HeyGen x n8n
HeyGen och n8n gör videoproduktion till ett steg i vilket arbetsflöde som helst, triggat av en CRM-händelse, ett formulärsvar, ett schema eller en AI-agent – utan att du behöver skriva en egen integration eller öppna en videoredigerare.
Dina arbetsflöden, nu som videor
Videoproduktion ligger oftast helt utanför ditt automationsflöde. Data går genom n8n och sedan tar någon manuellt den utdata och gör den till en video. Det överlämnandet är flaskhalsen.
Med HeyGen-noden försvinner det steget. Lägg till en HeyGen-node var som helst i ditt n8n-arbetsflöde. Skicka in ett manus som du skriver direkt, hämtar från en tidigare nod eller låter en AI-nod generera, tillsammans med dina avatar- och röstinställningar. Noden anropar HeyGen API, väntar på att videon ska bli klar och skickar sedan den renderade video-URL:en vidare till nästa steg – ett Slack-meddelande, en uppladdning till Google Drive eller vart den än behöver gå.
Öppna panelen Nodes och sök efter HeyGen
Logga in på din n8n-instans, öppna valfritt arbetsflöde i editorn och klicka på + uppe till höger för att öppna nodpanelen. Sök efter HeyGen och välj den verifierade HeyGen-noden för att lägga till den på din canvas.
Slutför inställning av autentiseringsuppgifter för instansägare
Verifierade noder kräver en engångsinställning av ägaren till en n8n-instans. Ägaren lägger till din HeyGen API-nyckel – som finns på heygen.com/settings/api – i instansens autentiseringsarkiv. När den har sparats är noden tillgänglig för alla användare utan ytterligare konfigurering.
Konfigurera noden med din avatar, ditt manus och din röst
I inställningarna för HeyGen-noden väljer du avatar-ID och röst från ditt HeyGen-kontobibliotek, väljer språk och kopplar manusinmatningen – antingen genom att skriva den direkt eller genom att mappa den från en tidigare nods utdata, till exempel en OpenAI- eller Google Sheets-nod.
Lägg till en Vänta-nod och dirigera sedan videoutgången
HeyGen-videor tar en stund att rendera. Lägg till en Wait-nod efter HeyGen för att polla efter slutförandestatus och skicka sedan utdatafältet video_url vidare till någon av n8n:s över 1 000 anslutna appar.
HeyGen nodindata och utdata
Varje indata till HeyGen-noden kan skrivas in direkt eller mappas dynamiskt från valfri föregående nod – en rad i ett kalkylark, ett AI-svar, ett formulärfält eller en webhook‑payload.
avatar_id
ID för avataren som ska användas. Hitta avatar-ID:n i ditt HeyGen-kontobibliotek eller via Get Avatars-nodåtgärden.
manus
Texten som avataren kommer att säga. Kan skrivas in direkt eller hämtas från en tidigare nod (t.ex. en OpenAI-utdata, en cell i Sheets eller ett fält i en webhook-body).
voice_id
Rösten som avataren använder. Hämta tillgängliga röst-ID:n med åtgärden Get Voices, eller hänvisa till en sparad röst från ditt konto.
språk
Språkkod för berättarrösten (t.ex. en, es, ja). Standard är engelska. Stöder över 175 språk och dialekter
dimension
Utdataformat för bildförhållande. Använd liggande, stående eller kvadratiskt beroende på vilken plattform videon ska publiceras på.
bakgrund
En hex-färg eller bild-URL att använda som videobakgrund. Mappa detta från en branding-nod eller en cell i Sheets för att variera bakgrunder per video.
Vad team automatiserar med HeyGen i n8n
Alla arbetsflöden som tar fram ett manus från en CRM-trigger, ett formulär, ett schema eller en AI-agent kan nu skapa en video i slutet.
Automatiserade nyheter och innehåll
Hämta innehåll från ett RSS-flöde eller nyhetsbrev, skicka det till en OpenAI-nod för att skriva ett manus, skapa en HeyGen-avatarvideo och publicera på TikTok, Instagram Reels eller YouTube Shorts helt automatiskt enligt schema.
Personliga outreach-videor i stor skala
Utlös ett arbetsflöde från en CRM-händelse eller ny lead, använd en AI-nod för att skriva ett personligt manus för varje prospekt, skapa en HeyGen-avatarvideo och skicka den via e-post eller LinkedIn utan någon manuell inspelning.
Automatiserade genomgångar och rapporter
Hämta siffror från Google Sheets, en databas eller ett analysverktyg, skriv ett utkast till sammanfattning med en AI-nod, rendera en HeyGen-briefingvideo och publicera den i Slack eller mejla intressenter varje vecka – utan att röra en kamera.
Utbildnings- och introduktionsmaterial
Utlös ett arbetsflöde när en ny användare registrerar sig eller en teammedlem ansluter, skapa en personlig onboardingvideo med HeyGen och leverera den till deras inkorg, så kan du skala L&D-leveransen utan att öka L&D-teamets arbetsbelastning.
Flerspråkiga innehållsflöden
Översätt ett manus med en språknod, skicka varje variant till en HeyGen-nod med matchande röst och skapa lokala avatarvideor för varje marknad i samma arbetsflöde, utan att spela in något på nytt.
Börja skapa videor med AI
Se hur företag som ditt skalar innehållsskapandet och driver tillväxt med den mest innovativa AI-videon.