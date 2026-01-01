HeyGen API

Stärk din techstack med HeyGen API

Integrera via MCP, Skills eller direkt-API – och bygg in AI-video i din produkt på det sätt som passar dig. Välj ett paket som passar dina behov.

Börja använda API

Betala efter användning

Börja från bara 5 USD

Prova HeyGen API gratis utan bindningstid – ett perfekt sätt att börja för alla som vill utforska teknik för att skapa AI-video.

  • Video Agent API
  • Text-to-Speech-API
  • Skapa video (motorerna Avatar III och IV)
  • API för videöversättning
  • Skapa fotoavatarer
  • Skapa videor med hjälp av mallar
  • Få tillgång till bibliotek med avatarer, röster och mallar
  • Åtkomst till MCP-server
  • Integration med HeyGen Skills

Enterprise

Kontakta säljteamet

För produkter med genomsnittlig användning och anpassad branding är vårt Pro-abonnemang perfekt för företag som använder vår video-API-prissättning effektivt.

  • Allt som ingår i Pay-As-You-Go
  • Anpassad skalbarhet
  • Dedikerad utvecklarsupport
  • API för skapande av digital tvilling
  • Korrekturläsnings-API
  • Rabatterade priser

Utforska sätt att bygga

HeyGen MCP

Connect HeyGen to AI agents like Claude, Manus, OpenAI through MCP for seamless, conversational video creation and management.

OpenClaw

Open-Source video creation framework for building and customizing HeyGen-powered video workflows with flexible integrations.

HeyGen Skills

Pre-built skill modules that extend AI agents with HeyGen video generation capabilities.

Direkt-API

Programmatic access to HeyGen's video platform for custom integrations, automation, and advanced use cases.

136 929 438Skapade videor
111 527 613Skapade avatarer
18 863 163Översatta videor
Google
Hubspot
Workday
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Bosh
Komatsu
Coursera
Spring Health
Betrodd av miljoner världen över för att ge liv åt deras berättelser

Utforska alla API:er

Från enskilda kreatörer till globala företag gör HeyGen videoproduktion snabb, skalbar och enkel med kraftfulla AI-verktyg.

Video Agent API

Generate complete avatar videos from a single text prompt — no manual setup needed.

TTS – Starfish

Convert text into natural, expressive speech using HeyGen's advanced voice synthesis engine.

API för videogenerering

Programmatically create avatar videos with fine-grained control over avatars, voices, backgrounds, and layouts.

API för videöversättning

Translate and dub existing videos into multiple languages while preserving lip-sync and natural delivery.

Användningsområden

Autentisering

HeyGen erbjuder flera integrationsvägar – MCP, Skills och Direct API – som var och en har sin egen autentiseringsmetod. Att förstå vilket flöde som gäller för ditt användningsfall avgör hur du autentiserar och hur användningen debiteras.

OAuth 2.0

Används för MCP-integrationer. Användare ger åtkomst via en standardiserad samtyckessida – inga API-nycklar behövs. Kräver en aktiv HeyGen-webbplan med premiumkrediter. Användning dras från premiumkreditsaldot i din webbplan.

API-nyckel

Används för Skills och direkta API-integrationer. Autentisera genom att skicka din API-nyckel via X-Api-Key-headern. Kräver en HeyGen API-nyckel som genereras under Settings → API i din dashboard. Användningen dras från saldot i din API-dashboard, vilket är separat från krediterna i ditt webbabonnemang.

Partners

Använd HeyGen med dina favoritplattformar

Koppla HeyGen till dina favoritverktyg för att automatisera videoskapandet.

Vanliga frågor om API-priser

Vilka olika sätt finns det att integrera med HeyGen?

HeyGen erbjuder tre integrationsvägar: MCP för att ansluta till AI-assistenter som Claude utan att behöva hantera API:er, Skills för att utöka AI-kodningsagenter som Claude Code och Cursor, samt Direct API för fullständig programmatisk kontroll över videogenerering.

Hur fungerar autentisering för varje integrationsväg?

MCP använder OAuth – användare ger sitt medgivande via en samtyckesskärm utan att behöva API-nycklar. Både Skills och Direct API använder en API-nyckel som skickas via X-Api-Key-headern och genereras under Settings → API i din HeyGen-instrumentpanel.

Är MCP-krediter och API-saldo samma sak?

Nej. MCP-användning dras från premiumkreditsaldot i din webbplan, medan användning av Skills och Direct API dras från saldot i din API-panel. De två debiteringspoolerna är oberoende av varandra.

Vad är minsta beloppet för att komma igång med Pay-As-You-Go?

Du kan komma igång med så lite som 5 USD. Fyll bara på din API-plånbok och betala enbart för det du använder – ingen månadsbindning krävs.

Vad erbjuder Enterprise-planen utöver Pay-As-You-Go?

Enterprise innehåller allt i Pay-As-You-Go plus anpassningsbar skalbarhet, dedikerad utvecklarsupport, Digital Twin Creation API, Proofread API och rabatterade priser.

Börja skapa videor med AI

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa AI-videon.

