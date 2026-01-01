Program Ambasadorski HeyGen
Program ambasadorski HeyGen to selektywna, oparta na zgłoszeniach inicjatywa dla wyróżniających się przedsiębiorców, marketerów, edukatorów oraz twórców opartych na wiedzy, którzy chcą stać się liderami przyszłości tworzenia wideo z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
Przegląd programu
Zapraszamy wybraną grupę wizjonerów, aby zostali Ambasadorami. Dołączysz do kręgu kreatywnych innowatorów, którzy na nowo definiują sposób, w jaki świat się komunikuje. Będziesz budować społeczność, rozpalać nowe idee i pomagać kształtować to, co nadejdzie.
This is a rolling application. We'll review submissions on an ongoing basis and get back to you within 4-6 weeks.
Co będziesz robić
Organizuj inspirujące, realne spotkania
Od warsztatów wideo z wykorzystaniem AI po wydarzenia networkingowe – gromadź innowatorów w swojej społeczności, aby wspólnie odkrywać przyszłość wizualnego opowiadania historii.
Promuj HeyGen w swojej sieci kontaktów
Pomóż swoim współpracownikom, zespołom i organizacjom odkrywać praktyczne sposoby wdrażania wideo AI w ich procesach biznesowych, edukacyjnych i kreatywnych.
Prowadź tętniące życiem lokalne lub wirtualne społeczności
Twórz lokalne grupy twórców, technologów i opowiadaczy historii, którzy z entuzjazmem chcą wspólnie odkrywać możliwości wideo opartych na AI poprzez regularne meetupy, fora online lub projekty realizowane we współpracy.
Twórz i udostępniaj innowacyjne treści
Korzystaj z najnowszych funkcji HeyGen, aby pokazywać, co jest możliwe, inspirować innych do innowacji i dzielić się opiniami z zespołem produktowym HeyGen.
Bycie ambasadorką dało mi nie tylko nowe kreatywne narzędzia, ale też platformę do wspierania innych i pokazywania, w jaki sposób AI może sprawić, że opowiadanie historii, edukacja i przedsiębiorczość staną się bardziej dostępne dla wszystkich.”
Korzyści
Profesjonalne uznanie
Zdobądź profesjonalne wyróżnienie dzięki oficjalnej odznace Ambasadora, którą możesz udostępniać w mediach społecznościowych.
Doświadczenie przywódcze
Doświadczenie liderskie wzmacniające CV w tworzeniu wideo AI i budowaniu społeczności.
Dotacje na sponsorowanie
Aplikuj o granty na dofinansowanie swoich warsztatów i wydarzeń dotyczących wideo AI.
Kredyty HeyGen
Otrzymasz bezpłatne generatywne kredyty HeyGen, aby tworzyć więcej filmów.
Ekskluzywne członkostwo
Ekskluzywne członkostwo w prywatnej społeczności Ambasadorów, zapewniającej networking i wsparcie.
Możliwości wyróżnienia się
Możliwości bycia wyróżnionym w HeyGen w blogach, mediach społecznościowych i newsletterach.
Możliwości wystąpień
Zaproszenia do udziału lub wystąpienia na ekskluzywnych wydarzeniach HeyGen, organizowanych online i stacjonarnie.
Bezpośredni dostęp do zespołu HeyGen
Przekaż opinię o produkcie
Możliwości przekazywania opinii użytkowników na temat produktów i funkcji.
Tworzymy niewielką, ale bardzo wpływową grupę Ambasadorów. Jeśli jesteś gotowy/gotowa zostać liderem w dziedzinie tworzenia wideo z wykorzystaniem AI, złóż aplikację już dziś. Zgłoszenia są rozpatrywane na bieżąco, zazwyczaj w ciągu 4 tygodni od ich przesłania.