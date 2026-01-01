Hur du översätter din video

Att nå en global publik kräver inte längre omfilmning eller dubbning. Med HeyGen kan du översätta och lokalisera dina videor direkt i plattformen med inbyggda AI-verktyg för röst, undertexter och läppsynk. Oavsett om du skapar en ny video från grunden eller anpassar befintligt innehåll är översättningen utformad för att vara snabb, flexibel och konsekvent med ditt varumärke.

Starta en videöversättning

Från din HeyGen-instrumentpanel klickar du på Skapa och väljer sedan Översätt en video. Du ser två översättningsalternativ: hyperrealistisk översättning och ljuddubbning.

Välj Hyperrealistic Translation när talarens ansikte syns tydligt, eftersom det innehåller avancerad läppsynk. Välj Audio Dubbing när talaren är liten i bild, utanför bild eller när hastighet är viktigast, eftersom den fokuserar på röstöversättning utan läppsynk.

Ladda upp din videofil direkt eller klistra in en YouTube- eller Google Drive-länk. Om du använder en länk, se till att den är offentligt tillgänglig. För bästa resultat, använd högupplöst material med tydligt ljud.

Välj en översättningsmotor

När din video har laddats upp ser du alternativen för översättningsmotor: Snabb och Hög kvalitet.

Quality använder en mer avancerad modell för att ge bättre läppsynk, mer exakt timing och munrörelser, tydligare ljud och säkrare hantering av utmanande material som sidovinklar eller svag belysning. Det tar längre tid att bearbeta och använder fler krediter, men ger de mest realistiska och finslipade resultaten.

Snabb är perfekt om du behöver snabbare leverans eller inte kräver exakt läppsynk.

Välj snabb eller avancerad översättning

När du har valt din motor väljer du mellan Snabböversättning och Avancerad översättning.

Quick Translate är det snabbaste alternativet. Välj ursprungsspråk, välj upp till fem målspråk och klicka på Översätt.

Advanced Translate ger dig mer kontroll. Du kan välja språk eller ladda upp din egen översättningsfil, lägga till en varumärkesordlista för att hålla terminologin konsekvent och justera dynamisk längd så att tempot låter naturligt på alla språk. Du kan också aktivera eller inaktivera läppsynk, ta bort bakgrundsljud, matcha den ursprungliga videons utdata-specifikationer, gruppera översättningar i en samling, slå på eller av undertexter och använda röstförbättring för tydligare berättarröst.

Skapa och granska översättningar

När dina inställningar är klara klickar du på Översätt. Dina översatta videor visas i ditt bibliotek och på sidan Dela, där de är redo att granskas, laddas ner eller delas.