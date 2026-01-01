Isama sa Canva

Ang HeyGen ay nakikipag-integrate sa Canva para gawing mas mabilis at mas accessible ang paggawa ng video. Sa integration na ito, maaari mong ilagay ang HeyGen avatars at videos direkta sa iyong mga Canva design, pinagsasama ang makatotohanang AI video sa simple at collaborative na design tools ng Canva.
Ikonekta ang HeyGen sa Canva
Magsimula sa pamamagitan ng pagbubukas ng iyong HeyGen dashboard at pag-click sa Integrations. Hanapin ang Canva integration at i-click ito para kumonekta. Ikokonekta nito ang iyong HeyGen account sa Canva, para magamit mo ang mga HeyGen features direkta sa loob ng iyong Canva design workflow.
Idagdag ang HeyGen content sa iyong Canva design
Kapag nakakonekta na, buksan ang iyong disenyo sa Canva. Mula roon, maaari mong isama ang HeyGen sa iyong proyekto sa pamamagitan ng pagdaragdag ng avatar, paglalagay ng iyong script, at pagpili ng boses na babagay sa iyong mensahe. Habang nabubuo ang video ng iyong avatar, maaari mo pang pagandahin at ayusin ang layout, mga visual, at kabuuang estilo gamit ang mga design tool ng Canva.
I-export at ibahagi ang iyong video
Kapag masaya ka na sa final na resulta, i-click ang Share sa kanang itaas na bahagi ng Canva at piliin ang Download. Handa na ngayon ang avatar-powered na video mo para i-share kahit saan mo gusto.