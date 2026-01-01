Pamamahala ng mga sub-workspace

Ang mga sub-workspace ay magkakahiwalay na mga environment sa loob ng iisang HeyGen account. Bawat sub-workspace ay maaaring magkaroon ng sarili nitong mga miyembro, pahintulot, at mga setting, na nagpapadali sa pag-oorganisa ng mga team, departamento, o trabaho para sa kliyente nang hindi nagsasapawan.
Lalo na silang kapaki-pakinabang para sa:
Depende sa configuration, puwedeng mag-share o magkahiwalay ang subworkspaces pagdating sa billing, avatars, API keys, at templates.
I-access ang mga sub-workspace
Mula sa iyong HeyGen dashboard, i-click ang iyong pangalan at piliin ang Manage Workspace.
Sa seksyong ito, makikita mo ang opsyon na Sub-workspaces.
Gumawa ng bagong sub-workspace
Para gumawa ng sub-workspace, piliin ang Create Sub-workspace.
Magsimula sa:
Imbitahin ang mga miyembro at magtalaga ng mga tungkulin
Susunod, imbitahan ang mga miyembro sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang email address at pagtalaga ng mga role.
Kasama sa mga magagamit na role ang:
I-configure ang mga setting at pahintulot
Pagkatapos magtalaga ng mga role, i-configure ang mga setting ng sub-workspace.
Kung naka-enable ang Parent Workspace Manages Billing:
Maaari mo ring piliin kung papayagan ang subworkspace na makita ang mga API settings.
Kapag naka-enable, makakakuha ang subworkspace ng sarili nitong API key, at hiwalay na sinusubaybayan ang paggamit, kaya mas madali ang pag-monitor ng aktibidad ayon sa team o kliyente.
Kapag ayos na ang lahat, piliin ang Create Sub-workspace para tapusin ang setup.
Kapag nalikha na, ang mga seat mula sa parent workspace ay awtomatikong inilalaan.
Kapag nag-iimbita ng mga miyembro, ang mga upuan ay itatalaga batay sa availability. Kapag naabot na ang limit ng upuan, kailangan munang alisin ang isang kasalukuyang miyembro bago makapagdagdag ng panibago.
Pamahalaan ang mga mapagkukunan at paggamit
Sa pagpili ng gear icon sa tabi ng anumang sub-workspace, maaari mong i-update ang mga setting nito at ang nakalaang resources.
Kabilang sa mga pangunahing kontrol ang:
Ang paglalaan ng credits sa bawat sub-workspace ay nagbibigay sa mga admin ng mas malinaw na visibility, mas mahusay na kontrol sa gastos, at higit na flexibility. Maaari mo ring i-delete ang isang sub-workspace mula sa menu na ito kung kinakailangan.
Ibahagi ang mga asset sa iba’t ibang sub-workspace
Ang pagbabahagi ng mga asset ay sumusunod sa isang pare-parehong proseso sa buong HeyGen.
Para sa mga avatar, boses, brand kit, o template, buksan ang asset library at piliin ang three-dot menu sa asset. Piliin ang Share at piliin ang sub-workspace na gusto mong pagbahaginan nito.
Kapag naibahagi na, agad na magiging available ang asset sa napiling sub-workspace para sa paggawa ng video.
Sa pamamagitan ng mga sub-workspace, maaari mong ayusin ang mga team, kontrolin ang access, at i-scale ang paggawa ng video nang hindi nawawala ang kabuuang pagmo-monitor.