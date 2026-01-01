HeyGen MCP:
Generowanie wideo
dla dowolnego agenta AI
Połącz HeyGen z Claude Web, Claude Code, Gemini CLI, Cursor i innymi narzędziami za pomocą Model Context Protocol (MCP). Twój agent tworzy, zarządza i pobiera filmy, korzystając z Twojego obecnego planu HeyGen. Bez dodatkowych opłat.
HeyGen MCP sprawia, że wideo staje się natywną funkcją agentów
Agentów AI masz już w swoim procesie pracy. Serwer MCP HeyGen udostępnia profesjonalne tworzenie wideo każdemu agentowi zgodnemu z MCP. Bez dodatkowego kroku, bez osobnej integracji.
Brak kosztów integracji
Korzystaj z pełnych możliwości wideo HeyGen bez konieczności tworzenia ani utrzymywania jakichkolwiek integracji API. Bez dzienników zmian do śledzenia.
Działa tam, gdzie już pracujesz
Korzystasz już z Claude Web, Claude Code, Claude Desktop, Gemini CLI lub Cursor? HeyGen łączy się z narzędziami, z których Twój zespół korzysta na co dzień.
Domyślnie bezpieczne
Uwierzytelnianie OAuth powiązane z Twoim kontem HeyGen. Bez kluczy API do rotowania lub narażania. Twoje filmy, Twoje konto, Twoje kredyty.
Twoje awatary i głosy
Każdy niestandardowy awatar lub głos dostępny na Twoim koncie HeyGen, w tym zasoby brandowe, jest dostępny za pośrednictwem Remote MCP.
Ponad 175 języków i dialektów
Agenci mogą tworzyć wielojęzyczne treści wideo dzięki synchronizacji ruchu ust i tłumaczeniu opartym na AI, na dużą skalę i na żądanie, w ponad 175 językach i dialektach.
Bez dodatkowego rozliczania
Generowanie wideo wykorzystuje kredyty zawarte w Twoim obecnym planie HeyGen. Dostępne we wszystkich planach, w tym w bezpłatnych kontach.
Masz pytania? My mamy odpowiedzi
Czy potrzebuję klucza API?
Nie. Zdalny MCP korzysta z uwierzytelniania OAuth powiązanego z Twoim kontem HeyGen (Web Plan). Klucz API nie jest wymagany.
Czy MCP HeyGen wiąże się z dodatkowymi kosztami?
Nie. Generowanie wideo wykorzystuje premium kredyty zawarte w Twoim obecnym planie HeyGen. Nie ma żadnych osobnych opłat za API ani dodatkowego rozliczania.
Które plany HeyGen obsługują MCP?
MCP jest dostępny we wszystkich planach HeyGen. W przypadku intensywniejszego użytkowania zalecamy przejście na plan Creator lub wyższy.
Czy mogę używać własnych awatarów i głosów?
Tak. Każdy awatar lub głos dostępny na Twoim koncie HeyGen, w tym niestandardowe zasoby stworzone na zamówienie, jest dostępny za pośrednictwem HeyGen MCP.
Czym to się różni od HeyGen API?
HeyGen API udostępnia bezpośrednie endpointy REST do programistycznego sterowania. Remote MCP opakowuje te możliwości, aby agenci AI mogli z nich korzystać w sposób konwersacyjny, bez konieczności pisania przez Ciebie kodu integracyjnego.