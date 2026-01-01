Własność i użytkowanie

Zasoby marki HeyGen są cenną własnością intelektualną należącą wyłącznie do HeyGen. Korzystając z jakichkolwiek Zasobów marki HeyGen lub się do nich odwołując, zgadzasz się na:



Przestrzegaj niniejszych Wytycznych oraz Regulaminu HeyGen.

Potwierdź, że HeyGen jest wyłącznym właścicielem wszystkich zasobów marki.

Unikaj kwestionowania lub naruszania praw HeyGen.

Upewnij się, że cała dobra reputacja wygenerowana poprzez korzystanie z zasobów marki HeyGen przynosi korzyści HeyGen.



HeyGen zastrzega sobie prawo do weryfikacji sposobu, w jaki korzystasz z jej Zasobów Marki, w dowolnym momencie oraz do cofnięcia lub zmiany udzielonych zezwoleń według własnego uznania.

Jeśli masz odrębną pisemną umowę z HeyGen — na przykład umowę partnerską lub afiliacyjną — w przypadku jakiegokolwiek konfliktu to jej postanowienia mają pierwszeństwo przed niniejszymi Wytycznymi.