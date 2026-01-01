HeyGen + Tolstoy
Tolstoy är en interaktiv videoplattform som låter företag skapa personliga, valbara videoupplevelser för att öka engagemang, konverteringar och kundinteraktion.
Användningsområden
Se hur företag som ditt använder Tolstoy med HeyGen för att skala upp videoproduktionen och driva tillväxt.
Interaktiva säljtrattar
Använd HeyGens AI-avatarer för att guida tittare genom personliga, interaktiva säljresor i Tolstoy – kvalificera leads, bemöt invändningar och styr dem till rätt produkt eller säljare baserat på deras svar.
Onboarding och support för kunder
Skapa interaktiva onboardingupplevelser där användaren själv väljer väg, med HeyGen-videor som ger steg-för-steg-instruktioner så att kunderna får den hjälp de behöver utan att överösas med irrelevant information.
Rekrytering och kandidatupplevelse
Skapa interaktiva videoflöden med HeyGen-avatarintroduktioner och fråge–svar-segment som hjälper kandidater att lära sig mer om roller, företagskultur och nästa steg baserat på de val de gör under upplevelsen.
Börja skapa videor med AI
Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa AI-videon.