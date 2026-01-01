Alamin kung paano i-integrate ang Adobe Express sa HeyGen para makalipat ka nang walang kahirap-hirap mula sa creative design papunta sa dynamic, AI-powered na video. Kung isa kang marketer na pinapakinis ang isang campaign, designer na gumagawa ng content, o creator na gustong mag-scale, tutulungan ka ng integration na ito na panatilihing nasa iisang maayos at tuloy-tuloy na proseso ang lahat.
I-set up ang integration
Mula sa iyong HeyGen dashboard, pumunta sa Apps at buksan ang Integrations, pagkatapos piliin ang Adobe Express plugin. Hihingan ka na mag-sign in sa iyong Adobe account, o gumawa ng bago kung wala ka pa.
Kapag naka-sign in ka na sa Adobe Express, kung hindi ka awtomatikong dadalhin sa HeyGen plugin, i-click ang Add-ons sa kaliwang navigation. Hanapin ang HeyGen at i-click ang Add para i-install ang plugin. Pagkatapos ng installation, magiging available na ang HeyGen mismo sa loob ng Adobe Express.
Magdagdag ng avatar at gumawa ng iyong video
Magsimula sa pagpili ng avatar na gusto mong gamitin. Sunod, idagdag ang iyong script. I-click ang Text sa ilalim ng Add your script, pagkatapos i-paste ang script na naisulat mo na o mag-type ng bago direkta sa editor.
Pagkatapos mong ilagay ang iyong script, pumili ng boses. Una, piliin ang wika at kasarian na tumutugma sa iyong avatar. Makakakita ka ng iba’t ibang pagpipilian ng boses na may iba’t ibang tono, antas ng enerhiya, at estilo. Piliin ang pinakaangkop sa mensaheng gusto mong iparating.
Kung mas gusto mong gamitin ang sarili mong audio, i-click ang Audio at mag-upload ng file mula sa iyong device. Sinusuportahang mga format ang MP3, M4A, at WAV.
Gumawa at idagdag ang video sa iyong disenyo
Kapag handa na ang lahat, i-click ang Generate your video at hayaang si HeyGen na ang bahala sa iba. Kapag tapos na ang video, i-click ang Add to design.
Maaari mo na ngayong i-drag at ilagay ang video kahit saan sa iyong Adobe Express canvas.
I-customize at tapusin ang iyong proyekto
Kapag naidagdag na ang video, maaari mo nang ganap na i-customize ang iyong disenyo gamit ang mga tool ng Adobe Express. Magdagdag ng stock music, text, graphics, at iba pang design elements para mas mapaganda ang iyong layout.
Kung gusto mong maglagay ng maraming avatar videos, ulitin mo lang ang parehong mga hakbang para gumawa at magdagdag ng karagdagang HeyGen clips.
Kapag tapos na ang iyong proyekto, maaari mo itong i-download o direktang i-share. Kung pipiliin mong magbahagi ng link, maaari mong kontrolin kung sino ang may access o gawin itong available sa kahit sinong may hawak ng link.