز یا تو بلنگ، اواتارز، API keys اور ٹیمپلیٹس کو آپس میں شیئر کر سکتی ہیں یا انہیں الگ الگ رکھ سکتی ہیں۔
سب ورک اسپیسز تک رسائی حاصل کریں
اپنے HeyGen ڈیش بورڈ سے، اپنے نام پر کلک کریں اور "Manage Workspace" منتخب کریں۔
اس سیکشن کے اندر، آپ کو Sub-workspaces کا آپشن نظر آئے گا۔
نیا سب ورک اسپیس بنائیں
نیا سب ورک اسپیس بنانے کے لیے، "Create Sub-workspace" منتخب کریں۔
شروع کریں:
ممبران کو مدعو کریں اور کردار تفویض کریں
اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اراکین کو ان کے ای میل پتے درج کر کے مدعو کریں اور انہیں مناسب کردار تفویض کریں۔
دستیاب کردار میں شامل ہیں:
سیٹنگز اور اجازتیں ترتیب دیں
رولز تفویض کرنے کے بعد، سب ورک اسپیس کی سیٹنگز کنفیگر کریں۔
اگر Parent Workspace Manages Billing فعال ہو تو:
آپ یہ بھی منتخب کر سکتے ہیں کہ سب ورک اسپیس API سیٹنگز دیکھ سکتا ہے یا نہیں۔
جب یہ فیچر فعال ہو، تو سب ورک اسپیس کو اس کی اپنی API key ملتی ہے اور اس کا استعمال الگ سے ٹریک کیا جاتا ہے، جس سے ٹیم یا کلائنٹ کے لحاظ سے سرگرمی کی نگرانی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
جب سب کچھ سیٹ ہو جائے، تو سیٹ اپ مکمل کرنے کے لیے "Create Sub-workspace" منتخب کریں۔
جب سب ورک اسپیس بن جائے، تو پیرنٹ ورک اسپیس کی سیٹس خودکار طور پر مختص ہو جاتی ہیں۔
جب آپ ممبرز کو مدعو کرتے ہیں تو دستیابی کے مطابق سیٹس مختص کی جاتی ہیں۔ اگر سیٹس کی حد پوری ہو جائے تو نیا ممبر شامل کرنے سے پہلے کسی موجودہ ممبر کو ہٹانا ضروری ہے۔
وسائل اور استعمال کو منظم کریں
کسی بھی سب ورک اسپیس کے ساتھ موجود گیئر آئیکن کو منتخب کر کے، آپ اس کی سیٹنگز اور مختص کردہ وسائل کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔
اہم کنٹرولز میں شامل ہیں:
ہر سب ورک اسپیس کے لیے کریڈٹس مختص کرنے سے ایڈمنز کو بہتر وضاحت، لاگت پر کنٹرول، اور لچک ملتی ہے۔ اگر ضرورت ہو تو آپ اسی مینو سے کسی سب ورک اسپیس کو حذف بھی کر سکتے ہیں۔
سب ورک اسپیسز کے درمیان اثاثے شیئر کریں
HeyGen میں اثاثے شیئر کرنے کا عمل ہر جگہ ایک جیسا اور مستقل رہتا ہے۔
اواتارز، آوازوں، برانڈ کِٹس یا ٹیمپلیٹس کے لیے، اثاثہ لائبریری کھولیں اور متعلقہ اثاثے پر تین نقطوں والے مینو کو منتخب کریں۔ "شیئر" کا انتخاب کریں، اور وہ سب ورک اسپیس منتخب کریں جس کے ساتھ آپ اسے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔
شیئر ہونے کے بعد، منتخب کردہ سب ورک اسپیس میں وہ اثاثہ فوراً ویڈیو بنانے کے لیے دستیاب ہو جاتا ہے۔
سب ورک اسپیسز کے ساتھ، آپ ٹیموں کو منظم کر سکتے ہیں، رسائی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور نگرانی کھوئے بغیر ویڈیو تخلیق کو بآسانی بڑھا سکتے ہیں۔