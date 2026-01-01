Talakayin natin kung paano mag-imbita ng mga kasamahan sa iyong workspace para makapag-collaborate kayo at makapagsimulang lumikha kaagad.
Imbitahin ang mga miyembro sa iyong workspace
Mula sa dashboard, i-click ang iyong account at pumunta sa manage workspaces. Sa workspace management view, makikita mo ang mga sumusunod:
Maaaring magmungkahi rin ang bahaging ito ng mga kasamahan sa trabaho na nag-sign up sa HeyGen gamit ang email domain ng inyong kumpanya.
Maaari kang mag-imbita ng mga bagong miyembro sa pamamagitan ng:
Pagkatapos magpadala ng imbitasyon, lalabas ang email ng user sa listahan na may status na Invite Sent.
Kung naka-configure ang workspace mo na kailangan ng approval bago makasali, makikita mo rin ang mga join request sa view na ito.
Subaybayan ang status ng imbitasyon at kahilingan
Kapag naka-sign in na ang isang user sa HeyGen, tinanggap ang imbitasyon, at nakasali na sa workspace, mag-a-update ang kanilang status sa Active.
Kapag inaprubahan mo ang join request, agad na magiging aktibong miyembro ng workspace ang user. Lalabas ang pangalan nila sa listahan ng active members, at magagamit ang isang seat.
Unawain ang mga role sa workspace
Ang mga HeyGen workspace ay may iba’t ibang role, bawat isa ay may magkakaibang pahintulot.
Aprubahan o tanggihan ang mga kahilingan na sumali
Kung kailangan sa iyong workspace na humiling muna ng access ang mga user, maaari mong suriin ang mga kahilingang ito sa dalawang lugar:
Mula sa alinmang lokasyon, maaari mong tanggapin o tanggihan ang mga nakabinbing kahilingan. Kapag naaprubahan, magiging aktibong miyembro ang user at gagamit ng isang upuan.
Ibahagi ang content sa loob ng workspace
Bukod sa mga role, maaari mong kontrolin kung sino ang may access sa bawat proyekto, video, o folder.
Para magbahagi ng content:
Mula roon, maaari mong:
Ang mga user na may Viewer role ay palaging mananatiling view-only.
Ibahagi at i-publish ang mga video
Kapag nakagawa na ng video, bubukas ito sa Share Page, kung saan maaari mong:
Maaari mo ring gamitin ang tab na Share para i-publish ang video sa web, para makapanood ang kahit sino ng view-only na bersyon nang hindi kinakailangang mag-sign in.
Kapag natapos mo na ang mga hakbang na ito, handa ka nang makipagtulungan sa iyong team sa HeyGen sa pamamagitan ng pag-imbita ng mga miyembro, pagtalaga ng mga role, at ligtas na pagbabahagi ng content.