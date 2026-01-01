HeyGen – wytyczne dotyczące marki
Na tej stronie przedstawiono zasady prawidłowego korzystania z zasobów marki HeyGen, znaków towarowych oraz materiałów chronionych prawem autorskim. Jest ona przeznaczona dla partnerów, mediów oraz wszystkich osób tworzących treści, w których pojawia się lub do których nawiązuje HeyGen. Stosowanie się do tych wytycznych pomaga zapewnić, że nasza marka jest przedstawiana dokładnie i spójnie we wszystkich materiałach tworzonych przez podmioty zewnętrzne.
Pełne logo HeyGen
Pełna wersja logo HeyGen (lockup) jest wersją podstawową i powinna być używana w większości sytuacji. Wersji pionowej używaj tylko wtedy, gdy przestrzeń jest ograniczona lub układ wymaga bardziej kompaktowego formatu — na przykład w wąskich układach, postach w mediach społecznościowych lub na ekranach cyfrowych — tam, gdzie pełne logo nadal musi być wyraźnie widoczne.
Drugie logo HeyGen
HeyGen powstało z prostego pomysłu – aby tworzenie wideo było bezwysiłkowe. Dziś zmieniamy sposób opowiadania historii dzięki AI, umożliwiając każdemu tworzenie wysokiej jakości filmów bez ograniczeń.
Trzeciorzędne logo HeyGen
Symbol HeyGen
Partnerstwa
Podczas prezentowania logo HeyGen obok logo partnera oba znaki powinny być wizualnie zrównoważone i mieć ten sam rozmiar. Zachowaj spójne odstępy między nimi — mniej więcej równe szerokości jednej ikony HeyGen. Logo HeyGen powinno zawsze znajdować się po lewej stronie, a logo partnera lub sponsora po prawej. Oba logotypy muszą być poziomo wyśrodkowane w układzie. Jeśli to możliwe, zastosuj spójne traktowanie kolorystyczne dla obu logo, aby uzyskać wizualną harmonię. Jeśli logo partnera musi pozostać w oryginalnych kolorach, użyj białego logo HeyGen na tle zaczerpniętym z palety barw partnera, aby zachować kontrast i spójność.
Wytyczne dotyczące znaków towarowych HeyGen
Niniejsze Wytyczne dotyczące znaków towarowych („Wytyczne”) zostały opracowane, aby pomóc partnerom, licencjobiorcom, mediom oraz innym upoważnionym stronom trzecim („tobie”) prawidłowo korzystać z zasobów marki HeyGen — w tym z naszych logo, znaków towarowych, znaków usługowych, nazw produktów oraz wszelkich innych oznaczeń identyfikujących produkty lub usługi HeyGen („Zasoby Marki HeyGen”).
Możesz korzystać z Zasobów Marki HeyGen wyłącznie zgodnie z niniejszymi Wytycznymi oraz HeyGen Style Guide. Jakiekolwiek użycie wykraczające poza te warunki jest niedozwolone. HeyGen zastrzega sobie prawo do aktualizowania lub zmiany niniejszych Wytycznych w dowolnym momencie.
Własność i użytkowanie
Zasoby marki HeyGen są cenną własnością intelektualną należącą wyłącznie do HeyGen. Korzystając z jakichkolwiek Zasobów marki HeyGen lub się do nich odwołując, zgadzasz się na:
- Przestrzegaj niniejszych Wytycznych oraz Regulaminu HeyGen.
- Potwierdź, że HeyGen jest wyłącznym właścicielem wszystkich zasobów marki.
- Unikaj kwestionowania lub naruszania praw HeyGen.
- Upewnij się, że cała dobra reputacja wygenerowana poprzez korzystanie z zasobów marki HeyGen przynosi korzyści HeyGen.
HeyGen zastrzega sobie prawo do weryfikacji sposobu, w jaki korzystasz z jej Zasobów Marki, w dowolnym momencie oraz do cofnięcia lub zmiany udzielonych zezwoleń według własnego uznania.
Jeśli masz odrębną pisemną umowę z HeyGen — na przykład umowę partnerską lub afiliacyjną — w przypadku jakiegokolwiek konfliktu to jej postanowienia mają pierwszeństwo przed niniejszymi Wytycznymi.
Zasoby marki HeyGen obejmują:
- Logotyp słowny HeyGen
- Logo HeyGen (wersje pozioma i pionowa)
- Ikona HeyGen
- Nazwy produktów HeyGen, slogany i hasła reklamowe
Wszystkie znaki towarowe, logotypy oraz powiązane identyfikatory marki są własnością HeyGen Inc. i mogą być zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych oraz innych jurysdykcjach.
Co robić, a czego unikać
Zrób:
- Używaj wyłącznie najnowszych, zatwierdzonych wersji zasobów marki HeyGen dostępnych w HeyGen Style Guide.
- Wyświetlaj logo HeyGen z zachowaniem odpowiednich odstępów i proporcji.
- Wyraźnie określaj swój związek z HeyGen, gdy odwołujesz się do naszej marki.
Nie rób tego:
- W jakikolwiek sposób modyfikować zasoby marki HeyGen (np. zmieniać kolory, zniekształcać proporcje, przycinać lub dodawać efekty).
- Łącz zasoby marki HeyGen z własnym logo lub brandingiem — muszą one zawsze pozostać wyraźnie oddzielone i odrębne.
- Używaj znaków towarowych lub logo HeyGen jako części własnej nazwy, produktu, usługi lub domeny.
- Naśladuj wygląd, sposób działania lub projekt strony internetowej, interfejsu bądź materiałów marketingowych HeyGen.
- Używaj jakichkolwiek Zasobów Marki HeyGen w sposób sugerujący sponsoring, rekomendację lub partnerstwo wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą.
- Nie używaj znaków towarowych HeyGen jako rzeczowników ani czasowników. Zawsze łącz je z ogólnym określeniem (np. „platforma wideo AI HeyGen®”).
Pytania
Jeśli nie masz pewności, jak korzystać z materiałów marki HeyGen lub potrzebujesz zgody na konkretny sposób ich użycia, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].
