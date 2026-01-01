Webinary i podcasty zwiększają zaangażowanie, ale ich produkcja jest często czasochłonna i kosztowna. HeyGen upraszcza ten proces, pozwalając tworzyć profesjonalne treści na żądanie w kilka minut. Nie potrzebujesz ekipy produkcyjnej ani kamery.
Traditional webinar and podcast production is time-intensive and requires a full team. With HeyGen, you can generate high-quality, on-demand content using AI avatars and automated voiceovers so you can focus on delivering value, not coordinating video production.
Drive more views with eye-catching promotional videos. Turn long-form webinars or podcasts into bite-sized, shareable clips for social media, email campaigns, and landing pages without extra editing.
Easily localize your webinar and podcast content with automatic AI-powered translations and lip-syncing. Create versions in multiple languages to expand your reach without additional production time.
Struggling to do more with less? Discover how AI-powered video solutions help marketers cut costs, scale content, and boost engagement—without sacrificing quality.
Jak tworzyć webinary i podcasty na żądanie z HeyGen
Zaloguj się do HeyGen i przygotuj się do tworzenia wysokiej jakości, nagrywanych na żądanie webinarów, wideopodcastów oraz treści promocyjnych w kilka minut — bez udziału zespołu produkcyjnego.
Webinar na żądanie to wcześniej nagrane wystąpienie wideo, które odbiorcy mogą obejrzeć w dowolnym momencie, w przeciwieństwie do webinarów na żywo. Z HeyGen możesz z łatwością tworzyć profesjonalne webinary na żądanie, korzystając z awatarów AI, konfigurowalnych szablonów i automatycznych lektorów — bez potrzeby angażowania zespołu produkcyjnego wideo.
HeyGen pozwala przekształcić treści z podcastu w angażujące wideo podcasty dzięki dodaniu awatarów AI, napisów i elementów wizualnych. Wystarczy, że prześlesz swój skrypt lub nagranie audio, wybierzesz awatara i wygenerujesz dynamiczny wideo podcast, który możesz udostępniać na różnych platformach.
Tak! HeyGen ułatwia tworzenie krótkich, angażujących materiałów promocyjnych, które zwiększają liczbę rejestracji na webinary lub odsłuchów podcastów. Możesz wyodrębniać kluczowe momenty, dodawać elementy wizualne w stylu Twojej marki oraz tworzyć zwiastuny na media społecznościowe, kampanie e‑mailowe i strony docelowe – wszystko zasilane przez AI.
Nie. HeyGen jest przeznaczony dla marketerów, a nie montażystów wideo. Dzięki intuicyjnym narzędziom typu „przeciągnij i upuść” możesz tworzyć wysokiej jakości treści webinarowe i podcastowe bez umiejętności technicznych i drogiego oprogramowania.
Tak! HeyGen pozwala dostosować Twój film za pomocą firmowych kolorów, czcionek, logo i nakładek, dzięki czemu Twoje treści pozostają wizualnie spójne na wszystkich platformach.
Dzięki HeyGen możesz z łatwością przekształcać długie treści w krótkie, łatwe do udostępniania klipy. Podkreślaj najważniejsze wnioski, dodawaj napisy i formatuj wideo pod różne kanały — takie jak LinkedIn, Instagram czy kampanie e‑mail marketingowe.
Tak! HeyGen oferuje tłumaczenie wideo oparte na AI, klonowanie głosu i synchronizację ruchu ust, co pozwala szybko lokalizować webinary i podcasty na wiele języków — bez dodatkowych kosztów produkcji.
HeyGen jest używany przez marketerów B2B, twórców treści, zespoły sprzedaży oraz edukatorów do efektywnego tworzenia i skalowania webinarów, wideopodcastów oraz treści promocyjnych — często z wykorzystaniem naszych funkcji opartych na AI do tworzenia podcastów.
Możesz eksportować swoje filmy w różnych formatach i udostępniać je na platformach takich jak LinkedIn, YouTube, w kampaniach e‑mailowych, na firmowych stronach internetowych oraz w narzędziach do komunikacji wewnętrznej. Klienci korzystają także z Zapiera, aby zautomatyzować proces przesyłania.
Dzięki HeyGen możesz w kilka minut, a nie tygodni, stworzyć w pełni dopracowany webinar lub podcast w formie wideo na żądanie. Wystarczy wybrać szablon, wgrać swój skrypt, wybrać awatara i wyeksportować gotowy film — od razu gotowy do udostępnienia.
