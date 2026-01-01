Agentów AI masz już w swoim procesie pracy. Serwer MCP HeyGen udostępnia profesjonalne tworzenie wideo każdemu agentowi zgodnemu z MCP. Bez dodatkowego kroku, bez osobnej integracji.

Brak kosztów integracji Korzystaj z pełnych możliwości wideo HeyGen bez konieczności tworzenia ani utrzymywania jakichkolwiek integracji API. Bez dzienników zmian do śledzenia.

Działa tam, gdzie już pracujesz Korzystasz już z Claude Web, Claude Code, Claude Desktop, Gemini CLI lub Cursor? HeyGen łączy się z narzędziami, z których Twój zespół korzysta na co dzień.

Domyślnie bezpieczne Uwierzytelnianie OAuth powiązane z Twoim kontem HeyGen. Bez kluczy API do rotowania lub narażania. Twoje filmy, Twoje konto, Twoje kredyty.

Twoje awatary i głosy Każdy niestandardowy awatar lub głos dostępny na Twoim koncie HeyGen, w tym zasoby brandowe, jest dostępny za pośrednictwem Remote MCP.

Ponad 175 języków i dialektów Agenci mogą tworzyć wielojęzyczne treści wideo dzięki synchronizacji ruchu ust i tłumaczeniu opartym na AI, na dużą skalę i na żądanie, w ponad 175 językach i dialektach.