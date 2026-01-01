Pamamahala ng mga sub-workspace

Ang mga sub-workspace ay magkakahiwalay na mga environment sa loob ng iisang HeyGen account. Bawat sub-workspace ay maaaring magkaroon ng sarili nitong mga miyembro, pahintulot, at mga setting, na nagpapadali sa pag-oorganisa ng mga team, departamento, o trabaho para sa kliyente nang hindi nagsasapawan.

Lalo na silang kapaki-pakinabang para sa:

  • Mga ahensiyang namamahala ng maraming kliyente
  • Mga enterprise team na may iba’t ibang departamento
  • Pagkontrol sa access at mga pahintulot
  • Pamamahala ng pagsingil at mga subscription
  • Pagsubaybay sa paggamit ng API
  • Panatilihing magkakahiwalay ang mga resources sa bawat team

Depende sa configuration, puwedeng mag-share o magkahiwalay ang subworkspaces pagdating sa billing, avatars, API keys, at templates.

I-access ang mga sub-workspace

Mula sa iyong HeyGen dashboard, i-click ang iyong pangalan at piliin ang Manage Workspace.

Sa seksyong ito, makikita mo ang opsyong Sub-workspaces.

Gumawa ng bagong sub-workspace

Upang gumawa ng sub-workspace, piliin ang Create Sub-workspace.

Magsimula sa:

  • Pagpapangalan sa subworkspace
  • Pagdaragdag ng larawan (opsyonal) para makatulong na madaling makilala ang mga team o kliyente sa pamamagitan ng biswal na pagkakaiba

Imbitahin ang mga miyembro at magtalaga ng mga tungkulin

Susunod, imbitahan ang mga miyembro sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang email address at pagtalaga ng mga tungkulin.

Kasama sa mga magagamit na tungkulin ang:

  • Super Admin – Buong pahintulot, kabilang ang pamamahala ng mga user, access, at mga pagbili
  • Developer – Maaaring lumikha ng content at makagamit ng API
  • Creator – Maaaring gumawa ng mga avatar, video, at boses
  • Tagapanood – Maaaring manood ng content ngunit hindi makakagawa ng anumang pagbabago

I-configure ang mga setting at mga pahintulot

Pagkatapos magtalaga ng mga role, i-configure ang mga setting ng sub-workspace.

Kung naka-enable ang Parent Workspace Manages Billing:

  • Ang sub-workspace ang namamahala ng sarili nitong subscription
  • Hindi nito ginagamit ang quota o mga avatar slot ng parent workspace
  • Maaaring lumikha ang may-ari ng sub-workspace ng karagdagang mga sub-workspace

Maaari mo ring piliin kung papayagan ang subworkspace na makita ang mga API settings.
Kapag naka-enable, magkakaroon ang subworkspace ng sarili nitong API key, at hiwalay na sinusubaybayan ang paggamit nito, kaya mas madali ang pag-monitor ng aktibidad ayon sa team o kliyente.

Kapag nakahanda na ang lahat, piliin ang Create Sub-workspace para tapusin ang setup.

Kapag nalikha na, awtomatikong ilalaan ang mga seat mula sa parent workspace.

Kapag nag-iimbita ng mga miyembro, ang mga upuan ay itinalaga batay sa kung ano ang available. Kapag naabot na ang limit ng upuan, kailangan munang alisin ang isang kasalukuyang miyembro bago makapagdagdag ng panibago.

Pamahalaan ang mga mapagkukunan at paggamit

Sa pagpili ng gear icon sa tabi ng anumang sub-workspace, maaari mong i-update ang mga setting nito at ang nakalaang resources.

Kabilang sa mga pangunahing kontrol ang:

  • Mga slot ng avatar – Limitahan kung ilang avatar ang maaaring gawin ng bawat sub-workspace
  • Generative credits – Ginagamit para sa bayad sa avatar, paggawa ng video, paglikha ng mga larawan, at mga pagsasalin
  • Mga API credit – Ginagamit para sa mga automation, integration, at mga workflow na nakabatay sa API

Ang paglalaan ng credits sa bawat sub-workspace ay nagbibigay sa mga admin ng mas malinaw na visibility, mas mahusay na kontrol sa gastos, at higit na flexibility. Maaari mo ring i-delete ang isang sub-workspace mula sa menu na ito kung kinakailangan.

Ibahagi ang mga asset sa iba’t ibang sub-workspace

Ang pagbabahagi ng mga asset ay sumusunod sa isang pare-parehong proseso sa buong HeyGen.

Para sa mga avatar, boses, brand kit, o template, buksan ang asset library at piliin ang three-dot menu sa asset. Piliin ang Share at piliin ang sub-workspace na gusto mong pagbahaginan nito.

Kapag naibahagi na, agad na magiging available ang asset sa napiling sub-workspace para sa paggawa ng video.

Sa pamamagitan ng mga sub-workspace, maaari mong ayusin ang mga team, kontrolin ang access, at palawakin ang paggawa ng video nang hindi nawawalan ng kabuuang pananaw.