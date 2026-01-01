I-set up ang SAML SSO gamit ang Okta

Welcome sa HeyGen Academy.
Sa araling ito, matututuhan mo kung paano i-set up ang Single Sign-On (SSO) gamit ang Okta para sa iyong HeyGen workspace.
Pinapayagan ng SSO ang iyong team na mag-log in nang isang beses at ligtas na ma-access ang HeyGen gamit ang company credentials, nang hindi kinakailangang mag-manage ng karagdagang mga password. Kapag na-enable at na-configure na ito, makakapag-sign in na ang mga user direkta sa pamamagitan ng Okta.
Magsimula sa Okta Admin Console
Magsimula sa pag-sign in sa iyong Okta Admin Console.
Pumunta sa Applications, pagkatapos piliin muli ang Applications.
I-click ang Create App Integration.
Piliin ang SAML 2.0 bilang sign-in method at i-click ang Next.
Gumawa ng HeyGen app sa Okta
Kapag hiningan ka na pangalanan ang application, ilagay ang HeyGen, tapos i-click ang Next.
Hihingan ka na ngayon ng mga detalye para sa SAML configuration.
Para sa Audience ID (Entity ID), ilagay ang:
api2.heygen.com
Para sa Single Sign-On URL, bumalik sa iyong HeyGen dashboard, pumunta sa Settings, buksan ang Security tab, i-enable ang SSO, at kopyahin ang ibinigay na SSO URL.
I-paste ang URL na ito sa kaukulang field sa Okta.
Tiyaking ipinapasa ng application ang pagkakakilanlan ng user sa email na format.
Dapat gamitin ng NameID claim ang email address ng user.
Susunod, idagdag ang mga sumusunod na user attributes:
Kapag tapos ka na, mag-scroll pababa at i-click ang Next.
Piliin ang This is an internal app, tapos i-click ang Finish.
I-assign ang mga user sa Okta app
Kapag nagawa na ang app, buksan ang tab na Assignments.
I-click ang Assign, pagkatapos ay idagdag ang mga user o grupo na dapat magkaroon ng access sa HeyGen gamit ang SSO.
Kunin ang mga value ng SAML configuration
Susunod, buksan ang tab na Sign On sa Okta at mag-scroll pababa.
I-click ang View SAML setup instructions.
Ipinapakita ng pahinang ito ang tatlong kinakailangang halaga:
Panatilihing bukas ang pahinang ito dahil kakailanganin mo ang mga halagang ito para makumpleto ang setup sa HeyGen.
Kumpletuhin ang setup sa HeyGen
Bumalik sa iyong HeyGen Admin Panel at buksan ang SSO Settings page.
Kopyahin at i-paste ang tatlong value mula sa Okta sa kani-kanilang katumbas na mga field sa HeyGen, pagkatapos ay i-click ang Save.
Nakumpigura na ngayon ang koneksyon ng Okta at HeyGen mo.
Subukan ang iyong SSO setup
Para makumpirma na maayos ang lahat, pumunta sa HeyGen login page at piliin ang Sign in with SSO.
Kung ma-prompt, ilagay ang domain ng inyong kumpanya.
Dapat awtomatiko kang ma-log in gamit ang iyong Okta credentials.
Naka-enable na ang SSO para sa iyong HeyGen workspace.
Makakapasok na ang iyong team nang ligtas gamit ang company credentials, nang walang dagdag na password o hakbang.