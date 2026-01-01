Isama sa Hubspot

Ang mga mamimili ngayon ay naghahanap ng higit pa kaysa sa mga generic na mensahe. Ang simpleng personalisasyon, tulad ng paglalagay ng unang pangalan sa isang email, ay hindi na kapansin-pansin. Binabago iyon ng video. Kapag maganda ang pagkakagawa, nakakahatak ito ng atensyon, nakakapagpatibay ng tiwala, at nagtutulak ng aksyon. Ang hamon ay hindi kayang i-scale ng tradisyunal na paggawa ng video ang mga personalized na kampanya. Diyan pumapasok ang integration ng HeyGen at HubSpot.
Sa pamamagitan ng pag‑connect ng HeyGen sa HubSpot, maaari kang awtomatikong gumawa ng mga personalized na video sa loob lamang ng ilang minuto nang hindi kailangang mag-shoot, mag-edit, o kumuha ng production crew. Maaari mong gamitin ang mga video na ito sa buong funnel, mula sa sales outreach at lead nurturing hanggang sa onboarding, follow-ups, at product adoption.
I-install ang HeyGen app sa HubSpot
Magsimula sa pag-install ng HeyGen app mula sa HubSpot Marketplace. Sa panahon ng pag-install, hihingi ang HubSpot ng pahintulot na makita at pamahalaan ang CRM data. Sa ganitong paraan, makakagawa ang HeyGen ng mga video gamit ang contact information na naka-store sa HubSpot.
Bilang bahagi ng setup, may dalawang custom contact properties na idinadagdag. Ang isa ay nag-iimbak ng HeyGen video share page URL, at ang isa naman ay nag-iimbak ng preview GIF URL. Ginagamit ang mga property na ito para ma-embed ang mga personalized na video direkta sa mga email.
Gumagawa rin ng isang aktibong contact list. Bilang default, kasama sa listahang ito ang lahat ng marketing contacts. Anumang contact na idagdag sa listahang ito ay magiging kwalipikado para sa personalized na pagbuo ng video.
Makakakita ka rin ng marketing email template na ginawa para sa iyo. Kasama sa email na ito ang kinakailangang HTML module na tumutukoy sa HeyGen video at GIF properties. Hindi awtomatikong nai-publish ang email, kaya kailangan mo muna itong suriin at kumpletuhin ang anumang kinakailangang fields bago ito ipadala.
Unawain ang workflow sa HubSpot
Isang workflow na tinatawag na “Generate HeyGen Video for a Contact” ang awtomatikong nalilikha habang ini-install. Ang workflow na ito ang nagpapatakbo ng paglikha at pagpapadala ng video, at nagsisimula ito sa hindi aktibong estado.
Ang unang hakbang sa workflow ay ang pag-enroll. Anumang contact na maidagdag sa active list ay awtomatikong mae-enroll.
Ang ikalawang hakbang ay ang paggawa ng video. Dito gumagawa ang HeyGen ng personalisadong video para sa bawat contact at ina-update ang mga custom na property gamit ang video link at GIF preview. Kailangan munang i-configure ang hakbang na ito bago ito mapatakbo.
Ang ikatlong hakbang ay para sa paghawak ng mga error. Kapag pumalya ang pagbuo ng video, maayos na magtatapos ang workflow. Kapag naging matagumpay naman ito, magpapatuloy ang workflow at ipapadala ang marketing email na may kasamang personalized na video.
I-configure ang pagbuo ng video
Para tapusin ang setup, buksan ang video generation action sa loob ng workflow. Sa action panel, i-paste ang iyong HeyGen API token. Makikita mo ang token na ito sa HeyGen account settings mo sa ilalim ng API tab.
Kapag naidagdag na ang token, ilo-load ng HubSpot ang mga available mong HeyGen template. Piliin ang template na gusto mong gamitin. Kung may mga variable ang template mo, i-map ang bawat isa sa katumbas na HubSpot contact property.
Kadalasang ginagamit na variables ay unang pangalan, kumpanya, o lokasyon. Ang pagma-map ng mga field na ito ay nagbibigay-daan sa video na awtomatikong mapunan ng data mula sa bawat contact record. Kung mas kaunti ang variables na ginagamit ng template mo kaysa sa mga available, maaari mong iwanang walang laman ang mga hindi nagagamit na field.
Kung wala ka pang template, gumawa muna ng isa sa HeyGen bago bumalik sa HubSpot.
I-publish at ilunsad
Kapag na-configure na ang lahat, i-publish ang workflow at i-publish ang marketing email. Mula sa puntong iyon, bawat bagong contact na maidagdag sa active list ay awtomatikong magti-trigger ng personalized na video at matatanggap nila ito sa pamamagitan ng email.