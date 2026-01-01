HeyGen varumärkesriktlinjer
Den här sidan beskriver hur du ska använda HeyGens varumärkesresurser, varumärken och upphovsrättsskyddat material på rätt sätt. Den är avsedd för partners, media och alla som skapar innehåll som innehåller eller refererar till HeyGen. Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du att vårt varumärke representeras korrekt och konsekvent i allt material från tredje part.
HeyGen fullständig logotyp
Den kompletta HeyGen-logotypen är huvudversionen och bör användas i de flesta sammanhang. Använd den vertikala versionen bara när utrymmet är begränsat eller layouten kräver ett mer kompakt format – till exempel i smala ytor, sociala medier eller digitala skärmar – där den fullständiga logotypen fortfarande behöver vara tydligt synlig.
HeyGen sekundär logotyp
HeyGen började med en enkel idé – att göra videoproduktion enkel. I dag förändrar vi berättandet med AI och ger alla möjlighet att skapa högkvalitativa videor utan begränsningar.
HeyGen tertiär logotyp
HeyGen-symbol
Partnerskap
När HeyGen-logotypen visas tillsammans med en partners logotyp ska båda upplevas som visuellt balanserade och lika stora. Håll ett jämnt avstånd mellan dem – ungefär motsvarande bredden av en HeyGen-ikon. HeyGen-logotypen ska alltid ligga till vänster, med partnerns eller sponsorns logotyp till höger. Båda logotyperna ska vara horisontellt centrerade i layouten. Använd när det är möjligt en gemensam färgbehandling för båda logotyperna för att skapa visuell harmoni. Om en partners logotyp måste behålla sina originalfärger, använd den vita HeyGen-logotypen på en bakgrund hämtad från partnerns färgpalett för att bevara kontrast och helhet.
Riktlinjer för varumärket HeyGen
Dessa varumärkesriktlinjer (”Riktlinjerna”) är framtagna för att hjälpa partners, licenstagare, media och andra auktoriserade tredje parter (”du”) att använda HeyGens varumärkestillgångar på rätt sätt – inklusive våra logotyper, varumärken, tjänstemärken, produktnamn och andra beteckningar som identifierar HeyGens produkter eller tjänster (”HeyGen Brand Assets”).
Du får använda HeyGen Brand Assets endast i enlighet med dessa Riktlinjer och HeyGen Style Guide. All användning utanför dessa villkor är inte tillåten. HeyGen förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra dessa Riktlinjer när som helst.
Ägande och användning
HeyGens varumärkestillgångar är värdefull immateriell egendom som ägs exklusivt av HeyGen. Genom att använda eller hänvisa till någon av HeyGens varumärkestillgångar godkänner du att:
- Följ dessa riktlinjer och HeyGens användarvillkor.
- Bekräfta att HeyGen är ensam ägare till alla varumärkestillgångar.
- Undvik att ifrågasätta eller ingripa i HeyGens rättigheter.
- Säkerställ att all goodwill som skapas genom användning av HeyGen Brand Assets gynnar HeyGen.
HeyGen förbehåller sig rätten att när som helst granska hur du använder dess varumärkesresurser och kan när som helst återkalla eller ändra tillstånd efter eget gottfinnande.
Om du har ett separat skriftligt avtal med HeyGen – till exempel ett partner- eller affiliateavtal – har de villkoren företräde framför dessa riktlinjer vid eventuell konflikt.
HeyGen-varumärkestillgångar inkluderar:
- HeyGen-ordmärket
- HeyGen-logotypen (horisontella och vertikala versioner)
- HeyGen-ikonen
- HeyGen-produktnamn, slogans och taglines
Alla varumärken, logotyper och relaterade varumärkesidentifierare är HeyGen Inc:s egendom och kan vara registrerade i USA och andra jurisdiktioner.
Gör och gör inte
Gör så här:
- Använd bara de senaste, godkända versionerna av HeyGen Brand Assets som finns i HeyGen Style Guide.
- Visa HeyGen-logotypen med korrekt avstånd och proportioner.
- Tydligt ange din relation till HeyGen när du hänvisar till vårt varumärke.
Gör inte så här:
- Ändra inte HeyGen Brand Assets på något sätt (t.ex. ändra färger, förvräng proportioner, beskära eller lägga till effekter).
- Kombinera inte HeyGen Brand Assets med din egen logotyp eller ditt varumärke – de måste alltid visas separat och tydligt åtskilda.
- Använd HeyGens varumärken eller logotyper som en del av ditt eget namn, din produkt, tjänst eller domän.
- Imitera utseendet, känslan eller designen på HeyGens webbsida, gränssnitt eller marknadsföringsmaterial.
- Använd någon HeyGen-varumärkesresurs på ett sätt som antyder sponsring, rekommendation eller partnerskap utan skriftligt tillstånd.
- Använd inte HeyGens varumärken som substantiv eller verb. Para dem alltid med en generell beskrivning (t.ex. ”HeyGen® AI-videoplattform”).
Frågor
Om du är osäker på hur du får använda HeyGens varumärkesmaterial, eller om du behöver godkännande för ett specifikt användningsområde, kontakta [email protected].
