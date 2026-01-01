Bez wysiłku twórz webinary i podcasty na żądanie

Webinary i podcasty zwiększają zaangażowanie, ale ich produkcja jest często czasochłonna i kosztowna. HeyGen upraszcza ten proces, pozwalając tworzyć profesjonalne treści na żądanie w kilka minut. Nie potrzebujesz ekipy produkcyjnej ani kamery.

Korzyści i wartość

Skaluj swoje webinary i podcasty na żądanie dzięki wysokiej jakości wideo

Create webinars and podcasts with AI video

Traditional webinar and podcast production is time-intensive and requires a full team. With HeyGen, you can generate high-quality, on-demand content using AI avatars and automated voiceovers so you can focus on delivering value, not coordinating video production.

a screenshot of a technology webinar with joyce bell and tim wein

Promote your content with engaging video clips

Drive more views with eye-catching promotional videos. Turn long-form webinars or podcasts into bite-sized, shareable clips for social media, email campaigns, and landing pages without extra editing.

an advertisement for a webinar on women leading change

Repurpose content at scale for different audiences

Easily localize your webinar and podcast content with automatic AI-powered translations and lip-syncing. Create versions in multiple languages to expand your reach without additional production time.

a computer screen shows a video call between chinese and german

Dowiedz się, jak marketerzy skalują treści na żądanie

5 ways to be more efficient with your marketing budget

5 ways to be more efficient with your marketing budget

Struggling to do more with less? Discover how AI-powered video solutions help marketers cut costs, scale content, and boost engagement—without sacrificing quality.

Jak tworzyć webinary i podcasty na żądanie z HeyGen

  1. Otwórz HeyGen

Zaloguj się do HeyGen i przygotuj się do tworzenia wysokiej jakości, nagrywanych na żądanie webinarów, wideopodcastów oraz treści promocyjnych w kilka minut — bez udziału zespołu produkcyjnego.

  1. Wybierz szablon lub zacznij od zera
  1. Dodaj skrypty wypowiedzi i wybierz awatara
  1. Dostosuj swój film
  1. Bądź kreatywny, korzystając z większej liczby elementów projektu
  1. Prześlij swój film

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest webinar na żądanie i jak mogę go stworzyć w HeyGen?

Webinar na żądanie to wcześniej nagrane wystąpienie wideo, które odbiorcy mogą obejrzeć w dowolnym momencie, w przeciwieństwie do webinarów na żywo. Z HeyGen możesz z łatwością tworzyć profesjonalne webinary na żądanie, korzystając z awatarów AI, konfigurowalnych szablonów i automatycznych lektorów — bez potrzeby angażowania zespołu produkcyjnego wideo.

Jak mogę używać HeyGen do tworzenia wideopodcastów?

HeyGen pozwala przekształcić treści z podcastu w angażujące wideo podcasty dzięki dodaniu awatarów AI, napisów i elementów wizualnych. Wystarczy, że prześlesz swój skrypt lub nagranie audio, wybierzesz awatara i wygenerujesz dynamiczny wideo podcast, który możesz udostępniać na różnych platformach.

Czy mogę tworzyć promocyjne filmy wideo dla mojego webinaru lub podcastu za pomocą HeyGen?

Tak! HeyGen ułatwia tworzenie krótkich, angażujących materiałów promocyjnych, które zwiększają liczbę rejestracji na webinary lub odsłuchów podcastów. Możesz wyodrębniać kluczowe momenty, dodawać elementy wizualne w stylu Twojej marki oraz tworzyć zwiastuny na media społecznościowe, kampanie e‑mailowe i strony docelowe – wszystko zasilane przez AI.

Czy potrzebuję doświadczenia w montażu wideo, aby tworzyć webinary i podcasty z HeyGen?

Nie. HeyGen jest przeznaczony dla marketerów, a nie montażystów wideo. Dzięki intuicyjnym narzędziom typu „przeciągnij i upuść” możesz tworzyć wysokiej jakości treści webinarowe i podcastowe bez umiejętności technicznych i drogiego oprogramowania.

Czy mogę dodać swoją identyfikację wizualną do nagrań webinarów i podcastów?

Tak! HeyGen pozwala dostosować Twój film za pomocą firmowych kolorów, czcionek, logo i nakładek, dzięki czemu Twoje treści pozostają wizualnie spójne na wszystkich platformach.

Jak mogę przerobić długie webinary lub podcasty na krótkie klipy?

Dzięki HeyGen możesz z łatwością przekształcać długie treści w krótkie, łatwe do udostępniania klipy. Podkreślaj najważniejsze wnioski, dodawaj napisy i formatuj wideo pod różne kanały — takie jak LinkedIn, Instagram czy kampanie e‑mail marketingowe.

Czy HeyGen może pomóc w lokalizacji wideo dla globalnych odbiorców?

Tak! HeyGen oferuje tłumaczenie wideo oparte na AI, klonowanie głosu i synchronizację ruchu ust, co pozwala szybko lokalizować webinary i podcasty na wiele języków — bez dodatkowych kosztów produkcji.

Jakie typy firm korzystają z HeyGen do webinarów i podcastów?

HeyGen jest używany przez marketerów B2B, twórców treści, zespoły sprzedaży oraz edukatorów do efektywnego tworzenia i skalowania webinarów, wideopodcastów oraz treści promocyjnych — często z wykorzystaniem naszych funkcji opartych na AI do tworzenia podcastów.

Na jakich platformach mogę udostępniać webinary i podcasty stworzone w HeyGen?

Możesz eksportować swoje filmy w różnych formatach i udostępniać je na platformach takich jak LinkedIn, YouTube, w kampaniach e‑mailowych, na firmowych stronach internetowych oraz w narzędziach do komunikacji wewnętrznej. Klienci korzystają także z Zapiera, aby zautomatyzować proces przesyłania.

Jak szybko mogę stworzyć na żądanie webinar lub wideo z podcastem za pomocą HeyGen?

Dzięki HeyGen możesz w kilka minut, a nie tygodni, stworzyć w pełni dopracowany webinar lub podcast w formie wideo na żądanie. Wystarczy wybrać szablon, wgrać swój skrypt, wybrać awatara i wyeksportować gotowy film — od razu gotowy do udostępnienia.

