تصاویر سے اواتار کیسے بنائیں

اس سبق میں، آپ سیکھیں گے کہ اپنی ہی تصاویر استعمال کرتے ہوئے کس طرح ایک کسٹم اواتار بنانا ہے۔ یہ آپ کے ڈیجیٹل جڑواں کو زندگی دینے کا ایک تیز اور آسان طریقہ ہے، جس کے لیے کسی ویڈیو ریکارڈنگ یا آلات کی سیٹنگ کی ضرورت نہیں۔
اواتارز کے پیج سے شروع کریں
اپنے HeyGen ڈیش بورڈ سے بائیں جانب نیویگیشن میں "Avatars" پر کلک کریں۔ "Create New Avatar" منتخب کریں، پھر "Start with Photo" کا انتخاب کریں۔
اپنی تصاویر اپ لوڈ کریں
حالیہ، اعلیٰ معیار کی ایسی تصاویر اپ لوڈ کریں جو واضح طور پر صرف آپ کو دکھائیں۔ بہترین نتائج کے لیے کلوز اپ اور فل باڈی تصاویر کا ملا جلا انتخاب شامل کریں، جو مختلف زاویوں سے لی گئی ہوں اور جن میں مسکراتے ہوئے، نارمل یا سنجیدہ جیسے مختلف تاثرات ہوں۔ ایسی تصاویر استعمال کریں جو آج کے دن آپ کی اصل شکل و صورت کو درست طور پر ظاہر کریں۔
فوٹو اواتارز ایسے چہروں سے بنائے جانے چاہئیں جو انسان جیسے ہوں اور جن میں چہرے کی خصوصیات اور تناسب حقیقت کے قریب ہوں۔ اگر آپ کی تصویر کارٹون یا السٹریشن ہے تو Avatar IV بہتر آپشن ہے۔
ایک اواتار بنائیں یا اس میں اضافہ کریں
اپنی تصاویر اپ لوڈ کرنے کے بعد، منتخب کریں کہ آپ انہیں کسی موجودہ Look میں شامل کرنا چاہتے ہیں یا بالکل نیا اواتار بنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نیا اواتار بنا رہے ہیں تو ایک نام درج کریں، عمر، جنس اور نسل منتخب کریں، شرائط کا جائزہ لیں، اور "Continue" پر کلک کریں۔
آواز منتخب کریں
اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے اواتار کے لیے ایک آواز منتخب کریں۔ آپ HeyGen Voice Library میں سے آواز چن سکتے ہیں، اپنی کسی کسٹم آواز کا استعمال کر سکتے ہیں، یا بالکل نئی آواز ڈیزائن کر سکتے ہیں۔
جب آپ انتخاب کر لیں گے، تو HeyGen آپ کا اواتار بنانا شروع کر دے گا۔
اپنا اواتار منظم کریں
جب تخلیق مکمل ہو جائے گی تو آپ کا Photo Avatar آپ کی Avatars کی فہرست میں نظر آئے گا۔ وہاں سے آپ نئے Looks شامل کر سکتے ہیں، موجودہ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں یا کسی بھی وقت اواتار کا نام تبدیل کر سکتے ہیں۔
اگر آپ کو کبھی اسے ہٹانے کی ضرورت ہو، تو اواتار پر تین نقطوں والے مینو پر کلک کریں اور "Delete" منتخب کریں۔