لُکس کیسے بنائیں

آپ بغیر شروع سے دوبارہ بنائے اپنے اواتار کی شکل و صورت کو مکمل طور پر بدل سکتے ہیں۔ یہاں مرحلہ وار بتایا گیا ہے کہ اپنے اواتار کے لباس اور ظاہری انداز کو کیسے اپ ڈیٹ کریں۔

مرحلہ 1: اپنا اواتار منتخب کریں

بائیں سائیڈ بار میں موجود Avatars سیکشن پر جائیں۔ Switch Avatar مینو سے وہ اواتار منتخب کریں جسے آپ اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں۔

مرحلہ 2: ابتدائی انداز منتخب کریں

کسی موجودہ لک کو بطور نقطۂ آغاز منتخب کریں، اس پر کلک کریں، اور "Edit Look" پر کلک کریں۔

مرحلہ 3: اپنی نئی لک کی وضاحت کریں

آپ کے پاس اپنا مطلوبہ اسٹائل متعین کرنے کے لیے دو آپشنز ہیں:

  • اپنی مطلوبہ فیل کے بارے میں وضاحت لکھنے کے لیے پرامپٹ باکس میں ایک تفصیلی ڈسکرپشن ٹائپ کریں
  • آئیڈیاز کے لیے HeyGen کی نمونہ لائبریری براؤز کریں

اگر آپ کو sample library میں کوئی چیز پسند آئے، تو "Remix Photo" پر کلک کریں اور HeyGen آپ کے اواتار کو اسی منظر میں رکھ دے گا۔

مرحلہ 4: سین کے عناصر شامل کریں (اختیاری)

آپ سین ایلیمنٹس کا استعمال کرتے ہوئے مخصوص پروڈکٹس بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس فیچر کی مزید تفصیل ایک الگ ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔

مرحلہ 5: رخ منتخب کریں اور تخلیق کریں

اپنی پسندیدہ orientation منتخب کریں، پھر Generate پر کلک کریں۔ HeyGen آپ کے لیے تین مختلف ورژنز بنائے گا جن میں سے آپ انتخاب کر سکتے ہیں۔

مرحلہ 6: اپنی مختلف ویڈیوز کا جائزہ لیں

کسی بھی ویری ایشن پر ماؤس لے جائیں تاکہ:

  • اسے حذف کریں
  • اگلی بار دیکھنے کے لیے پرامپٹ کو مزید بہتر بنانے کے لیے اسے دوبارہ کھولیں
HeyGen میں اواتار کی شکلیں کیسے بنائیں گائیڈ | HeyGen